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Разработка ученых из Севастополя поможет спасать людей в море

Разработка ученых из Севастополя поможет спасать людей в море - РИА Новости Крым, 28.09.2026

Разработка ученых из Севастополя поможет спасать людей в море

Не имеющая аналогов в мире разработка ученых Морского гидрофизического института (МГИ) из Севастополя поможет спасать людей в море. Об этом РИА Новости Крым в... РИА Новости Крым, 28.09.2026

2026-09-28T08:26

2026-09-28T08:26

2026-09-28T08:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Не имеющая аналогов в мире разработка ученых Морского гидрофизического института (МГИ) из Севастополя поможет спасать людей в море. Об этом РИА Новости Крым в комментарии по докладу на полях X Всероссийской научной конференции "Моря России" в Севастополе рассказал замдиректора МГИ, ведущий научный сотрудник, кандидат юридических наук Антон Георга-Копулос.На днях ученые Морского гидрофизического института РАН в Севастополе в рамках X Всероссийской научной конференции "Моря России: состояние исследований, информационные ресурсы, экономика данных" презентовали уникальную, первую в мире многофункциональную программную модель, которая способна моделировать траекторию распространения в море нефтепродуктов – на поверхности и в толще воды.Новая модель учитывает множество параметров, и пока функционал этого программного комплекса беспрецедентен, хотя, безусловно, благодаря современным технологиям, в том числе использованию сетей, и другие международные океанологические центры, занимающиеся оперативной океанографией, скоро выйдут на аналогичные продукты, подчеркивает Антон Георга-Копулос.В частности новая программная модель может использовать различные слои картографии, вплоть до спутниковых снимков, отметил он."То есть мы берем спутниковый снимок в качестве картографии, где видно пятно, ставим точки отчета и распространение, и считаем все уже на снимке, что становится понятнее и проще для органов МЧС для принятия управленческих решений", – рассказал ученый.При этом процессы учитываются программой в 3D пространстве по заданным исходным данным и с учетом характеристик среды и обстановки, а это значит, что в перспективе новую модель можно использовать не только для расчета траекторий загрязнения Мирового океана, но и для спасения людей, говорит Георга-Копулос.Реализовать это возможно при обеспечении двух компонент для повышения точности данных, и перед учеными и государством сегодня стоит две важные задачи, добавил он."Очень важно получать данные от спутниковой группировки и контактные данные с поверхности и с горизонта для повышения точности. То есть это развитие своей спутниковой системы и своей национальной океанографической системы буев. Когда такие спутники будут развернуты и станут доступны для науки, прикладных задач отраслевых, у нас будет суперэффективная система", – сказал эксперт.Он отметил, что у России есть свои спутники, такие как "Зорьки" и ряд других аппаратов, имеющих широкий функционал, их должно быть больше для обеспечения систематичности передачи широкополосных данных по акваториям в оптическом диапазоне и радиолокационном диапазонах для осуществления сверхточного космического мониторинга акватории и мониторинга крошечных точек на картах.Кроме того, России нужна своя недорогая, но действующая национальная океанографическая система, то есть сеть буев донных станций, добавил Георга-Копулос."Это заякоренные буи, дрейфующие буи. Чтобы из прибрежной зоны и зоны каких-то регулярных вихревых структур в онлайн режиме поступали контактные данные, которые бы уже валидировались нашими моделями. Благодаря этой контактной информации мы можем вносить коррективы", – сказал спикер.Эксперт отметил, что ученые Морского гидрофизического института готовы участвовать в такого рода разработках будущего.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где мазут осядет на дно: в Крыму презентовали ноу-хау для России и мираКрым и Севастополь в фокусе внимания ученых стран БРИКС – что исследуютЧужеродные вселенцы: что угрожает аборигенным видам Черного и Азовского морей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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