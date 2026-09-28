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Режим ЧС ввели в Ярославской области из-за пожара на складе пиротехники - РИА Новости Крым, 28.09.2026
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Режим ЧС ввели в Ярославской области из-за пожара на складе пиротехники
Режим ЧС ввели в Ярославской области из-за пожара на складе пиротехники - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Режим ЧС ввели в Ярославской области из-за пожара на складе пиротехники
Режим чрезвычайной ситуации введен в Переславль-Залесском округе Ярославской области из-за пожара на складе пиротехники. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T22:26
2026-09-28T22:47
ярославская область
михаил евраев
режим чс
происшествия
пожар
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации введен в Переславль-Залесском округе Ярославской области из-за пожара на складе пиротехники. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.Пожар на складе пиротехники в селе Кубринск Переславль-Залесского округа вспыхнул в понедельник вечером. Изначально было известно о пяти погибших. Позже Евраев сообщил, что число жертв увеличилось до 10 человек. По информации Евраева, открытое горение локализовано, пожарные проливают помещения. В работах задействованы 200 человек и 23 единицы техники.При этом из-за пожара большая часть села осталась без электричества, людям подвозят генераторы, чтобы восстановить работу социальных объектов. Аварийные бригады восстанавливают электроснабжение, уточнил он.Как пишет РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС России, число погибших при пожаре увеличилось до 14 человек.В Кубринске и Нагорье на базе поликлиник развернуты пункты временного размещения. Пока заявок от нуждающихся не поступало. С семьями погибших работают психологи, добавил Евраев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ярославская область, михаил евраев, режим чс, происшествия, пожар, новости
Режим ЧС ввели в Ярославской области из-за пожара на складе пиротехники

В Ярославской области введен режим ЧС из-за пожара на складе пиротехники

22:26 28.09.2026 (обновлено: 22:47 28.09.2026)
 
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Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 28.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации введен в Переславль-Залесском округе Ярославской области из-за пожара на складе пиротехники. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
Пожар на складе пиротехники в селе Кубринск Переславль-Залесского округа вспыхнул в понедельник вечером. Изначально было известно о пяти погибших. Позже Евраев сообщил, что число жертв увеличилось до 10 человек.

"Принято решение о введении регионального режима ЧС в Переславль-Залесском округе", - написал он в своем канале на платформе МАКС.

По информации Евраева, открытое горение локализовано, пожарные проливают помещения. В работах задействованы 200 человек и 23 единицы техники.
При этом из-за пожара большая часть села осталась без электричества, людям подвозят генераторы, чтобы восстановить работу социальных объектов. Аварийные бригады восстанавливают электроснабжение, уточнил он.
"30 сентября в регионе объявляется днем траура по погибшим при пожаре на предприятии в селе Кубринск Переславль-Залесского округа", - добавил губернатор.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС России, число погибших при пожаре увеличилось до 14 человек.
"По состоянию на 22.00 в результате происшествия пострадали 15 человек, из которых 14 погибли, одна женщина госпитализирована. Пожар полностью потушен. Сотрудники МЧС России продолжают разбор завалов", - говорится в сообщении.
В Кубринске и Нагорье на базе поликлиник развернуты пункты временного размещения. Пока заявок от нуждающихся не поступало. С семьями погибших работают психологи, добавил Евраев.
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Ярославская областьМихаил ЕвраевРежим ЧСПроисшествияПожарНовости
 
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