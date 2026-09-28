https://crimea.ria.ru/20260928/podarok-ot-nebesnoy-kantselyarii-kakoy-budet-pogoda-v-oktyabre-1159720532.html

Подарок от небесной канцелярии: какой будет погода в октябре

Подарок от небесной канцелярии: какой будет погода в октябре - РИА Новости Крым, 28.09.2026

Подарок от небесной канцелярии: какой будет погода в октябре

После кратковременного ухудшения погоды в конце сентября октябрь обещает быть теплее климатической нормы. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал... РИА Новости Крым, 28.09.2026

2026-09-28T07:46

2026-09-28T07:46

2026-09-28T07:46

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

погода

прогноз

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. После кратковременного ухудшения погоды в конце сентября октябрь обещает быть теплее климатической нормы. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В последние дни сентября природа словно замрет в ожидании своего "золотого" часа, сказал гость эфира. И хотя на предстоящей семидневке погода будет разной, финал недели достаточно позитивный, отметил специалист. И сделал прогноз на октябрь.Наступившая неделя в Крыму начнется с ухудшения погоды в первые два дня и сменится потеплением: в Крым снова придет "бабье" лето, поделился ранее прогнозом ведущий специалист Центра погоды ФОБОС.В крымском главке МЧС предупредили, что на Крым в начале недели обрушатся сильные ливни и штормовой ветер – на полуострове объявлено экстренное штормовое предупреждение на три дня.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода, прогноз, новости