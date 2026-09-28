https://crimea.ria.ru/20260928/rossiya-prodolzhit-kontakty-s-politicheskim-rukovodstvom-serbii--1159764587.html

Россия продолжит контакты с политическим руководством Сербии

Россия продолжит контакты с политическим руководством Сербии - РИА Новости Крым, 28.09.2026

Россия продолжит контакты с политическим руководством Сербии

Отношения России и Сербии получат дальнейшее развитие и после отставки президента Сербии Александра Вучича. Об этом в понедельник, 28 сентября, заявил... РИА Новости Крым, 28.09.2026

2026-09-28T13:32

2026-09-28T13:32

2026-09-28T13:32

россия

сербия

политика

кремль

дмитрий песков

александр вучич

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Отношения России и Сербии получат дальнейшее развитие и после отставки президента Сербии Александра Вучича. Об этом в понедельник, 28 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он напомнил о том, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Вучичем в субботу, 26 сентября. Песков выразил уверенность в том, что контакты России с политическим руководством, с экономическими операторами в Сербии будут продолжены.27 сентября стало известно о том, что Вучич подписал документ о своей отставке с поста президента Сербии. Он уточнил, что в понедельник передаст полномочия исполняющей обязанности президента председателю Скупщины (парламента) Ане Брнабич, а до конца декабря в стране должны будут состояться президентские выборы.До этого Путин и Вучич провели телефонный разговор, обсудили дальнейшее развитие российско-сербских отношений в различных сферах, а также актуальные вопросы международной повестки. Разговор состоялся по инициативе сербской стороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава Узбекистана поздравил Путина с успешным проведением выборовТорговля и гуманитарная сфера – Путин поговорил по телефону с АлиевымПутин поговорил с президентом Сирии - о чем договорились

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россия, сербия, политика, кремль, дмитрий песков, александр вучич