https://crimea.ria.ru/20260928/rossiya-operezhayuschimi-tempami-naraschivaet-atomnuyu-generatsiyu-1159777662.html

Россия опережающими темпами наращивает атомную генерацию

Россия опережающими темпами наращивает атомную генерацию - РИА Новости Крым, 28.09.2026

Россия опережающими темпами наращивает атомную генерацию

Россия строит атомные энергоблоки на основе новейших технологий, которых нет больше ни у кого в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 28.09.2026

2026-09-28T20:59

2026-09-28T20:59

2026-09-28T20:59

владимир путин (политик)

атомная энергетика

росатом

алексей лихачев

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен– РИА Новости Крым. Россия строит атомные энергоблоки на основе новейших технологий, которых нет больше ни у кого в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в понедельник провел встречу с гендиректором госкорпорации Росатом Алексеем Лихачевым по случаю Дня работника атомной промышленности.По его словам, Россия опережающими темпами наращивает долю атомной генерации в структуре энергетики, этот показатель уже превысил 20%.Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия занимает лидерские позиции на рынке сооружения АЭС в мире, экспортный портфель корпорации "Росатом" сегодня составляет 28 энергоблоков в разных странах мира.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Специалистов для Запорожской АЭС обучают в СевастополеРазрушение иранской АЭС может привести ко второму Чернобылю – ОнищенкоВ России введут еще 30 гигаватт мощностей атомных электростанций – Путин

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), атомная энергетика, росатом, алексей лихачев, новости