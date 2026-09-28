Рейтинг@Mail.ru
Российские военные наступают: освобождены сразу два населенных пункта - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260928/rossiyskie-voennye-nastupayut-osvobozhdeny-srazu-dva-naselennykh-punkta--1159759997.html
Российские военные наступают: освобождены сразу два населенных пункта
Российские военные наступают: освобождены сразу два населенных пункта - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Российские военные наступают: освобождены сразу два населенных пункта
Российские военные освободили два населенных пункта в Сумской области и ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T12:04
2026-09-28T12:08
россия
новости сво
сумская область
донецкая народная республика (днр)
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
украина
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/01/1a/1152692219_0:335:2761:1888_1920x0_80_0_0_9379a7f0cee356e1d3f920749d22eb0c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Российские военные освободили два населенных пункта в Сумской области и ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как сообщалось, Вооруженные силы России за неделю взяли под контроль 13 населенных пунктов в зоне СВО. Подразделения группировки войск "Север" продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Освобождены два населенных пункта в ДНР и Запорожской областиДобропольский "котел": чем чревата для ВСУ потеря городаНаступление на Сумы: Белоусову доложили об успехах группировки "Север"
россия
сумская область
донецкая народная республика (днр)
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/01/1a/1152692219_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6daa030049d8691f891cc5dee7e3f360.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости сво, сумская область, донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, вооруженные силы россии, украина
Российские военные наступают: освобождены сразу два населенных пункта

Российские военные освободили два населенных пункта в Сумской области и ДНР

12:04 28.09.2026 (обновлено: 12:08 28.09.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПодготовка контрактников на полигоне ЮВО
Подготовка контрактников на полигоне ЮВО - РИА Новости, 1920, 28.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Российские военные освободили два населенных пункта в Сумской области и ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В Сумской области подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Уланово. Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Нововодяное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, Вооруженные силы России за неделю взяли под контроль 13 населенных пунктов в зоне СВО. Подразделения группировки войск "Север" продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Освобождены два населенных пункта в ДНР и Запорожской области
Добропольский "котел": чем чревата для ВСУ потеря города
Наступление на Сумы: Белоусову доложили об успехах группировки "Север"
 
РоссияНовости СВОСумская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)Министерство обороны РФВооруженные силы РоссииУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:48В Крыму введен режим повышенной готовности из-за непогоды
12:3523 ножевых: рецидивистка из Крыма пойдет в колонию за пьяное убийство
12:24Билеты на пассажирские поезда подорожают с октября - АТОР
12:15Подросток поджег колонку на АЗС после общения с "девушкой"
12:04Российские военные наступают: освобождены сразу два населенных пункта
11:59Почти 5 млрд рублей направят на возведение модульных гостиниц в регионах
11:47Серийному маньяку дали пожизненное за убийства в Москве и области
11:38Восемь детей и 18 взрослых пострадали в ДТП в Крыму
11:24Крым и Севастополь получат 64 млн на социальную газификацию
11:17Генерал-полковник Лапин станет вице-премьером Татарстана
11:09Обрушение моста и сход вагонов: ВСУ атаковали железную дорогу на Брянщине
11:01Шторм идет на Крым: в готовности к возможным подтоплениям аэромобильная группировка
10:51Афера на туризме: жительница Севастополя обманула три десятка человек на 9 млн
10:39Аграрии Крыма и других регионов получат поддержку на 670 млн рублей
10:30Часть Херсонской области обесточена из-за атак ВСУ
10:19В Севастополе за неделю сбили почти 40 вражеских беспилотников
10:15Хирургам могут разрешить операции вне больницы
09:56Трое детей и женщина ранены в результате атаки на Воронеж
09:49В ФСБ рассказали об использовании Лондоном российских релокантов
09:43Зажало между поездом и платформой: мужчина погиб на станции в Москве
Лента новостейМолния