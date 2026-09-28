https://crimea.ria.ru/20260928/rossiyskie-voennye-nastupayut-osvobozhdeny-srazu-dva-naselennykh-punkta--1159759997.html

Российские военные наступают: освобождены сразу два населенных пункта

Российские военные наступают: освобождены сразу два населенных пункта - РИА Новости Крым, 28.09.2026

Российские военные наступают: освобождены сразу два населенных пункта

Российские военные освободили два населенных пункта в Сумской области и ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.09.2026

2026-09-28T12:04

2026-09-28T12:04

2026-09-28T12:08

россия

новости сво

сумская область

донецкая народная республика (днр)

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украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Российские военные освободили два населенных пункта в Сумской области и ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как сообщалось, Вооруженные силы России за неделю взяли под контроль 13 населенных пунктов в зоне СВО. Подразделения группировки войск "Север" продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Освобождены два населенных пункта в ДНР и Запорожской областиДобропольский "котел": чем чревата для ВСУ потеря городаНаступление на Сумы: Белоусову доложили об успехах группировки "Север"

россия

сумская область

донецкая народная республика (днр)

украина

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости сво, сумская область, донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, вооруженные силы россии, украина