https://crimea.ria.ru/20260928/pozhar-na-sklade-pirotekhniki-pod-yaroslavlem---chislo-zhertv-vyroslo-do-10-1159776766.html

Пожар на складе пиротехники под Ярославлем – число жертв выросло до 10

Пожар на складе пиротехники под Ярославлем – число жертв выросло до 10 - РИА Новости Крым, 28.09.2026

Пожар на складе пиротехники под Ярославлем – число жертв выросло до 10

До 10 человек выросло число погибших при пожаре на складе пиротехники в Ярославской области. На данный момент решается вопрос о введении режима ЧС. Об этом... РИА Новости Крым, 28.09.2026

2026-09-28T19:38

2026-09-28T19:38

2026-09-28T19:47

ярославская область

пожар

михаил евраев

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. До 10 человек выросло число погибших при пожаре на складе пиротехники в Ярославской области. На данный момент решается вопрос о введении режима ЧС. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Евраев. В МЧС России ранее сообщали, что в понедельник вечером на складе пиротехники в селе Кубринск Переславль-Залесского округа вспыхнул пожар. Изначально было известно о пяти погибших. В тушении задействованы более 100 человек и 40 единиц техники. Пожар локализован.Он отметил, что в целях обеспечения безопасности были эвакуированы дети и педагоги из Центра дополнительного образования и находящегося в непосредственной близости Кубринского центра развития ребенка."Сейчас на месте работают 40 единиц техники и 100 пожарных. Продолжается устранение последствий возгорания и детонации пиротехники. Причины трагедии и виновные устанавливаются", - добавил Евраев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ярославская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ярославская область, пожар, михаил евраев, происшествия, новости