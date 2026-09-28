Рейтинг@Mail.ru
Премьер Украины сделал тяжелое признание - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260928/premer-ukrainy-sdelal-tyazheloe-priznanie-1159762092.html
Премьер Украины сделал тяжелое признание
Премьер Украины сделал тяжелое признание - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Премьер Украины сделал тяжелое признание
Киев способен покрыть лишь треть государственных расходов, а остальное рассчитывает обеспечить за счет помощи зарубежных партнеров. Об этом украинским СМИ... РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T21:48
2026-09-28T21:48
украина
в мире
деньги
новости
бюджет
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/110709/31/1107093155_0:0:1917:1078_1920x0_80_0_0_1c3d9c7422517712b4d7961e1932fc84.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Киев способен покрыть лишь треть государственных расходов, а остальное рассчитывает обеспечить за счет помощи зарубежных партнеров. Об этом украинским СМИ заявил премьер Украины Сергей Корецкий."Украина собственными доходами может обеспечить лишь одну третью расходов, которые нужны для качественного ведения войны и обеспечения всех социальных расходов", - цитирует Корецкого РИА Новости. По его словам, остальные расходы страна рассчитывает закрывать за счет международной помощи. При этом он добавил, что партнеры пока не сумели найти 27 миллиардов долларов на оборонные расходы Украины в этом году.Министр финансов Украины Сергей Марченко 10 сентября сообщал, что в стране могут начаться задержки социальных выплат из-за дефицита бюджета. По его словам, Украина столкнулась с самой сложной бюджетной ситуацией с 2022 года, которая может привести к сокращению невоенных расходов.Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на этот год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Космический дефицит": Зеленский признал неутешительную правдуКиев потерял поддержку большинства стран – почему все меняетсяУкраина вводит жесткий режим экономии бюджета
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/110709/31/1107093155_0:0:1772:1329_1920x0_80_0_0_a9044ba650f5a8d9faa40e31339beca4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, в мире, деньги, новости, бюджет
Премьер Украины сделал тяжелое признание

Киев может покрыть лишь треть государственных расходов - премьер Украины

21:48 28.09.2026
 
© РИА Новости . Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты США и Украины
Денежные купюры и монеты США и Украины - РИА Новости, 1920, 28.09.2026
© РИА Новости . Александр Демьянчук
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Киев способен покрыть лишь треть государственных расходов, а остальное рассчитывает обеспечить за счет помощи зарубежных партнеров. Об этом украинским СМИ заявил премьер Украины Сергей Корецкий.
"Украина собственными доходами может обеспечить лишь одну третью расходов, которые нужны для качественного ведения войны и обеспечения всех социальных расходов", - цитирует Корецкого РИА Новости.
По его словам, остальные расходы страна рассчитывает закрывать за счет международной помощи.
"Мы сотрудничаем с нашими партнерами, и мы в определенной степени зависимы от этого, мы уделяем максимум внимания для привлечения этих средств", - добавил Корецкий.
При этом он добавил, что партнеры пока не сумели найти 27 миллиардов долларов на оборонные расходы Украины в этом году.
"В феврале 2026 года был Рамштайн. И Украина задекларировала там цифры нужд для ведения войны — 155 миллиардов долларов. Столько стоит война. Так вот 27 миллиардов долларов входят в эти 155 миллиардов. Другой вопрос, что общими усилиями мы пока не нашли покрытия этих расходов", — заявил премьер.
Министр финансов Украины Сергей Марченко 10 сентября сообщал, что в стране могут начаться задержки социальных выплат из-за дефицита бюджета. По его словам, Украина столкнулась с самой сложной бюджетной ситуацией с 2022 года, которая может привести к сокращению невоенных расходов.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на этот год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Космический дефицит": Зеленский признал неутешительную правду
Киев потерял поддержку большинства стран – почему все меняется
Украина вводит жесткий режим экономии бюджета
 
УкраинаВ миреДеньгиНовостиБюджет
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:48Увеличение численности ВС РФ и подорожание билетов на поезда – главное
22:29Штамп за пиво с рыбой: как россиянин продавал прописку в Сочи
22:26Режим ЧС ввели в Ярославской области из-за пожара на складе пиротехники
22:19Названы самые пьющие страны Евросоюза
22:11Путин поддержал кандидатуру Володина на пост спикера Госдумы нового созыва
21:59Когда выгодно брать отпуск в 2027 году
21:51Где в Севастополе купить бензин свободно и по QR-коду во вторник
21:48Премьер Украины сделал тяжелое признание
21:29Сироте из Крыма отказывают в предоставлении жилья – дело у Бастрыкина
21:12Зачем Трамп предложил Китаю покупать оружие США
21:04В Джанкое и Армянске начинают продажу топлива в дневное время
20:59Россия опережающими темпами наращивает атомную генерацию
20:48Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
20:48Столица помогает столице: в Крыму проверяют качество "московских" объектов
20:35Российские военные разрушили логистику украинских боевиков в ДНР
20:24Шесть детских культурно‑просветительских центров хотят открыть в Крыму
20:12Путин и Памфилова подвели итоги выборов в Госдуму: главное
20:09Небо над Киевом контролирует Россия – признание депутата Рады
19:50Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России
19:44В Европе признали ситуацию на Украине конфликтом ЕС с Россией
Лента новостейМолния