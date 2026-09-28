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Подарок от небесной канцелярии: какой будет погода в октябре - РИА Новости Крым, 28.09.2026
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Подарок от небесной канцелярии: какой будет погода в октябре
Подарок от небесной канцелярии: какой будет погода в октябре - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Подарок от небесной канцелярии: какой будет погода в октябре
После кратковременного ухудшения погоды в конце сентября октябрь обещает быть теплее климатической нормы. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал... РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T07:46
2026-09-28T07:46
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
погода
прогноз
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. После кратковременного ухудшения погоды в конце сентября октябрь обещает быть теплее климатической нормы. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В последние дни сентября природа словно замрет в ожидании своего "золотого" часа, сказал гость эфира. И хотя на предстоящей семидневке погода будет разной, финал недели достаточно позитивный, отметил специалист. И сделал прогноз на октябрь.Наступившая неделя в Крыму начнется с ухудшения погоды в первые два дня и сменится потеплением: в Крым снова придет "бабье" лето, поделился ранее прогнозом ведущий специалист Центра погоды ФОБОС.В крымском главке МЧС предупредили, что на Крым в начале недели обрушатся сильные ливни и штормовой ветер – на полуострове объявлено экстренное штормовое предупреждение на три дня.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода, прогноз, новости
Подарок от небесной канцелярии: какой будет погода в октябре

Погода в октябре будет теплее нормы и с дефицитом осадков – прогноз от ФОБОС

07:46 28.09.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсень в Крыму
Осень в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.09.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. После кратковременного ухудшения погоды в конце сентября октябрь обещает быть теплее климатической нормы. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
В последние дни сентября природа словно замрет в ожидании своего "золотого" часа, сказал гость эфира. И хотя на предстоящей семидневке погода будет разной, финал недели достаточно позитивный, отметил специалист. И сделал прогноз на октябрь.
"Октябрь будет лучшим подарком от нашей небесной канцелярии, потому на большей части европейской территории России прогнозируется как минимум на два-три градуса теплее климатической нормы и с дефицитом осадков в 30-40%", – поделился мнением эксперт.
Наступившая неделя в Крыму начнется с ухудшения погоды в первые два дня и сменится потеплением: в Крым снова придет "бабье" лето, поделился ранее прогнозом ведущий специалист Центра погоды ФОБОС.
В крымском главке МЧС предупредили, что на Крым в начале недели обрушатся сильные ливни и штормовой ветер – на полуострове объявлено экстренное штормовое предупреждение на три дня.
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