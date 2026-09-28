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Новости Крыма на утро 28 сентября
Новости Крыма на утро 28 сентября - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Новости Крыма на утро 28 сентября
В Крыму ночью действовала беспилотная опасность, угрозу воздушной атаки на регион отменили утром в понедельник, в Севастополе ночь прошла спокойно. Из-за... РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T08:09
2026-09-28T08:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В Крыму ночью действовала беспилотная опасность, угрозу воздушной атаки на регион отменили утром в понедельник, в Севастополе ночь прошла спокойно. Из-за повреждений электрической сети и оборудования на полуострове сохраняются перебои с подачей электроэнергии. Крымский мост работает штатно.Беспилотную опасность на полуостровом в ночь на понедельник объявляли дважды. Об этом сообщили в ГУ МЧС по РК в своем канале оперативного информирования* . Отбой дали в 4.34. В 6.51 снова была объявлена беспилотная опасность. Отменили ее в 7.34.В Севастополе ночь прошла спокойно, воздушные тревоги не объявляли.Крымский мост работает в штатном режиме – в течение ночи и утром проезд к досмотровым пунктам перед транспортным переходом через Керченский пролив был свободен, движение по мосту не перекрывали.По информации "Крымэнерго", на всей территории республики действуют ограничения электроснабжения – отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах. Принимаются все возможные меры для подачи электроэнергии потребителям, энергетики работают в круглосуточном режиме.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Новости Крыма на утро 28 сентября
Новости Крыма и Севастополя на утро 28 сентября
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В Крыму ночью действовала беспилотная опасность, угрозу воздушной атаки на регион отменили утром в понедельник, в Севастополе ночь прошла спокойно. Из-за повреждений электрической сети и оборудования на полуострове сохраняются перебои с подачей электроэнергии. Крымский мост работает штатно.
Беспилотную опасность на полуостровом в ночь на понедельник объявляли дважды. Об этом сообщили в ГУ МЧС по РК в своем канале оперативного информирования* . Отбой дали в 4.34. В 6.51 снова была объявлена беспилотная опасность. Отменили ее в 7.34.
В Севастополе ночь прошла спокойно, воздушные тревоги не объявляли.
Крымский мост работает в штатном режиме – в течение ночи и утром проезд к досмотровым пунктам перед транспортным переходом через Керченский пролив был свободен, движение по мосту не перекрывали.
По информации "Крымэнерго", на всей территории республики действуют ограничения электроснабжения – отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах. Принимаются все возможные меры для подачи электроэнергии потребителям, энергетики работают в круглосуточном режиме.
* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность". Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.