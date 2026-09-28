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Покрыть энергодефицит: в России расширили возможности микрогенерации - РИА Новости Крым, 28.09.2026
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Покрыть энергодефицит: в России расширили возможности микрогенерации
Покрыть энергодефицит: в России расширили возможности микрогенерации - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Покрыть энергодефицит: в России расширили возможности микрогенерации
Утверждены правовые акты, расширяющие возможности выдачи электроэнергии в сеть объектами микрогенерации - солнечными батареями, ветрогенераторами и другими... РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T13:46
2026-09-28T13:46
электроэнергия
правительство россии
новости
электричество
энергетика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Утверждены правовые акты, расширяющие возможности выдачи электроэнергии в сеть объектами микрогенерации - солнечными батареями, ветрогенераторами и другими объектами, которые производят электричество и принадлежат частникам. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщили в правительстве России."Принятые изменения создают дополнительные стимулы для развития микрогенерации", – говорится в сообщении.Так, максимальная мощность, которую объекты микрогенерации теперь могут выдавать в сеть, увеличена для физических лиц – до 50 кВт, а для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и многоквартирных домов – до 150 кВт. Ранее предельный объем для всех потребителей составлял не более 15 кВт.По его словам, это позволит использовать возобновляемые источники энергии, снижать затраты на электроснабжение и компенсировать дневные пики потребления. Кроме того, новые возможности имеют особое значение для регионов с дефицитом электроэнергии и повышенной чувствительностью энергосистемы к внешним воздействиям.Ранее сообщалось, что в Крыму с сентября временно остановили прием заявок на подключения и техприсоединения к электрическим сетям. Исключение сделали для объектов микрогенерации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сохраняется дефицит мощности в энергосистемеКрым закупит 1500 генераторов в рамках подготовки к зимеСоцобъекты в Крыму перешли на резервные схемы электроснабжения
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news.crimea@rian.ru
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электроэнергия, правительство россии, новости, электричество, энергетика
Покрыть энергодефицит: в России расширили возможности микрогенерации

Правительство разрешило увеличить объем выдачи электроэнергии объектами микрогенерации

13:46 28.09.2026
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВетровые электростанции в поселке Мирный
Ветровые электростанции в поселке Мирный - РИА Новости, 1920, 28.09.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Утверждены правовые акты, расширяющие возможности выдачи электроэнергии в сеть объектами микрогенерации - солнечными батареями, ветрогенераторами и другими объектами, которые производят электричество и принадлежат частникам. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщили в правительстве России.
"Принятые изменения создают дополнительные стимулы для развития микрогенерации", – говорится в сообщении.
Так, максимальная мощность, которую объекты микрогенерации теперь могут выдавать в сеть, увеличена для физических лиц – до 50 кВт, а для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и многоквартирных домов – до 150 кВт. Ранее предельный объем для всех потребителей составлял не более 15 кВт.
"Коммерческие организации смогут активнее оснащать собственные производственные объекты и торговые точки солнечными электростанциями, а собственники многоквартирных домов – реализовывать гибкие фасадные и крышные решения", – отметил вице-премьер Александр Новак.
По его словам, это позволит использовать возобновляемые источники энергии, снижать затраты на электроснабжение и компенсировать дневные пики потребления. Кроме того, новые возможности имеют особое значение для регионов с дефицитом электроэнергии и повышенной чувствительностью энергосистемы к внешним воздействиям.
Ранее сообщалось, что в Крыму с сентября временно остановили прием заявок на подключения и техприсоединения к электрическим сетям. Исключение сделали для объектов микрогенерации.
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