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Российские военные разрушили логистику украинских боевиков в ДНР - РИА Новости Крым, 28.09.2026
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Российские военные разрушили логистику украинских боевиков в ДНР
Российские военные разрушили логистику украинских боевиков в ДНР - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Российские военные разрушили логистику украинских боевиков в ДНР
Военнослужащие 75-го отдельного полка беспилотных систем "Южной" группировки войск разрушили логистику украинских боевиков в Славянско-Краматорской агломерации... РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T20:35
2026-09-28T20:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Военнослужащие 75-го отдельного полка беспилотных систем "Южной" группировки войск разрушили логистику украинских боевиков в Славянско-Краматорской агломерации Донецкой Народной Республики. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа.Уточняется, что российские военные уничтожили все цели, применив беспилотные летательные аппараты, управляемые по оптоволоконному каналу.Ранее сообщалось, что за 18 дней сентября под контроль России в зоне СВО перешли 27 населенных пунктов, более 670 квадратных километров территории. При этом группировка войск "Север" успешно продолжает создание полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные наступают: освобождены сразу два населенных пунктаДобропольский "котел": чем чревата для ВСУ потеря городаСжимают в кольцо и берут в плен боевиков: что происходит на фронтах СВО
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РИА Новости Крым
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россия, новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), видео, видео
Российские военные разрушили логистику украинских боевиков в ДНР

Российские военные разрушили логистику украинских боевиков в ДНР

20:35 28.09.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Военнослужащие 75-го отдельного полка беспилотных систем "Южной" группировки войск разрушили логистику украинских боевиков в Славянско-Краматорской агломерации Донецкой Народной Республики. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа.
"Для доставки материальных средств на свои передовые позиции противник пытался применить наземные робототехнические комплексы и тяжелые октокоптерные беспилотники типа "Баба-Яга". Попытку ВСУ снабдить свои подразделения разрушили операторы беспилотных систем", – говорится в сообщении.
Уточняется, что российские военные уничтожили все цели, применив беспилотные летательные аппараты, управляемые по оптоволоконному каналу.
Ранее сообщалось, что за 18 дней сентября под контроль России в зоне СВО перешли 27 населенных пунктов, более 670 квадратных километров территории. При этом группировка войск "Север" успешно продолжает создание полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.
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