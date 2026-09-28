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Путин поддержал кандидатуру Володина на пост спикера Госдумы нового созыва
Путин поддержал кандидатуру Володина на пост спикера Госдумы нового созыва - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Путин поддержал кандидатуру Володина на пост спикера Госдумы нового созыва
Президент России Владимир Путин в понедельник на встрече с руководством политических партий, прошедших в Госдуму по результатам выборов, заявил, что полностью... РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T22:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в понедельник на встрече с руководством политических партий, прошедших в Госдуму по результатам выборов, заявил, что полностью поддерживает выдвижение кандидатуры Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы РФ девятого созыва.Володин ранее дважды занимал должность председателя Госдумы — с 2016 года он возглавляет нижнюю палату парламента.Ранее сообщалось, что по итогам голосования партия "Единая Россия" займет 349 из 450 мест в новом составе Государственной Думы.Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года замещалось 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Явка избирателей в целом по России превысила 59%, что является рекордом для парламентских выборов в РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин и Памфилова подвели итоги выборов в Госдуму: главноеКто представит Крым в новом созыве ГосдумыВыборы в Севастополе прошли в непростых условиях - Медведев
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владимир путин (политик), россия, государственная дума рф, политика, вячеслав володин, новости
Путин поддержал кандидатуру Володина на пост спикера Госдумы нового созыва
Путин поддержал кандидатуру Володина на пост спикера Госдумы нового созыва
22:11 28.09.2026 (обновлено: 22:20 28.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в понедельник на встрече с руководством политических партий, прошедших в Госдуму по результатам выборов, заявил, что полностью поддерживает выдвижение кандидатуры Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы РФ девятого созыва.
"Я со своей стороны полностью поддерживаю идею о выдвижении Володина Вячеслава Викторовича на должность председателя Государственной Думы следующего созыва", - сказал российский лидер.
Володин ранее дважды занимал должность председателя Госдумы — с 2016 года он возглавляет нижнюю палату парламента.
Ранее сообщалось
, что по итогам голосования партия "Единая Россия" займет 349 из 450 мест в новом составе Государственной Думы.
Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года замещалось 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Явка избирателей в целом по России превысила 59%, что является рекордом для парламентских выборов в РФ.
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