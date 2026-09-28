https://crimea.ria.ru/20260928/pokryt-energodefitsit-v-rossii-rasshirili-vozmozhnosti-mikrogeneratsii-1159765242.html

Покрыть энергодефицит: в России расширили возможности микрогенерации

Покрыть энергодефицит: в России расширили возможности микрогенерации - РИА Новости Крым, 28.09.2026

Покрыть энергодефицит: в России расширили возможности микрогенерации

Утверждены правовые акты, расширяющие возможности выдачи электроэнергии в сеть объектами микрогенерации - солнечными батареями, ветрогенераторами и другими... РИА Новости Крым, 28.09.2026

2026-09-28T13:46

2026-09-28T13:46

2026-09-28T13:46

электроэнергия

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энергетика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Утверждены правовые акты, расширяющие возможности выдачи электроэнергии в сеть объектами микрогенерации - солнечными батареями, ветрогенераторами и другими объектами, которые производят электричество и принадлежат частникам. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщили в правительстве России."Принятые изменения создают дополнительные стимулы для развития микрогенерации", – говорится в сообщении.Так, максимальная мощность, которую объекты микрогенерации теперь могут выдавать в сеть, увеличена для физических лиц – до 50 кВт, а для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и многоквартирных домов – до 150 кВт. Ранее предельный объем для всех потребителей составлял не более 15 кВт.По его словам, это позволит использовать возобновляемые источники энергии, снижать затраты на электроснабжение и компенсировать дневные пики потребления. Кроме того, новые возможности имеют особое значение для регионов с дефицитом электроэнергии и повышенной чувствительностью энергосистемы к внешним воздействиям.Ранее сообщалось, что в Крыму с сентября временно остановили прием заявок на подключения и техприсоединения к электрическим сетям. Исключение сделали для объектов микрогенерации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сохраняется дефицит мощности в энергосистемеКрым закупит 1500 генераторов в рамках подготовки к зимеСоцобъекты в Крыму перешли на резервные схемы электроснабжения

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

электроэнергия, правительство россии, новости, электричество, энергетика