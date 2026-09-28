https://crimea.ria.ru/20260928/rossiyskie-voennye-razrushili-logistiku-ukrainskikh-boevikov-v-dnr-1159761059.html

Российские военные разрушили логистику украинских боевиков в ДНР

Российские военные разрушили логистику украинских боевиков в ДНР - РИА Новости Крым, 28.09.2026

Российские военные разрушили логистику украинских боевиков в ДНР

Военнослужащие 75-го отдельного полка беспилотных систем "Южной" группировки войск разрушили логистику украинских боевиков в Славянско-Краматорской агломерации... РИА Новости Крым, 28.09.2026

2026-09-28T20:35

2026-09-28T20:35

2026-09-28T20:35

россия

новости сво

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

донецкая народная республика (днр)

видео

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/1c/1159761674_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_79fef2719d586e746d7ddb4f909cab2a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Военнослужащие 75-го отдельного полка беспилотных систем "Южной" группировки войск разрушили логистику украинских боевиков в Славянско-Краматорской агломерации Донецкой Народной Республики. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа.Уточняется, что российские военные уничтожили все цели, применив беспилотные летательные аппараты, управляемые по оптоволоконному каналу.Ранее сообщалось, что за 18 дней сентября под контроль России в зоне СВО перешли 27 населенных пунктов, более 670 квадратных километров территории. При этом группировка войск "Север" успешно продолжает создание полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные наступают: освобождены сразу два населенных пунктаДобропольский "котел": чем чревата для ВСУ потеря городаСжимают в кольцо и берут в плен боевиков: что происходит на фронтах СВО

россия

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), видео, видео