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Почти 5 млрд рублей направят на возведение модульных гостиниц в регионах - РИА Новости Крым, 28.09.2026
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Почти 5 млрд рублей направят на возведение модульных гостиниц в регионах
Почти 5 млрд рублей направят на возведение модульных гостиниц в регионах - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Почти 5 млрд рублей направят на возведение модульных гостиниц в регионах
Правительство РФ в этом году направит 4,8 миллиарда млрд рублей субсидий на развитие туристической инфраструктуры и возведение модульных некапитальных гостиниц, РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T11:59
2026-09-28T11:59
туризм
гостиница
михаил мишустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Правительство РФ в этом году направит 4,8 миллиарда млрд рублей субсидий на развитие туристической инфраструктуры и возведение модульных некапитальных гостиниц, средства получит половина российских регионов. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.Субсидии будут распределены между половиной российских субъектов. В их числе Кабардино-Балкария, Удмуртия, Северная Осетия – Алания, Тыва, Адыгея, а также Хабаровский, Камчатский и Красноярский края, Иркутская, Тверская, Ярославская области и ряд других регионов, активно привлекающих туристов, уточнил премьер."Рассчитываем, что бизнес на местах реализует намеченные проекты в этой сфере в полном объеме. Это также будет влиять на смежные отрасли и даст такой хороший толчок для развития в этих регионах", – добавил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым справился с главными вызовами сезона-2026Турбизнес Крыма привлек более 760 млн рублей с господдержкойВ Крыму строят модульные гостиницы
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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туризм, гостиница, михаил мишустин, правительство россии, внутренний туризм, новости, финансирование
Почти 5 млрд рублей направят на возведение модульных гостиниц в регионах

Кабмин направит 5 млрд рублей на строительство модульных гостиниц в туристических регионах

11:59 28.09.2026
 
© Пресс-служба Минкурортов КрымаВ Крыму строят модульные гостиницы
В Крыму строят модульные гостиницы
© Пресс-служба Минкурортов Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Правительство РФ в этом году направит 4,8 миллиарда млрд рублей субсидий на развитие туристической инфраструктуры и возведение модульных некапитальных гостиниц, средства получит половина российских регионов. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
"В рамках профильного национального проекта создаем современную инфраструктуру и особое внимание уделяем возведению модульных некапитальных гостиниц, которые существенно расширяют выбор удобных средств размещения для проживания. На финансирование таких инициатив направим в текущем году более 4,8 миллиарда рублей", - сказал Мишустин.
Субсидии будут распределены между половиной российских субъектов. В их числе Кабардино-Балкария, Удмуртия, Северная Осетия – Алания, Тыва, Адыгея, а также Хабаровский, Камчатский и Красноярский края, Иркутская, Тверская, Ярославская области и ряд других регионов, активно привлекающих туристов, уточнил премьер.
"Рассчитываем, что бизнес на местах реализует намеченные проекты в этой сфере в полном объеме. Это также будет влиять на смежные отрасли и даст такой хороший толчок для развития в этих регионах", – добавил он.
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