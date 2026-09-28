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Небо над Киевом контролирует Россия – признание депутата Рады

Небо над Киевом контролирует Россия – признание депутата Рады - РИА Новости Крым, 28.09.2026

Небо над Киевом контролирует Россия – признание депутата Рады

Украинский депутат Алексей Гончаренко* признал, что небо над Киевом контролируют российские военные, и это, по его мнению, является приговором для украинской... РИА Новости Крым, 28.09.2026

2026-09-28T20:09

2026-09-28T20:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен– РИА Новости Крым. Украинский депутат Алексей Гончаренко* признал, что небо над Киевом контролируют российские военные, и это, по его мнению, является приговором для украинской власти. Слова политика приводит РИА Новости.Депутат также озадачился вопросами о том, что происходит с украинской системой ПВО, и как Киев переживет зиму.Специальная военная операция перешла в эндшпиль, и в Киеве, и на Западе осознали неизбежность поражения Украины. Такое мнение ранее высказал политолог Дмитрий Евстафьев.Ранее агентство Bloomberg писало, что предстоящая зима может стать самой тяжелой для Украины за все время конфликта, из-за чего жители страны могут массово уезжать за границу. Как указывают авторы публикации, дефицит ракет для систем противовоздушной обороны является одним из наиболее критических факторов, существенно осложняющих положение Украины предстоящей зимой.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится СВО – прогноз из КрымаЗакончить конфликт до зимы: о чем Трамп говорил на встрече с ЗеленскимУкраине предрекли самую тяжелую зиму за все время конфликта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, киев, в мире, новости сво, верховная рада украины, новости