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Россия продолжит контакты с политическим руководством Сербии - РИА Новости Крым, 28.09.2026
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Россия продолжит контакты с политическим руководством Сербии
Россия продолжит контакты с политическим руководством Сербии - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Россия продолжит контакты с политическим руководством Сербии
Отношения России и Сербии получат дальнейшее развитие и после отставки президента Сербии Александра Вучича. Об этом в понедельник, 28 сентября, заявил... РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T13:32
2026-09-28T13:32
россия
сербия
политика
кремль
дмитрий песков
александр вучич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Отношения России и Сербии получат дальнейшее развитие и после отставки президента Сербии Александра Вучича. Об этом в понедельник, 28 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он напомнил о том, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Вучичем в субботу, 26 сентября. Песков выразил уверенность в том, что контакты России с политическим руководством, с экономическими операторами в Сербии будут продолжены.27 сентября стало известно о том, что Вучич подписал документ о своей отставке с поста президента Сербии. Он уточнил, что в понедельник передаст полномочия исполняющей обязанности президента председателю Скупщины (парламента) Ане Брнабич, а до конца декабря в стране должны будут состояться президентские выборы.До этого Путин и Вучич провели телефонный разговор, обсудили дальнейшее развитие российско-сербских отношений в различных сферах, а также актуальные вопросы международной повестки. Разговор состоялся по инициативе сербской стороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава Узбекистана поздравил Путина с успешным проведением выборовТорговля и гуманитарная сфера – Путин поговорил по телефону с АлиевымПутин поговорил с президентом Сирии - о чем договорились
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РИА Новости Крым
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россия, сербия, политика, кремль, дмитрий песков, александр вучич
Россия продолжит контакты с политическим руководством Сербии

После отставки Вучича Кремль продолжит контакты с руководством Сербии - Песков

13:32 28.09.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Отношения России и Сербии получат дальнейшее развитие и после отставки президента Сербии Александра Вучича. Об этом в понедельник, 28 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Безусловно, отношения между Россией и Сербией стоят гораздо выше, чем просто отношения с отдельными персоналиями. Поэтому мы убеждены, что наши отношения получат весьма конструктивное дальнейшее развитие во всех возможных областях", – сказал Песков.
Он напомнил о том, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Вучичем в субботу, 26 сентября. Песков выразил уверенность в том, что контакты России с политическим руководством, с экономическими операторами в Сербии будут продолжены.
27 сентября стало известно о том, что Вучич подписал документ о своей отставке с поста президента Сербии. Он уточнил, что в понедельник передаст полномочия исполняющей обязанности президента председателю Скупщины (парламента) Ане Брнабич, а до конца декабря в стране должны будут состояться президентские выборы.
До этого Путин и Вучич провели телефонный разговор, обсудили дальнейшее развитие российско-сербских отношений в различных сферах, а также актуальные вопросы международной повестки. Разговор состоялся по инициативе сербской стороны.
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РоссияСербияПолитикаКремльДмитрий ПесковАлександр Вучич
 
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