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Путин освободил от должности вице-премьера Савельева - РИА Новости Крым, 28.09.2026
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Путин освободил от должности вице-премьера Савельева
Путин освободил от должности вице-премьера Савельева - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Путин освободил от должности вице-премьера Савельева
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Виталия Савельева с должности вице-премьера. Документ размещен на официальном сайте правовой... РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T15:55
2026-09-28T16:05
виталий савельев
владимир путин (политик)
правительство россии
кадровые перестановки
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Виталия Савельева с должности вице-премьера. Документ размещен на официальном сайте правовой информации. Уточняется, что отставка Савельева связана с его избранием депутатом Государственной думы РФ девятого созыва. Как говорится в тексте указа, он вступает в силу со дня его подписания, то есть 28 сентября.В мае 2024 года президент России Владимир Путин подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового правительства. Виталий Савельев был назначен вице-премьером, курирующим транспортную отрасль.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто представит Крым в новом созыве ГосдумыВ Крыму зарегистрировали победителей выборов в Госдуму по трем округамГенерал-полковник Лапин станет вице-премьером Татарстана
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виталий савельев, владимир путин (политик), правительство россии, кадровые перестановки, новости
Путин освободил от должности вице-премьера Савельева

Путин освободил Виталия Савельева с должности вице-премьера правительства России

15:55 28.09.2026 (обновлено: 16:05 28.09.2026)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк Виталий Савельев на заседании кабинета министров РФ.
 Виталий Савельев на заседании кабинета министров РФ. - РИА Новости, 1920, 28.09.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Виталия Савельева с должности вице-премьера. Документ размещен на официальном сайте правовой информации.
"Освободить Савельева Виталия Геннадьевича от должности заместителя председателя правительства Российской Федерации", – говорится в тексте документа.
Уточняется, что отставка Савельева связана с его избранием депутатом Государственной думы РФ девятого созыва. Как говорится в тексте указа, он вступает в силу со дня его подписания, то есть 28 сентября.
В мае 2024 года президент России Владимир Путин подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового правительства. Виталий Савельев был назначен вице-премьером, курирующим транспортную отрасль.
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