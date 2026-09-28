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Пожар вспыхнул на предприятии в Ярославской области - пять человек погибли
Пожар вспыхнул на предприятии в Ярославской области - пять человек погибли - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Пожар вспыхнул на предприятии в Ярославской области - пять человек погибли
В Ярославской области при пожаре на предприятии по производству пиротехники погибли пять человек, еще одна женщина пострадала. Об этом сообщили в региональном... РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T18:05
2026-09-28T18:05
2026-09-28T18:14
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пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. В Ярославской области при пожаре на предприятии по производству пиротехники погибли пять человек, еще одна женщина пострадала. Об этом сообщили в региональном МЧС.Инцидент произошел в Кубринске. На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. По прибытию спасатели выяснили, что происходит загорание двух зданий на территории производства петард. В тушении задействованы более 100 человек и 40 единиц техники. К этому часу пожар локализован.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека погибли при пожаре в Кировском районе КрымаТри человека погибли при пожаре в торговом комплексе в БашкирииПожары произошли на трех предприятиях Кубани после массированной атаки ВСУ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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ярославская область, новости, происшествия, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Пожар вспыхнул на предприятии в Ярославской области - пять человек погибли
В Ярославской области пять человек погибли при пожаре на заводе по производству петард
18:05 28.09.2026 (обновлено: 18:14 28.09.2026)