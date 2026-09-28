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Папа Римский призвал Европу жертвовать позициями ради мира

Папа Римский призвал Европу жертвовать позициями ради мира - РИА Новости Крым, 28.09.2026

Папа Римский призвал Европу жертвовать позициями ради мира

Папа Римский Лев XIV призвал политиков Европы проявить мужество и найти в себе силы отказаться от некоторых позиций для достижения мира. Об этом пишет РИА... РИА Новости Крым, 28.09.2026

2026-09-28T18:35

2026-09-28T18:35

2026-09-28T18:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Папа Римский Лев XIV призвал политиков Европы проявить мужество и найти в себе силы отказаться от некоторых позиций для достижения мира. Об этом пишет РИА Новости.Папа Римский отметил, что сейчас, когда "война вернулась даже в Европу", ей необходимо "взять на себя обязательство вести терпеливый диалог, проявлять мужество на переговорах и быть готовыми отказаться от некоторых позиций ради высшего блага – мира".При этом понтифик предостерег европейских политиков от "иллюзии, что перевооружение является ответом" на существующие вызовы, напомнив слова одного из основателей Европейского союза Робера Шумана о том, что мир в мире не может быть обеспечен, если не предпринимать созидательных усилий, "соразмерных опасностям, которые ему угрожают".Ранее глава МИД Сергей Лавров в ходе выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Европа делает все для подрыва мирного процесса по Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из фонда мира на войну: ЕС согласовал условия выделения Украине 6,6 млрд евроЗачем патриарха Кирилла включили в 21 пакет санкций ЕС против РФ – мнениеВ чем признался генсек ООН репликой о Крыме – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европа, новости сво, в мире, папа римский лев xiv, новости, безопасность