Рейтинг@Mail.ru
Разработка ученых из Севастополя поможет спасать людей в море - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20260928/razrabotka-uchenykh-iz-sevastopolya-pomozhet-spasat-lyudey-v-more-1159750645.html
Разработка ученых из Севастополя поможет спасать людей в море
Разработка ученых из Севастополя поможет спасать людей в море - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Разработка ученых из Севастополя поможет спасать людей в море
Не имеющая аналогов в мире разработка ученых Морского гидрофизического института (МГИ) из Севастополя поможет спасать людей в море. Об этом РИА Новости Крым в... РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T08:26
2026-09-28T08:26
севастополь
новости севастополя
эксклюзивы риа новости крым
безопасность
черное море
наука и технологии
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111680/10/1116801038_0:0:2784:1566_1920x0_80_0_0_b8ba4fc3791ceb54a5fecd3aa5ea0185.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Не имеющая аналогов в мире разработка ученых Морского гидрофизического института (МГИ) из Севастополя поможет спасать людей в море. Об этом РИА Новости Крым в комментарии по докладу на полях X Всероссийской научной конференции "Моря России" в Севастополе рассказал замдиректора МГИ, ведущий научный сотрудник, кандидат юридических наук Антон Георга-Копулос.На днях ученые Морского гидрофизического института РАН в Севастополе в рамках X Всероссийской научной конференции "Моря России: состояние исследований, информационные ресурсы, экономика данных" презентовали уникальную, первую в мире многофункциональную программную модель, которая способна моделировать траекторию распространения в море нефтепродуктов – на поверхности и в толще воды.Новая модель учитывает множество параметров, и пока функционал этого программного комплекса беспрецедентен, хотя, безусловно, благодаря современным технологиям, в том числе использованию сетей, и другие международные океанологические центры, занимающиеся оперативной океанографией, скоро выйдут на аналогичные продукты, подчеркивает Антон Георга-Копулос.В частности новая программная модель может использовать различные слои картографии, вплоть до спутниковых снимков, отметил он."То есть мы берем спутниковый снимок в качестве картографии, где видно пятно, ставим точки отчета и распространение, и считаем все уже на снимке, что становится понятнее и проще для органов МЧС для принятия управленческих решений", – рассказал ученый.При этом процессы учитываются программой в 3D пространстве по заданным исходным данным и с учетом характеристик среды и обстановки, а это значит, что в перспективе новую модель можно использовать не только для расчета траекторий загрязнения Мирового океана, но и для спасения людей, говорит Георга-Копулос.Реализовать это возможно при обеспечении двух компонент для повышения точности данных, и перед учеными и государством сегодня стоит две важные задачи, добавил он."Очень важно получать данные от спутниковой группировки и контактные данные с поверхности и с горизонта для повышения точности. То есть это развитие своей спутниковой системы и своей национальной океанографической системы буев. Когда такие спутники будут развернуты и станут доступны для науки, прикладных задач отраслевых, у нас будет суперэффективная система", – сказал эксперт.Он отметил, что у России есть свои спутники, такие как "Зорьки" и ряд других аппаратов, имеющих широкий функционал, их должно быть больше для обеспечения систематичности передачи широкополосных данных по акваториям в оптическом диапазоне и радиолокационном диапазонах для осуществления сверхточного космического мониторинга акватории и мониторинга крошечных точек на картах.Кроме того, России нужна своя недорогая, но действующая национальная океанографическая система, то есть сеть буев донных станций, добавил Георга-Копулос."Это заякоренные буи, дрейфующие буи. Чтобы из прибрежной зоны и зоны каких-то регулярных вихревых структур в онлайн режиме поступали контактные данные, которые бы уже валидировались нашими моделями. Благодаря этой контактной информации мы можем вносить коррективы", – сказал спикер.Эксперт отметил, что ученые Морского гидрофизического института готовы участвовать в такого рода разработках будущего.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где мазут осядет на дно: в Крыму презентовали ноу-хау для России и мираКрым и Севастополь в фокусе внимания ученых стран БРИКС – что исследуютЧужеродные вселенцы: что угрожает аборигенным видам Черного и Азовского морей
севастополь
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111680/10/1116801038_309:0:2784:1856_1920x0_80_0_0_c3c657e10540696e117d411f6d720dc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, безопасность, черное море, наука и технологии
Разработка ученых из Севастополя поможет спасать людей в море

Уникальная разработка ученых из Севастополя поможет спасать людей в море

08:26 28.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкВид на Черное море
Вид на Черное море - РИА Новости, 1920, 28.09.2026
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Не имеющая аналогов в мире разработка ученых Морского гидрофизического института (МГИ) из Севастополя поможет спасать людей в море. Об этом РИА Новости Крым в комментарии по докладу на полях X Всероссийской научной конференции "Моря России" в Севастополе рассказал замдиректора МГИ, ведущий научный сотрудник, кандидат юридических наук Антон Георга-Копулос.
На днях ученые Морского гидрофизического института РАН в Севастополе в рамках X Всероссийской научной конференции "Моря России: состояние исследований, информационные ресурсы, экономика данных" презентовали уникальную, первую в мире многофункциональную программную модель, которая способна моделировать траекторию распространения в море нефтепродуктов – на поверхности и в толще воды.
Новая модель учитывает множество параметров, и пока функционал этого программного комплекса беспрецедентен, хотя, безусловно, благодаря современным технологиям, в том числе использованию сетей, и другие международные океанологические центры, занимающиеся оперативной океанографией, скоро выйдут на аналогичные продукты, подчеркивает Антон Георга-Копулос.
"Течения, спутниковая альтиметрия, атмосферный форсинг. Пока в России наш комплекс беспрецедентен, и в мире такого качества тоже нет, это совершенно новый функционал", – сказал спикер.
В частности новая программная модель может использовать различные слои картографии, вплоть до спутниковых снимков, отметил он.
"То есть мы берем спутниковый снимок в качестве картографии, где видно пятно, ставим точки отчета и распространение, и считаем все уже на снимке, что становится понятнее и проще для органов МЧС для принятия управленческих решений", – рассказал ученый.
При этом процессы учитываются программой в 3D пространстве по заданным исходным данным и с учетом характеристик среды и обстановки, а это значит, что в перспективе новую модель можно использовать не только для расчета траекторий загрязнения Мирового океана, но и для спасения людей, говорит Георга-Копулос.

"Мы ее используем, например, для расчета траектории дрейфа лиц, которых надо спасти в море. И мы можем рассчитывать дрейф особо опасных объектов с помощью этих систем", – рассказал собеседник.

Реализовать это возможно при обеспечении двух компонент для повышения точности данных, и перед учеными и государством сегодня стоит две важные задачи, добавил он.
"Очень важно получать данные от спутниковой группировки и контактные данные с поверхности и с горизонта для повышения точности. То есть это развитие своей спутниковой системы и своей национальной океанографической системы буев. Когда такие спутники будут развернуты и станут доступны для науки, прикладных задач отраслевых, у нас будет суперэффективная система", – сказал эксперт.
Он отметил, что у России есть свои спутники, такие как "Зорьки" и ряд других аппаратов, имеющих широкий функционал, их должно быть больше для обеспечения систематичности передачи широкополосных данных по акваториям в оптическом диапазоне и радиолокационном диапазонах для осуществления сверхточного космического мониторинга акватории и мониторинга крошечных точек на картах.
"Российская группировка развивается, и мы ждем того момента, когда она насытится космическими аппаратами так, что будет достигнут необходимый уровень оперативной доступности к этим данным", – подчеркнул специалист.
Кроме того, России нужна своя недорогая, но действующая национальная океанографическая система, то есть сеть буев донных станций, добавил Георга-Копулос.
"Это заякоренные буи, дрейфующие буи. Чтобы из прибрежной зоны и зоны каких-то регулярных вихревых структур в онлайн режиме поступали контактные данные, которые бы уже валидировались нашими моделями. Благодаря этой контактной информации мы можем вносить коррективы", – сказал спикер.
Эксперт отметил, что ученые Морского гидрофизического института готовы участвовать в такого рода разработках будущего.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Где мазут осядет на дно: в Крыму презентовали ноу-хау для России и мира
Крым и Севастополь в фокусе внимания ученых стран БРИКС – что исследуют
Чужеродные вселенцы: что угрожает аборигенным видам Черного и Азовского морей
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымСевастопольНовости СевастополяБезопасностьЧерное мореНаука и технологии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:19В Севастополе за неделю сбили почти 40 вражеских беспилотников
10:15Хирургам могут разрешить операции вне больницы
09:56Трое детей и женщина ранены в результате атаки на Воронеж
09:49В ФСБ рассказали об использовании Лондоном российских релокантов
09:43Зажало между поездом и платформой: мужчина погиб на станции в Москве
09:37Экс-модель и лидер RDS Максимова* объявлена в международный розыск
09:31Пострадавший от атак дронов бизнес в России освободили от проверок
09:22Нашли в тумане: в крымских горах спасли туриста
09:13Силы ПВО за ночь уничтожили 254 беспилотника над регионами России
09:06Названы регионы РФ с самой доступной ипотекой: на каком месте Крым
08:55Пожары произошли на трех предприятиях Кубани после массированной атаки ВСУ
08:47Трехдневный шторм в Крыму - людей призвали не выходить в горы, море и на побережье
08:32В Киеве и области поражены центры обработки данных и военный аэродром
08:26Разработка ученых из Севастополя поможет спасать людей в море
08:09Новости Крыма на утро 28 сентября
07:57Люди попали под электричку в Москве
07:46Подарок от небесной канцелярии: какой будет погода в октябре
07:37Ситуация с бешенством в Крыму - как защититься
07:25В Крыму туристка отстала от группы и заблудилась в горах
07:06Крымский мост утром в понедельник - актуальная обстановка
Лента новостейМолния