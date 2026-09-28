https://crimea.ria.ru/20260928/nazvany-regiony-rf-s-samoy-dostupnoy-ipotekoy-na-kakom-meste-krym-1159753630.html

Названы регионы РФ с самой доступной ипотекой: на каком месте Крым

Названы регионы РФ с самой доступной ипотекой: на каком месте Крым - РИА Новости Крым, 28.09.2026

Названы регионы РФ с самой доступной ипотекой: на каком месте Крым

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) является лидером среди российских регионов по доступности ипотеки в 2026 году, Республика Крым и Севастополь – на... РИА Новости Крым, 28.09.2026

2026-09-28T09:06

2026-09-28T09:06

2026-09-28T09:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) является лидером среди российских регионов по доступности ипотеки в 2026 году, Республика Крым и Севастополь – на последних строчках рейтинга. Об этом свидетельствуют данные проведенного РИА Новости исследования.В рейтинге отражено, какая доля семей, имеющих официальную зарплату одного или двух работающих, может позволить себе приобрести обычную двухкомнатную квартиру, взяв ипотечный кредит на рыночных условиях. В целом по состоянию на август 2026 года ипотеку по рыночной ставке могут позволить себе 20% семей, выяснили эксперты.Лидером по доступности ипотеки на рыночных условиях в рейтинге 2026 года стал ЯНАО. В этом регионе ипотеку на квартиру в 60 квадратных метров могут позволить себе 56% семей. Второе и третье места заняли Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Чукотский автономный округ, где доля таких семей составила 53% и 48% соответственно.Также в первую пятерку рейтинга вошли Мурманская и Магаданская области (47,5% и 44,7% соответственно).На последних позициях рейтинга – Республика Крым и город Севастополь. На полуострове менее 5% семей могут приобрести квартиру в 60 "квадратов", используя ипотечный заем на рыночных условиях.Эксперты РИА Новости также рассчитали размер ежемесячного ипотечного платежа в каждом из регионов. Лидером по абсолютному размеру такового стала Москва, где ежемесячный платеж за квартиру в 60 квадратных метров составляет 243 тысячи рублей.На втором месте – Санкт-Петербург (155 тысяч рублей), на третьем – Республика Алтай (132 тысячи рублей).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ утвердили новые условия семейной ипотеки: что изменится с октябряВ Крыму в 2026 году ввели в эксплуатацию 644 тысяч "квадратов" нового жильяЛьготная ипотека в новых регионах – как строят жилье в Донбассе и Новороссии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ипотека, рейтинг, крым, севастополь, россия, жилье, новости