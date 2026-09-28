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Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России
Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России
Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность российских вооруженных сил до 2 441 630 человек. Соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T19:50
2026-09-28T19:50
2026-09-28T20:03
вооруженные силы россии
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность российских вооруженных сил до 2 441 630 человек. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.В августе для поэтапного формирования отдельных военно-строительных подразделений была увеличена штатная численность Вооруженных сил РФ на 27 000 человек.А в конце июля президент РФ Владимир Путин установил штатную численность Вооруженных сил страны в 2,4 миллиона человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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вооруженные силы россии, владимир путин (политик), безопасность, новости, россия, общество
Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России
В России штатная численность Вооруженных сил увеличена до 2 441 630 человек - указ
19:50 28.09.2026 (обновлено: 20:03 28.09.2026)