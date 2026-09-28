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Небо над Киевом контролирует Россия – признание депутата Рады - РИА Новости Крым, 28.09.2026
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Небо над Киевом контролирует Россия – признание депутата Рады
Небо над Киевом контролирует Россия – признание депутата Рады - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Небо над Киевом контролирует Россия – признание депутата Рады
Украинский депутат Алексей Гончаренко* признал, что небо над Киевом контролируют российские военные, и это, по его мнению, является приговором для украинской... РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T20:09
2026-09-28T20:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен– РИА Новости Крым. Украинский депутат Алексей Гончаренко* признал, что небо над Киевом контролируют российские военные, и это, по его мнению, является приговором для украинской власти. Слова политика приводит РИА Новости.Депутат также озадачился вопросами о том, что происходит с украинской системой ПВО, и как Киев переживет зиму.Специальная военная операция перешла в эндшпиль, и в Киеве, и на Западе осознали неизбежность поражения Украины. Такое мнение ранее высказал политолог Дмитрий Евстафьев.Ранее агентство Bloomberg писало, что предстоящая зима может стать самой тяжелой для Украины за все время конфликта, из-за чего жители страны могут массово уезжать за границу. Как указывают авторы публикации, дефицит ракет для систем противовоздушной обороны является одним из наиболее критических факторов, существенно осложняющих положение Украины предстоящей зимой.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится СВО – прогноз из КрымаЗакончить конфликт до зимы: о чем Трамп говорил на встрече с ЗеленскимУкраине предрекли самую тяжелую зиму за все время конфликта
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украина, киев, в мире, новости сво, верховная рада украины, новости
Небо над Киевом контролирует Россия – признание депутата Рады

На Украине признали полный контроль Вооруженных сил России над небом Киева

20:09 28.09.2026
 
© AP Photo Evgeniy MaloletkaДым в Киеве. Архивное фото
Дым в Киеве. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.09.2026
© AP Photo Evgeniy Maloletka
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен– РИА Новости Крым. Украинский депутат Алексей Гончаренко* признал, что небо над Киевом контролируют российские военные, и это, по его мнению, является приговором для украинской власти. Слова политика приводит РИА Новости.
"Небо столицы страны, в сущности, полностью под контролем (России – ред.). И это уже я не знаю какой приговор власти", - заявил Гончаренко*.
Депутат также озадачился вопросами о том, что происходит с украинской системой ПВО, и как Киев переживет зиму.
Специальная военная операция перешла в эндшпиль, и в Киеве, и на Западе осознали неизбежность поражения Украины. Такое мнение ранее высказал политолог Дмитрий Евстафьев.
Ранее агентство Bloomberg писало, что предстоящая зима может стать самой тяжелой для Украины за все время конфликта, из-за чего жители страны могут массово уезжать за границу. Как указывают авторы публикации, дефицит ракет для систем противовоздушной обороны является одним из наиболее критических факторов, существенно осложняющих положение Украины предстоящей зимой.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
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