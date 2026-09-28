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Российские военные наступают: освобождены сразу два населенных пункта
Российские военные наступают: освобождены сразу два населенных пункта - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Российские военные наступают: освобождены сразу два населенных пункта
Российские военные освободили два населенных пункта в Сумской области и ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T12:04
2026-09-28T12:04
2026-09-28T12:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Российские военные освободили два населенных пункта в Сумской области и ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как сообщалось, Вооруженные силы России за неделю взяли под контроль 13 населенных пунктов в зоне СВО. Подразделения группировки войск "Север" продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Освобождены два населенных пункта в ДНР и Запорожской областиДобропольский "котел": чем чревата для ВСУ потеря городаНаступление на Сумы: Белоусову доложили об успехах группировки "Север"
россия
сумская область
донецкая народная республика (днр)
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россия, новости сво, сумская область, донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, вооруженные силы россии, украина
Российские военные наступают: освобождены сразу два населенных пункта
Российские военные освободили два населенных пункта в Сумской области и ДНР
12:04 28.09.2026 (обновлено: 12:08 28.09.2026)