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Пожар вспыхнул на предприятии в Ярославской области - пять человек погибли

Пожар вспыхнул на предприятии в Ярославской области - пять человек погибли - РИА Новости Крым, 28.09.2026

Пожар вспыхнул на предприятии в Ярославской области - пять человек погибли

В Ярославской области при пожаре на предприятии по производству пиротехники погибли пять человек, еще одна женщина пострадала. Об этом сообщили в региональном... РИА Новости Крым, 28.09.2026

2026-09-28T18:05

2026-09-28T18:05

2026-09-28T18:14

ярославская область

новости

происшествия

пожар

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. В Ярославской области при пожаре на предприятии по производству пиротехники погибли пять человек, еще одна женщина пострадала. Об этом сообщили в региональном МЧС.Инцидент произошел в Кубринске. На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. По прибытию спасатели выяснили, что происходит загорание двух зданий на территории производства петард. В тушении задействованы более 100 человек и 40 единиц техники. К этому часу пожар локализован.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека погибли при пожаре в Кировском районе КрымаТри человека погибли при пожаре в торговом комплексе в БашкирииПожары произошли на трех предприятиях Кубани после массированной атаки ВСУ

ярославская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ярославская область, новости, происшествия, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)