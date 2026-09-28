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Премьер Украины сделал тяжелое признание
Премьер Украины сделал тяжелое признание - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Премьер Украины сделал тяжелое признание
Киев способен покрыть лишь треть государственных расходов, а остальное рассчитывает обеспечить за счет помощи зарубежных партнеров. Об этом украинским СМИ... РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T21:48
2026-09-28T21:48
2026-09-28T21:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Киев способен покрыть лишь треть государственных расходов, а остальное рассчитывает обеспечить за счет помощи зарубежных партнеров. Об этом украинским СМИ заявил премьер Украины Сергей Корецкий."Украина собственными доходами может обеспечить лишь одну третью расходов, которые нужны для качественного ведения войны и обеспечения всех социальных расходов", - цитирует Корецкого РИА Новости. По его словам, остальные расходы страна рассчитывает закрывать за счет международной помощи. При этом он добавил, что партнеры пока не сумели найти 27 миллиардов долларов на оборонные расходы Украины в этом году.Министр финансов Украины Сергей Марченко 10 сентября сообщал, что в стране могут начаться задержки социальных выплат из-за дефицита бюджета. По его словам, Украина столкнулась с самой сложной бюджетной ситуацией с 2022 года, которая может привести к сокращению невоенных расходов.Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на этот год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Космический дефицит": Зеленский признал неутешительную правдуКиев потерял поддержку большинства стран – почему все меняетсяУкраина вводит жесткий режим экономии бюджета
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украина, в мире, деньги, новости, бюджет
Премьер Украины сделал тяжелое признание
Киев может покрыть лишь треть государственных расходов - премьер Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Киев способен покрыть лишь треть государственных расходов, а остальное рассчитывает обеспечить за счет помощи зарубежных партнеров. Об этом украинским СМИ заявил премьер Украины Сергей Корецкий.
"Украина собственными доходами может обеспечить лишь одну третью расходов, которые нужны для качественного ведения войны и обеспечения всех социальных расходов", - цитирует Корецкого РИА Новости.
По его словам, остальные расходы страна рассчитывает закрывать за счет международной помощи.
"Мы сотрудничаем с нашими партнерами, и мы в определенной степени зависимы от этого, мы уделяем максимум внимания для привлечения этих средств", - добавил Корецкий.
При этом он добавил, что партнеры пока не сумели найти 27 миллиардов долларов на оборонные расходы Украины в этом году.
"В феврале 2026 года был Рамштайн. И Украина задекларировала там цифры нужд для ведения войны — 155 миллиардов долларов. Столько стоит война. Так вот 27 миллиардов долларов входят в эти 155 миллиардов. Другой вопрос, что общими усилиями мы пока не нашли покрытия этих расходов", — заявил премьер.
Министр финансов Украины Сергей Марченко 10 сентября сообщал, что в стране могут начаться задержки социальных выплат из-за дефицита бюджета. По его словам, Украина столкнулась с самой сложной бюджетной ситуацией с 2022 года, которая может привести к сокращению невоенных расходов.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на этот год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
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