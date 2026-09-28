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Подросток поджег колонку на АЗС после общения с "девушкой"
Подросток поджег колонку на АЗС после общения с "девушкой" - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Подросток поджег колонку на АЗС после общения с "девушкой"
В Москве 16-летний парень поджег колонку на автозаправочной станции на МКАД. Инцидент произошел после общения подростка с "девушкой" на сайте знакомств. Об этом РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T12:15
2026-09-28T12:15
2026-09-28T12:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. В Москве 16-летний парень поджег колонку на автозаправочной станции на МКАД. Инцидент произошел после общения подростка с "девушкой" на сайте знакомств. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в мессенджере МАКС.По предварительным данным, молодой человек с помощью легковоспламеняющейся жидкости поджег топливораздаточную колонку и скрылся. Возгорание оперативно потушили. В результате инцидента никто не пострадал.В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ. Подросток находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.Ранее в подмосковном Красногорске 17-летний подросток за один вечер совершил два поджога, выполняя задание незнакомцев из мессенджера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный крымчанин разругался с родителями и сжег их машиныСерийным поджигателем авто на Кубани оказался 16-летний подростокВ Калужской области мужчина пытался поджечь военкомат
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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москва, ирина волк, пожар, происшествия, новости, азс, поджог
Подросток поджег колонку на АЗС после общения с "девушкой"
В Москве 16-летний подросток поджег АЗС после общения с "девушкой" на сайте знакомств