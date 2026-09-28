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Путин и Памфилова подвели итоги выборов в Госдуму: главное

Путин и Памфилова подвели итоги выборов в Госдуму: главное - РИА Новости Крым, 28.09.2026

Путин и Памфилова подвели итоги выборов в Госдуму: главное

Состоявшиеся в России выборы депутатов Госдумы подтвердили единство и легитимность всех органов власти. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с... РИА Новости Крым, 28.09.2026

2026-09-28T20:12

2026-09-28T20:12

2026-09-28T20:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен– РИА Новости Крым. Состоявшиеся в России выборы депутатов Госдумы подтвердили единство и легитимность всех органов власти. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой в Кремле.Он отметил, что все сложности, которые пытались создать в стране из-за рубежа, были преодолены на высшем уровне."Огромная работа была связана не только с необходимостью организовать все, что связано с выборами, но она была связана еще и с преодолением сложностей, создаваемых нам из-за рубежа", - обозначил лидер.Глава ЦИК России Памфилова в свою очередь рассказала, что все российские партии признают высочайший уровень легитимности выборов в стране."Впервые начиная с 2003 года у нас... не было ни одного особого мнения от членов ЦИКа, представляющих те или иные партии парламентские, включая КПРФ. Всегда были, а сейчас не было ни одного особого мнения. Это значит одно из подтверждений высочайшего уровня легитимности и признания выбора нашего народа всеми партиями", - сказала она.По ее словам, Россия сохранила принципы открытости и прозрачности выборов.При этом глава ЦИК РФ отметила, что в ходе выборов удалось предотвратить многие эксцессы. У этой кампании много особенностей, но основной, безусловный приоритет – это обеспечение безопасности, доложила Памфилова.Кроме того, она рассказала, что впервые в Госдуму избрали 46 участников СВО, что наполовину обновило Думу. Со слов Памфиловой, явка на голосование составила составила 59,8% и стала рекордной за три избирательных цикла.Ранее сообщалось, что партия "Единая Россия" займет 349 из 450 мест в новом составе Государственной Думы.Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года замещалось 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Явка избирателей в целом по России превысила 59%, что является рекордом для парламентских выборов в РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА НовостиЗеленский ввел санкции против участников выборов в КрымуЯнина Павленко уходит с поста мэра Ялты в ГосдумуКто представит Крым в новом созыве Госдумы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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