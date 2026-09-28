https://crimea.ria.ru/20260928/rossii-pridetsya-zanyatsya-denatsifikatsiey-ukrainy-posle-svo--kiselev-1159768455.html

России придется заняться денацификацией Украины после СВО – Киселев

России придется заняться денацификацией Украины после СВО – Киселев - РИА Новости Крым, 28.09.2026

России придется заняться денацификацией Украины после СВО – Киселев

России придется заниматься реальной денацификацией Украины после завершения боевых действий в рамках специальной военной операции. Об этом заявил телеведущий,... РИА Новости Крым, 28.09.2026

2026-09-28T14:40

2026-09-28T14:40

2026-09-28T14:40

денацификация

украина

неонацизм

дмитрий киселев

мнения

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. России придется заниматься реальной денацификацией Украины после завершения боевых действий в рамках специальной военной операции. Об этом заявил телеведущий, генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в ходе форсайт-форума "СВО и Третья мировая" на площадке Международной медиагруппы "Россия сегодня"."Даже после прекращения военных действий нам придется реально заниматься денацификацией. Советский Союз денацификацию не провел. Грубо говоря, такая формула: Сталин всех переловил, а Хрущев всех отпустил. В 1955 году в ходе так называемой "аденауэровской амнистии" вышли порядка 120-130 человек – тех, кто сотрудничал с гитлеровской Германией, и в основном это были настоящие бандеровцы", - сказал Киселев.В результате война с бандеровцами на территории Украинской ССР продлилась почти десятилетие после окончания Великой Отечественной войны, отметил он."Там было две дивизии НКВД, масса бригад, была создана огромная сеть информаторов. Это была серьезная, длительная операция – и военная и разведывательная – очень болезненная. Нечто подобное можно ожидать и здесь", – убежден телеведущий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:СВО будет доведена до конца – ЛавровКогда закончится СВОКонсерва по-киевски: что ждет Зеленского

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денацификация, украина, неонацизм, дмитрий киселев, мнения, россия