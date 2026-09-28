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Подросток поджег колонку на АЗС после общения с "девушкой" - РИА Новости Крым, 28.09.2026
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Подросток поджег колонку на АЗС после общения с "девушкой"
Подросток поджег колонку на АЗС после общения с "девушкой" - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Подросток поджег колонку на АЗС после общения с "девушкой"
В Москве 16-летний парень поджег колонку на автозаправочной станции на МКАД. Инцидент произошел после общения подростка с "девушкой" на сайте знакомств. Об этом РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T12:15
2026-09-28T12:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. В Москве 16-летний парень поджег колонку на автозаправочной станции на МКАД. Инцидент произошел после общения подростка с "девушкой" на сайте знакомств. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в мессенджере МАКС.По предварительным данным, молодой человек с помощью легковоспламеняющейся жидкости поджег топливораздаточную колонку и скрылся. Возгорание оперативно потушили. В результате инцидента никто не пострадал.В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ. Подросток находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.Ранее в подмосковном Красногорске 17-летний подросток за один вечер совершил два поджога, выполняя задание незнакомцев из мессенджера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный крымчанин разругался с родителями и сжег их машиныСерийным поджигателем авто на Кубани оказался 16-летний подростокВ Калужской области мужчина пытался поджечь военкомат
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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353
60
москва, ирина волк, пожар, происшествия, новости, азс, поджог
Подросток поджег колонку на АЗС после общения с "девушкой"

В Москве 16-летний подросток поджег АЗС после общения с "девушкой" на сайте знакомств

12:15 28.09.2026
 
© Telegram-канал Ирина ВолкВ Москве 16-летний подросток поджег колонку на АЗС после общения с "девушкой" в сети
В Москве 16-летний подросток поджег колонку на АЗС после общения с девушкой в сети
© Telegram-канал Ирина Волк
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МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. В Москве 16-летний парень поджег колонку на автозаправочной станции на МКАД. Инцидент произошел после общения подростка с "девушкой" на сайте знакомств. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в мессенджере МАКС.
По предварительным данным, молодой человек с помощью легковоспламеняющейся жидкости поджег топливораздаточную колонку и скрылся. Возгорание оперативно потушили. В результате инцидента никто не пострадал.
"В течение нескольких часов подозреваемого задержали оперативники столичной полиции. По словам подростка, он действовал под руководством неизвестных лиц, которые запугали его и вынудили совершить противоправное деяние", - уточняет официальный представитель МВД.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ. Подросток находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее в подмосковном Красногорске 17-летний подросток за один вечер совершил два поджога, выполняя задание незнакомцев из мессенджера.
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МоскваИрина ВолкПожарПроисшествияНовостиАЗСПоджог
 
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