https://crimea.ria.ru/20260928/obrushenie-mosta-i-skhod-vagonov-vsu-atakovali-zheleznuyu-dorogu-na-bryanschine-1159758377.html

Обрушение моста и сход вагонов: ВСУ атаковали железную дорогу на Брянщине

Обрушение моста и сход вагонов: ВСУ атаковали железную дорогу на Брянщине - РИА Новости Крым, 28.09.2026

Обрушение моста и сход вагонов: ВСУ атаковали железную дорогу на Брянщине

Сход вагонов и обрушение части железнодорожного моста произошли в разных районах Брянской области из-за атак ВСУ. Об этом сообщил утром в понедельник губернатор РИА Новости Крым, 28.09.2026

2026-09-28T11:09

2026-09-28T11:09

2026-09-28T11:12

железная дорога

атаки всу

происшествия

брянская область

егор ковальчук

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Сход вагонов и обрушение части железнодорожного моста произошли в разных районах Брянской области из-за атак ВСУ. Об этом сообщил утром в понедельник губернатор региона Егор Ковальчук.Кроме того, в Унечском районе в результате атаки сошли с рельсов 18 пустых полувагонов, проинформировал Ковальчук. Сейчас место происшествия осматривают сотрудники Росгвардии. Еще одна атака с повреждением железнодорожных путей произошла в Навлинском районе – в данном случае движение поездов не нарушено. Во всех случая обошлось без пострадавших.Как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги, движение поездов на участке Унеча — Злынка, Людиново-1— Дятьково временно приостановлено. На месте проводятся восстановительные мероприятия. Пассажиров до станций, расположенных на унечском направлении, также доставили на автобусах. Движение пригородных поездов до станции Унеча осуществляется в штатном режиме, добавили в МЖД.В течение ночи силы ПВО перехватили и уничтожили 254 украинских беспилотника над регионами России, в том числе над Брянской областью, сообщали ранее в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП с пассажирским поездом из Москвы: ранен машинист и остановлено движениеИз-за ЧП в Ростовской области изменились маршруты поездовВСУ атаковали поезд в Крыму – один человек погиб и трое ранены

брянская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

железная дорога, атаки всу, происшествия, брянская область, егор ковальчук, новости сво