https://crimea.ria.ru/20260928/predusmotreny-alternativnye-puti---vlasti-otsenili-gotovnost-lnr-k-zime-1159772240.html

Предусмотрены альтернативные пути - власти оценили готовность ЛНР к зиме

Предусмотрены альтернативные пути - власти оценили готовность ЛНР к зиме - РИА Новости Крым, 28.09.2026

Предусмотрены альтернативные пути - власти оценили готовность ЛНР к зиме

Луганская Народная Республика готова к отопительному сезону на 75 процентов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости Крым, 28.09.2026

2026-09-28T16:48

2026-09-28T16:48

2026-09-28T16:48

луганская народная республика (лнр)

отопительный сезон

отопление

новости

жкх

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен– РИА Новости Крым. Луганская Народная Республика готова к отопительному сезону на 75 процентов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.Для оперативного устранения последствий ударов по коммунальной инфраструктуре в регионе сформированы необходимые запасы материалов и оборудования, в том числе трансформаторов, труб и насосов. Также предусмотрены альтернативные пути обеспечения жителей теплом, водой и электроэнергией, отметили в пресс-службе.Ранее председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк сообщал, что объекты теплоснабжения Крыма почти полностью готовы к предстоящему отопительному сезону.В Запорожской области к запуску отопления готовы свыше 1800 многоквартирных домов и социальных объектов, а также порядка 4500 км инженерных коммуникаций, сообщал ранее губернатор области Евгений Балицкий. Херсонская область готова к предстоящему отопительному сезону на 88%, проинформировали местные власти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым закупит 1500 генераторов в рамках подготовки к зимеЧем для России и мира обернется энергетический кризис 2026 – мнениеТысячи бригад и источников снабжения: как "Россети" готовятся к отопительному сезону

луганская народная республика (лнр)

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), отопительный сезон, отопление, новости, жкх