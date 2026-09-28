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Пожары произошли на трех предприятиях Кубани после массированной атаки ВСУ
Пожары произошли на трех предприятиях Кубани после массированной атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Пожары произошли на трех предприятиях Кубани после массированной атаки ВСУ
Пожары произошли на трех предприятиях в Краснодарском крае в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T08:55
2026-09-28T08:55
2026-09-28T08:55
краснодарский край
пожар
новости сво
атаки всу
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Пожары произошли на трех предприятиях в Краснодарском крае в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.Уточняется, что пострадавших в результате происшествий нет. На местах работают оперативные и специальные службы.26 сентября в Краснодарском крае было атаковано жилое здание в Северском районе. В результате погибли три человека, еще двое ранены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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краснодарский край, пожар, новости сво, атаки всу, происшествия
Пожары произошли на трех предприятиях Кубани после массированной атаки ВСУ
На Кубани на трех предприятиях произошли пожары после массированной атаки дронов ВСУ