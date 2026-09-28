https://crimea.ria.ru/20260928/putin-podderzhal-kandidaturu-volodina-na-post-spikera-gosdumy-novogo-sozyva-1159778987.html

Путин поддержал кандидатуру Володина на пост спикера Госдумы нового созыва

Путин поддержал кандидатуру Володина на пост спикера Госдумы нового созыва - РИА Новости Крым, 28.09.2026

Путин поддержал кандидатуру Володина на пост спикера Госдумы нового созыва

Президент России Владимир Путин в понедельник на встрече с руководством политических партий, прошедших в Госдуму по результатам выборов, заявил, что полностью... РИА Новости Крым, 28.09.2026

2026-09-28T22:11

2026-09-28T22:11

2026-09-28T22:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в понедельник на встрече с руководством политических партий, прошедших в Госдуму по результатам выборов, заявил, что полностью поддерживает выдвижение кандидатуры Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы РФ девятого созыва.Володин ранее дважды занимал должность председателя Госдумы — с 2016 года он возглавляет нижнюю палату парламента.Ранее сообщалось, что по итогам голосования партия "Единая Россия" займет 349 из 450 мест в новом составе Государственной Думы.Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года замещалось 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Явка избирателей в целом по России превысила 59%, что является рекордом для парламентских выборов в РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин и Памфилова подвели итоги выборов в Госдуму: главноеКто представит Крым в новом созыве ГосдумыВыборы в Севастополе прошли в непростых условиях - Медведев

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владимир путин (политик), россия, государственная дума рф, политика, вячеслав володин, новости