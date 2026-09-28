https://crimea.ria.ru/20260928/putin-uvelichil-shtatnuyu-chislennost-vooruzhennykh-sil-rossii-1159776932.html

Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России

Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России - РИА Новости Крым, 28.09.2026

Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России

Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность российских вооруженных сил до 2 441 630 человек. Соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости Крым, 28.09.2026

2026-09-28T19:50

2026-09-28T19:50

2026-09-28T20:03

вооруженные силы россии

владимир путин (политик)

безопасность

новости

россия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность российских вооруженных сил до 2 441 630 человек. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.В августе для поэтапного формирования отдельных военно-строительных подразделений была увеличена штатная численность Вооруженных сил РФ на 27 000 человек.А в конце июля президент РФ Владимир Путин установил штатную численность Вооруженных сил страны в 2,4 миллиона человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные силы россии, владимир путин (политик), безопасность, новости, россия, общество