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Названы самые пьющие страны Евросоюза - РИА Новости Крым, 28.09.2026
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Названы самые пьющие страны Евросоюза
Названы самые пьющие страны Евросоюза - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Названы самые пьющие страны Евросоюза
Португалия, Италия и Бельгия возглавили рейтинг самых пьющих стран Евросоюза, при этом часто в этих странах пьют подростки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T22:19
2026-09-28T22:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Португалия, Италия и Бельгия возглавили рейтинг самых пьющих стран Евросоюза, при этом часто в этих странах пьют подростки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.При этом около 5% жителей Европы в возрасте 16 лет и старше в прошлом году употребляли спиртное каждый день. Еженедельно в ЕС пьют 19,2% жителей, ежемесячно – почти 22%, при этом чаще спиртным угощались мужчины. Не употребляли алкоголь в 2025 году всего чуть больше трети европейцев.В Республике Крым уменьшилось количество подростков, страдающих алкоголизмом. Также не выявлено детей с синдромом алкогольной зависимости, сообщала ранее заместитель главного врача по клинико-экспертной работе "Крымского научно-практического центра наркологии", главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Крыма Марина Шоренко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России хотят снизить потребление алкоголя до 2030 годаПочему возникает алкогольная зависимость и как спастисьУстановка на трезвость: какую помощь оказывают в крымском вытрезвителе
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5
4.7
96
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европа, европейский союз (ес), в мире, алкоголь, новости, португалия, италия, бельгия
Названы самые пьющие страны Евросоюза

Португалия, Италия и Бельгия возглавили рейтинг самых пьющих стран ЕС – статистика

22:19 28.09.2026
 
© Депздрав СевастополяАлкоголь
Алкоголь
© Депздрав Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Португалия, Италия и Бельгия возглавили рейтинг самых пьющих стран Евросоюза, при этом часто в этих странах пьют подростки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.
"В Португалии 16% жителей страны старше 16 лет имеют такую ежедневную привычку, в Италии процент уже заметно ниже - 7,9%, а в Бельгии и Дании – по 7,5%. В пятерку наиболее заметных потребителей алкоголя на ежедневной основе вошли также Нидерланды (6,3%) и Франция (5,9%)", – приводит агентство данные Евростата.
При этом около 5% жителей Европы в возрасте 16 лет и старше в прошлом году употребляли спиртное каждый день. Еженедельно в ЕС пьют 19,2% жителей, ежемесячно – почти 22%, при этом чаще спиртным угощались мужчины. Не употребляли алкоголь в 2025 году всего чуть больше трети европейцев.
В Республике Крым уменьшилось количество подростков, страдающих алкоголизмом. Также не выявлено детей с синдромом алкогольной зависимости, сообщала ранее заместитель главного врача по клинико-экспертной работе "Крымского научно-практического центра наркологии", главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Крыма Марина Шоренко.
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ЕвропаЕвропейский Союз (ЕС)В миреалкогольНовостиПортугалияИталияБельгия
 
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