https://crimea.ria.ru/20260928/putin-osvobodil-ot-dolzhnosti-vitse-premera-saveleva-1159771264.html

Путин освободил от должности вице-премьера Савельева

Путин освободил от должности вице-премьера Савельева - РИА Новости Крым, 28.09.2026

Путин освободил от должности вице-премьера Савельева

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Виталия Савельева с должности вице-премьера. Документ размещен на официальном сайте правовой... РИА Новости Крым, 28.09.2026

2026-09-28T15:55

2026-09-28T15:55

2026-09-28T16:05

виталий савельев

владимир путин (политик)

правительство россии

кадровые перестановки

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Виталия Савельева с должности вице-премьера. Документ размещен на официальном сайте правовой информации. Уточняется, что отставка Савельева связана с его избранием депутатом Государственной думы РФ девятого созыва. Как говорится в тексте указа, он вступает в силу со дня его подписания, то есть 28 сентября.В мае 2024 года президент России Владимир Путин подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового правительства. Виталий Савельев был назначен вице-премьером, курирующим транспортную отрасль.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто представит Крым в новом созыве ГосдумыВ Крыму зарегистрировали победителей выборов в Госдуму по трем округамГенерал-полковник Лапин станет вице-премьером Татарстана

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виталий савельев, владимир путин (политик), правительство россии, кадровые перестановки, новости