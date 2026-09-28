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Обрушение моста и сход вагонов: ВСУ атаковали железную дорогу на Брянщине
Обрушение моста и сход вагонов: ВСУ атаковали железную дорогу на Брянщине - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Обрушение моста и сход вагонов: ВСУ атаковали железную дорогу на Брянщине
Сход вагонов и обрушение части железнодорожного моста произошли в разных районах Брянской области из-за атак ВСУ. Об этом сообщил утром в понедельник губернатор РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T11:09
2026-09-28T11:09
2026-09-28T11:12
железная дорога
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происшествия
брянская область
егор ковальчук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Сход вагонов и обрушение части железнодорожного моста произошли в разных районах Брянской области из-за атак ВСУ. Об этом сообщил утром в понедельник губернатор региона Егор Ковальчук.Кроме того, в Унечском районе в результате атаки сошли с рельсов 18 пустых полувагонов, проинформировал Ковальчук. Сейчас место происшествия осматривают сотрудники Росгвардии. Еще одна атака с повреждением железнодорожных путей произошла в Навлинском районе – в данном случае движение поездов не нарушено. Во всех случая обошлось без пострадавших.Как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги, движение поездов на участке Унеча — Злынка, Людиново-1— Дятьково временно приостановлено. На месте проводятся восстановительные мероприятия. Пассажиров до станций, расположенных на унечском направлении, также доставили на автобусах. Движение пригородных поездов до станции Унеча осуществляется в штатном режиме, добавили в МЖД.В течение ночи силы ПВО перехватили и уничтожили 254 украинских беспилотника над регионами России, в том числе над Брянской областью, сообщали ранее в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП с пассажирским поездом из Москвы: ранен машинист и остановлено движениеИз-за ЧП в Ростовской области изменились маршруты поездовВСУ атаковали поезд в Крыму – один человек погиб и трое ранены
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железная дорога, атаки всу, происшествия, брянская область, егор ковальчук, новости сво
Обрушение моста и сход вагонов: ВСУ атаковали железную дорогу на Брянщине
В Брянской области после атаки ВСУ обрушился ж/д мост и сошли с рельсов вагоны
11:09 28.09.2026 (обновлено: 11:12 28.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Сход вагонов и обрушение части железнодорожного моста произошли в разных районах Брянской области из-за атак ВСУ. Об этом сообщил утром в понедельник губернатор региона Егор Ковальчук.
"В результате атаки БПЛА на перегоне Дятьково-Людиново обрушилась часть моста, 10 вагонов сошли с железнодорожных путей", – написал губернатор в своем канале в МАКС.
Кроме того, в Унечском районе в результате атаки сошли с рельсов 18 пустых полувагонов, проинформировал Ковальчук. Сейчас место происшествия осматривают сотрудники Росгвардии.
Еще одна атака с повреждением железнодорожных путей произошла в Навлинском районе – в данном случае движение поездов не нарушено. Во всех случая обошлось без пострадавших.
Как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги, движение поездов на участке Унеча — Злынка, Людиново-1— Дятьково временно приостановлено. На месте проводятся восстановительные мероприятия.
"На период восстановительных работ на участке Людиново-1 — Дятьково Калужской области организовано автобусное сообщение. Пассажиры поезда №85 Москва — Новозыбков были доставлены до станции Почеп, откуда до Новозыбкова курсируют компенсационные автобусы. Поезд № 489 Анапа – Минск отправлен по альтернативному маршруту", - говорится в сообщении.
Пассажиров до станций, расположенных на унечском направлении, также доставили на автобусах. Движение пригородных поездов до станции Унеча осуществляется в штатном режиме, добавили в МЖД.
В течение ночи силы ПВО перехватили и уничтожили 254 украинских беспилотника
над регионами России, в том числе над Брянской областью, сообщали ранее в Минобороны РФ.
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