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Предусмотрены альтернативные пути - власти оценили готовность ЛНР к зиме - РИА Новости Крым, 28.09.2026
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Предусмотрены альтернативные пути - власти оценили готовность ЛНР к зиме
Предусмотрены альтернативные пути - власти оценили готовность ЛНР к зиме - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Предусмотрены альтернативные пути - власти оценили готовность ЛНР к зиме
Луганская Народная Республика готова к отопительному сезону на 75 процентов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T16:48
2026-09-28T16:48
луганская народная республика (лнр)
отопительный сезон
отопление
новости
жкх
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен– РИА Новости Крым. Луганская Народная Республика готова к отопительному сезону на 75 процентов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.Для оперативного устранения последствий ударов по коммунальной инфраструктуре в регионе сформированы необходимые запасы материалов и оборудования, в том числе трансформаторов, труб и насосов. Также предусмотрены альтернативные пути обеспечения жителей теплом, водой и электроэнергией, отметили в пресс-службе.Ранее председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк сообщал, что объекты теплоснабжения Крыма почти полностью готовы к предстоящему отопительному сезону.В Запорожской области к запуску отопления готовы свыше 1800 многоквартирных домов и социальных объектов, а также порядка 4500 км инженерных коммуникаций, сообщал ранее губернатор области Евгений Балицкий. Херсонская область готова к предстоящему отопительному сезону на 88%, проинформировали местные власти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым закупит 1500 генераторов в рамках подготовки к зимеЧем для России и мира обернется энергетический кризис 2026 – мнениеТысячи бригад и источников снабжения: как "Россети" готовятся к отопительному сезону
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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луганская народная республика (лнр), отопительный сезон, отопление, новости, жкх
Предусмотрены альтернативные пути - власти оценили готовность ЛНР к зиме

В ЛНР топливно-энергетический комплекс готов к зиме на 75% - власти

16:48 28.09.2026
 
© РИА Новости . Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкТепловая станция. Архивное фото
Тепловая станция. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.09.2026
© РИА Новости . Сергей Кузнецов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен– РИА Новости Крым. Луганская Народная Республика готова к отопительному сезону на 75 процентов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
"Подготовка объектов ТЭК к осенне-зимнему периоду выполнена ориентировочно на 75%. Социальные объекты и объекты жилищно-коммунального хозяйства готовы примерно на 95%", - сообщили в правительстве со ссылкой на главу республики Леонида Пасечника.
Для оперативного устранения последствий ударов по коммунальной инфраструктуре в регионе сформированы необходимые запасы материалов и оборудования, в том числе трансформаторов, труб и насосов. Также предусмотрены альтернативные пути обеспечения жителей теплом, водой и электроэнергией, отметили в пресс-службе.
Ранее председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк сообщал, что объекты теплоснабжения Крыма почти полностью готовы к предстоящему отопительному сезону.
В Запорожской области к запуску отопления готовы свыше 1800 многоквартирных домов и социальных объектов, а также порядка 4500 км инженерных коммуникаций, сообщал ранее губернатор области Евгений Балицкий. Херсонская область готова к предстоящему отопительному сезону на 88%, проинформировали местные власти.
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Луганская Народная Республика (ЛНР)Отопительный сезонОтоплениеНовостиЖКХ
 
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