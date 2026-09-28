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Папа Римский призвал Европу жертвовать позициями ради мира - РИА Новости Крым, 28.09.2026
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Папа Римский призвал Европу жертвовать позициями ради мира
Папа Римский призвал Европу жертвовать позициями ради мира - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Папа Римский призвал Европу жертвовать позициями ради мира
Папа Римский Лев XIV призвал политиков Европы проявить мужество и найти в себе силы отказаться от некоторых позиций для достижения мира. Об этом пишет РИА... РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T18:35
2026-09-28T18:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Папа Римский Лев XIV призвал политиков Европы проявить мужество и найти в себе силы отказаться от некоторых позиций для достижения мира. Об этом пишет РИА Новости.Папа Римский отметил, что сейчас, когда "война вернулась даже в Европу", ей необходимо "взять на себя обязательство вести терпеливый диалог, проявлять мужество на переговорах и быть готовыми отказаться от некоторых позиций ради высшего блага – мира".При этом понтифик предостерег европейских политиков от "иллюзии, что перевооружение является ответом" на существующие вызовы, напомнив слова одного из основателей Европейского союза Робера Шумана о том, что мир в мире не может быть обеспечен, если не предпринимать созидательных усилий, "соразмерных опасностям, которые ему угрожают".Ранее глава МИД Сергей Лавров в ходе выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Европа делает все для подрыва мирного процесса по Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из фонда мира на войну: ЕС согласовал условия выделения Украине 6,6 млрд евроЗачем патриарха Кирилла включили в 21 пакет санкций ЕС против РФ – мнениеВ чем признался генсек ООН репликой о Крыме – мнение
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РИА Новости Крым
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европа, новости сво, в мире, папа римский лев xiv, новости, безопасность
Папа Римский призвал Европу жертвовать позициями ради мира

Папа Римский Лев XIV предостерег Европу от перевооружения на пути к миру

18:35 28.09.2026
 
© РИА НовостиПапа римский Лев XIV
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 28.09.2026
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Папа Римский Лев XIV призвал политиков Европы проявить мужество и найти в себе силы отказаться от некоторых позиций для достижения мира. Об этом пишет РИА Новости.
Папа Римский отметил, что сейчас, когда "война вернулась даже в Европу", ей необходимо "взять на себя обязательство вести терпеливый диалог, проявлять мужество на переговорах и быть готовыми отказаться от некоторых позиций ради высшего блага – мира".
При этом понтифик предостерег европейских политиков от "иллюзии, что перевооружение является ответом" на существующие вызовы, напомнив слова одного из основателей Европейского союза Робера Шумана о том, что мир в мире не может быть обеспечен, если не предпринимать созидательных усилий, "соразмерных опасностям, которые ему угрожают".
"Сегодня мы должны спросить себя, действительно ли мы предпринимаем творческие усилия для продвижения мира во всем мире или просто пытаемся сдержать волну войны, и лучше подготовиться к войнам, которые, как мы предполагаем, еще предстоят", – заявил папа, подчеркнув, что "продвижение мира – это активная задача".
Ранее глава МИД Сергей Лавров в ходе выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Европа делает все для подрыва мирного процесса по Украине.
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ЕвропаНовости СВОВ миреПапа римский Лев XIVНовостиБезопасность
 
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