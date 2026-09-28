https://crimea.ria.ru/20260928/nazvany-samye-pyuschie-strany-evrosoyuza-1159767689.html

Названы самые пьющие страны Евросоюза

Названы самые пьющие страны Евросоюза - РИА Новости Крым, 28.09.2026

Названы самые пьющие страны Евросоюза

Португалия, Италия и Бельгия возглавили рейтинг самых пьющих стран Евросоюза, при этом часто в этих странах пьют подростки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой РИА Новости Крым, 28.09.2026

2026-09-28T22:19

2026-09-28T22:19

2026-09-28T22:19

европа

европейский союз (ес)

в мире

алкоголь

новости

португалия

италия

бельгия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Португалия, Италия и Бельгия возглавили рейтинг самых пьющих стран Евросоюза, при этом часто в этих странах пьют подростки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.При этом около 5% жителей Европы в возрасте 16 лет и старше в прошлом году употребляли спиртное каждый день. Еженедельно в ЕС пьют 19,2% жителей, ежемесячно – почти 22%, при этом чаще спиртным угощались мужчины. Не употребляли алкоголь в 2025 году всего чуть больше трети европейцев.В Республике Крым уменьшилось количество подростков, страдающих алкоголизмом. Также не выявлено детей с синдромом алкогольной зависимости, сообщала ранее заместитель главного врача по клинико-экспертной работе "Крымского научно-практического центра наркологии", главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Крыма Марина Шоренко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России хотят снизить потребление алкоголя до 2030 годаПочему возникает алкогольная зависимость и как спастисьУстановка на трезвость: какую помощь оказывают в крымском вытрезвителе

европа

португалия

италия

бельгия

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европа, европейский союз (ес), в мире, алкоголь, новости, португалия, италия, бельгия