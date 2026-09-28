Россия опережающими темпами наращивает атомную генерацию
Россия строит атомные энергоблоки на основе новейших уникальных технологий – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен– РИА Новости Крым. Россия строит атомные энергоблоки на основе новейших технологий, которых нет больше ни у кого в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в понедельник провел встречу с гендиректором госкорпорации Росатом Алексеем Лихачевым по случаю Дня работника атомной промышленности.
"Больше всех мы сейчас в мире строим атомных блоков за рубежом. Делаем это самым наилучшим образом, на новейших технологиях, и часто таких технологий нет ни у кого, кроме как у Росатома", - сказал Путин в ходе встречи.
По его словам, Россия опережающими темпами наращивает долю атомной генерации в структуре энергетики, этот показатель уже превысил 20%.
"Все, что мы планировали с точки зрения строительства атомных блоков внутри Российской Федерации, все планы, которые мы когда-то наметили, они все исполнены. Мы добились уже свыше 20%, а ставили перед собой цель 20%. С 16 нарастить до 20% атомной генерации в структуре нашей энергетики - этот план выполнен, цель достигнута", - обозначил он.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия занимает лидерские позиции на рынке сооружения АЭС в мире, экспортный портфель корпорации "Росатом" сегодня составляет 28 энергоблоков в разных странах мира.
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