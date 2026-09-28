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Режим ЧС ввели в Ярославской области из-за пожара на складе пиротехники

Режим ЧС ввели в Ярославской области из-за пожара на складе пиротехники - РИА Новости Крым, 28.09.2026

Режим ЧС ввели в Ярославской области из-за пожара на складе пиротехники

Режим чрезвычайной ситуации введен в Переславль-Залесском округе Ярославской области из-за пожара на складе пиротехники. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 28.09.2026

2026-09-28T22:26

2026-09-28T22:26

2026-09-28T22:47

ярославская область

михаил евраев

режим чс

происшествия

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации введен в Переславль-Залесском округе Ярославской области из-за пожара на складе пиротехники. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.Пожар на складе пиротехники в селе Кубринск Переславль-Залесского округа вспыхнул в понедельник вечером. Изначально было известно о пяти погибших. Позже Евраев сообщил, что число жертв увеличилось до 10 человек. По информации Евраева, открытое горение локализовано, пожарные проливают помещения. В работах задействованы 200 человек и 23 единицы техники.При этом из-за пожара большая часть села осталась без электричества, людям подвозят генераторы, чтобы восстановить работу социальных объектов. Аварийные бригады восстанавливают электроснабжение, уточнил он.Как пишет РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС России, число погибших при пожаре увеличилось до 14 человек.В Кубринске и Нагорье на базе поликлиник развернуты пункты временного размещения. Пока заявок от нуждающихся не поступало. С семьями погибших работают психологи, добавил Евраев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ярославская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ярославская область, михаил евраев, режим чс, происшествия, пожар, новости