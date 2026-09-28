Рейтинг@Mail.ru
Пожар вспыхнул на предприятии в Ярославской области - пять человек погибли - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260928/pozhar-vspykhnul-na-predpriyatii-v-yaroslavskoy-oblasti---pyat-chelovek-pogibli-1159775037.html
Пожар вспыхнул на предприятии в Ярославской области - пять человек погибли
Пожар вспыхнул на предприятии в Ярославской области - пять человек погибли - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Пожар вспыхнул на предприятии в Ярославской области - пять человек погибли
В Ярославской области при пожаре на предприятии по производству пиротехники погибли пять человек, еще одна женщина пострадала. Об этом сообщили в региональном... РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T18:05
2026-09-28T18:14
ярославская область
новости
происшествия
пожар
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051113_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7f9bc45f8473f6418c978592e6ea2f1b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. В Ярославской области при пожаре на предприятии по производству пиротехники погибли пять человек, еще одна женщина пострадала. Об этом сообщили в региональном МЧС.Инцидент произошел в Кубринске. На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. По прибытию спасатели выяснили, что происходит загорание двух зданий на территории производства петард. В тушении задействованы более 100 человек и 40 единиц техники. К этому часу пожар локализован.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека погибли при пожаре в Кировском районе КрымаТри человека погибли при пожаре в торговом комплексе в БашкирииПожары произошли на трех предприятиях Кубани после массированной атаки ВСУ
ярославская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051113_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_0aeb95d58bfb2930b798e48764dbc06d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ярославская область, новости, происшествия, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Пожар вспыхнул на предприятии в Ярославской области - пять человек погибли

В Ярославской области пять человек погибли при пожаре на заводе по производству петард

18:05 28.09.2026 (обновлено: 18:14 28.09.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 28.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. В Ярославской области при пожаре на предприятии по производству пиротехники погибли пять человек, еще одна женщина пострадала. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Инцидент произошел в Кубринске. На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. По прибытию спасатели выяснили, что происходит загорание двух зданий на территории производства петард.
"При разборе обрушившихся конструкций обнаружены тела пяти погибших. Одна женщина с травмами ноги передана бригаде скорой помощи", - говорится в сообщении.
В тушении задействованы более 100 человек и 40 единиц техники. К этому часу пожар локализован.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Два человека погибли при пожаре в Кировском районе Крыма
Три человека погибли при пожаре в торговом комплексе в Башкирии
Пожары произошли на трех предприятиях Кубани после массированной атаки ВСУ
 
Ярославская областьНовостиПроисшествияПожарМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:38Пожар на складе пиротехники под Ярославлем - число жертв выросло до 10
19:35Юбилей зарождения российской государственности - где и как отметят дату
19:20Эксперт назвал способ избежать большой войны с Европой
19:15Симоньян обратила внимание на результаты поиска в "Яндексе" на запрос о Крыме
19:09В Польше военные подняли в воздух авиацию из-за ситуации на Украине
18:55Турист застрял в ловушке на скалах Фиолента в Севастополе
18:35Папа Римский призвал Европу жертвовать позициями ради мира
18:28Российские войска разбили центр обработки данных компании "Укртелеком" в Киеве
18:05Пожар вспыхнул на предприятии в Ярославской области - пять человек погибли
18:00СВО перешла в эндшпиль – эксперт
17:43В Воронцовском дворце после реставрации открыли Голубую гостиную
17:31В России в ответ на действия США ограничили доступ к данным об экспорте ТЭК
17:19В Казахстане произошло землетрясение
17:09В России девочек с 2027 года начнут прививать от вируса папилломы человека
16:58В Севастополе во вторник бизнесу на весь день ограничат подачу электроэнергии
16:48Предусмотрены альтернативные пути - власти оценили готовность ЛНР к зиме
16:36Смертельное падение в водопад: в Сочи организатор турпохода пойдет под суд
16:19В Крыму наградили сотрудников медиагруппы "Россия сегодня"
16:07В чем признался генсек ООН репликой о Крыме – мнение
15:55Путин освободил от должности вице-премьера Савельева
Лента новостейМолния