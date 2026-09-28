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Пожар на складе пиротехники под Ярославлем – число жертв выросло до 10 - РИА Новости Крым, 28.09.2026
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Пожар на складе пиротехники под Ярославлем – число жертв выросло до 10
Пожар на складе пиротехники под Ярославлем – число жертв выросло до 10 - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Пожар на складе пиротехники под Ярославлем – число жертв выросло до 10
До 10 человек выросло число погибших при пожаре на складе пиротехники в Ярославской области. На данный момент решается вопрос о введении режима ЧС. Об этом... РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T19:38
2026-09-28T19:47
ярославская область
пожар
михаил евраев
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. До 10 человек выросло число погибших при пожаре на складе пиротехники в Ярославской области. На данный момент решается вопрос о введении режима ЧС. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Евраев. В МЧС России ранее сообщали, что в понедельник вечером на складе пиротехники в селе Кубринск Переславль-Залесского округа вспыхнул пожар. Изначально было известно о пяти погибших. В тушении задействованы более 100 человек и 40 единиц техники. Пожар локализован.Он отметил, что в целях обеспечения безопасности были эвакуированы дети и педагоги из Центра дополнительного образования и находящегося в непосредственной близости Кубринского центра развития ребенка."Сейчас на месте работают 40 единиц техники и 100 пожарных. Продолжается устранение последствий возгорания и детонации пиротехники. Причины трагедии и виновные устанавливаются", - добавил Евраев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ярославская область, пожар, михаил евраев, происшествия, новости
Пожар на складе пиротехники под Ярославлем – число жертв выросло до 10

В Ярославской области число погибших при пожаре на складе пиротехники увеличилось до 10

19:38 28.09.2026 (обновлено: 19:47 28.09.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 28.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. До 10 человек выросло число погибших при пожаре на складе пиротехники в Ярославской области. На данный момент решается вопрос о введении режима ЧС. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Евраев.
В МЧС России ранее сообщали, что в понедельник вечером на складе пиротехники в селе Кубринск Переславль-Залесского округа вспыхнул пожар. Изначально было известно о пяти погибших. В тушении задействованы более 100 человек и 40 единиц техники. Пожар локализован.
"Создан оперативный штаб, готовится решение об объявлении режима ЧС. На данный момент есть информация о 10 погибших и одном пострадавшем. На месте продолжают работать спасатели. Очевидно, что трагедия очень серьезная. Семьям погибших и всем пострадавшим будут оказаны необходимая помощь и поддержка", - написал глава области в МАКС.
Он отметил, что в целях обеспечения безопасности были эвакуированы дети и педагоги из Центра дополнительного образования и находящегося в непосредственной близости Кубринского центра развития ребенка.
"Сейчас на месте работают 40 единиц техники и 100 пожарных. Продолжается устранение последствий возгорания и детонации пиротехники. Причины трагедии и виновные устанавливаются", - добавил Евраев.
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Ярославская областьПожарМихаил ЕвраевПроисшествияНовости
 
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