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Почти 5 млрд рублей направят на возведение модульных гостиниц в регионах

Почти 5 млрд рублей направят на возведение модульных гостиниц в регионах - РИА Новости Крым, 28.09.2026

Почти 5 млрд рублей направят на возведение модульных гостиниц в регионах

Правительство РФ в этом году направит 4,8 миллиарда млрд рублей субсидий на развитие туристической инфраструктуры и возведение модульных некапитальных гостиниц, РИА Новости Крым, 28.09.2026

2026-09-28T11:59

2026-09-28T11:59

2026-09-28T11:59

туризм

гостиница

михаил мишустин

правительство россии

внутренний туризм

новости

финансирование

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Правительство РФ в этом году направит 4,8 миллиарда млрд рублей субсидий на развитие туристической инфраструктуры и возведение модульных некапитальных гостиниц, средства получит половина российских регионов. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.Субсидии будут распределены между половиной российских субъектов. В их числе Кабардино-Балкария, Удмуртия, Северная Осетия – Алания, Тыва, Адыгея, а также Хабаровский, Камчатский и Красноярский края, Иркутская, Тверская, Ярославская области и ряд других регионов, активно привлекающих туристов, уточнил премьер."Рассчитываем, что бизнес на местах реализует намеченные проекты в этой сфере в полном объеме. Это также будет влиять на смежные отрасли и даст такой хороший толчок для развития в этих регионах", – добавил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым справился с главными вызовами сезона-2026Турбизнес Крыма привлек более 760 млн рублей с господдержкойВ Крыму строят модульные гостиницы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, гостиница, михаил мишустин, правительство россии, внутренний туризм, новости, финансирование