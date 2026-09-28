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Пожары произошли на трех предприятиях Кубани после массированной атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 28.09.2026
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Пожары произошли на трех предприятиях Кубани после массированной атаки ВСУ
Пожары произошли на трех предприятиях Кубани после массированной атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Пожары произошли на трех предприятиях Кубани после массированной атаки ВСУ
Пожары произошли на трех предприятиях в Краснодарском крае в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T08:55
2026-09-28T08:55
краснодарский край
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Пожары произошли на трех предприятиях в Краснодарском крае в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.Уточняется, что пострадавших в результате происшествий нет. На местах работают оперативные и специальные службы.26 сентября в Краснодарском крае было атаковано жилое здание в Северском районе. В результате погибли три человека, еще двое ранены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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краснодарский край, пожар, новости сво, атаки всу, происшествия
Пожары произошли на трех предприятиях Кубани после массированной атаки ВСУ

На Кубани на трех предприятиях произошли пожары после массированной атаки дронов ВСУ

08:55 28.09.2026
 
Пожарная машина
Пожарная машина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Пожары произошли на трех предприятиях в Краснодарском крае в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.
"Несколько муниципалитетов Краснодарского края подверглись массовой атаке БПЛА В результате падения обломков беспилотников произошли возгорания на трех предприятиях гражданской инфраструктуры в Динском, Павловском и Красноармейском районах", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадавших в результате происшествий нет. На местах работают оперативные и специальные службы.
26 сентября в Краснодарском крае было атаковано жилое здание в Северском районе. В результате погибли три человека, еще двое ранены.
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Краснодарский крайПожарНовости СВОАтаки ВСУПроисшествия
 
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