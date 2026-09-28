Рейтинг@Mail.ru
Нашли в тумане: в крымских горах спасли туриста - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260928/nashli-v-tumane-v-krymskikh-gorakh-spasli-turista-1159755925.html
Нашли в тумане: в крымских горах спасли туриста
Нашли в тумане: в крымских горах спасли туриста - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Нашли в тумане: в крымских горах спасли туриста
В городском округе Алушта искали потерявшегося туриста, который отбился от группы. Поиски мужчины осложнял туман. Об этом сообщили в МЧС Республики Крым. РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T09:22
2026-09-28T09:22
происшествия
горы крыма
алушта
мчс крыма
новости крыма
крым
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/1c/1159755519_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_0dfa6a2cae87735a5b3e176826bff59b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. В городском округе Алушта искали потерявшегося туриста, который отбился от группы. Поиски мужчины осложнял туман. Об этом сообщили в МЧС Республики Крым.По данным спасателей, поиски мужчины осложняли темное время суток и густой туман. Туриста нашли в труднодоступном месте - на сыпучем склоне под скалой Чугун-Эли. В медпомощи он не нуждался. Спасатели доставили мужчину к его автомобилю.Ранее сообщалось, что в Бахчисарайском районе Крыма туристка отстала от группы и заблудилась в горах, на помощь пришлось вызывать спасателей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Девушка сорвалась со скалы на Генеральских пляжах в Крыму11 взрослых и одного ребенка спасли в Севастополе во время купального сезонаВ Крыму семью с детьми спасли из Долины Привидений
алушта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/1c/1159755519_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_8d936a9722029c3c2969bdd31c3ba714.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, горы крыма, алушта, мчс крыма, новости крыма, крым
Нашли в тумане: в крымских горах спасли туриста

Под Алуштой спасли заблудившегося в горах туриста

09:22 28.09.2026
 
© МЧС Республики КрымПод Алуштой турист отбился от группы, его искали спасатели
Под Алуштой турист отбился от группы, его искали спасатели
© МЧС Республики Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. В городском округе Алушта искали потерявшегося туриста, который отбился от группы. Поиски мужчины осложнял туман. Об этом сообщили в МЧС Республики Крым.
"27 сентября в 18:25 поступило сообщение о том, что в районе горы Диплис один турист отбился от группы и уже около двух часов не выходит на связь. Оказывать помощь выезжали сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС", – говорится в сообщении.
По данным спасателей, поиски мужчины осложняли темное время суток и густой туман. Туриста нашли в труднодоступном месте - на сыпучем склоне под скалой Чугун-Эли. В медпомощи он не нуждался. Спасатели доставили мужчину к его автомобилю.
Ранее сообщалось, что в Бахчисарайском районе Крыма туристка отстала от группы и заблудилась в горах, на помощь пришлось вызывать спасателей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Девушка сорвалась со скалы на Генеральских пляжах в Крыму
11 взрослых и одного ребенка спасли в Севастополе во время купального сезона
В Крыму семью с детьми спасли из Долины Привидений
 
ПроисшествияГоры КрымаАлуштаМЧС КрымаНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:19В Севастополе за неделю сбили почти 40 вражеских беспилотников
10:15Хирургам могут разрешить операции вне больницы
09:56Трое детей и женщина ранены в результате атаки на Воронеж
09:49В ФСБ рассказали об использовании Лондоном российских релокантов
09:43Зажало между поездом и платформой: мужчина погиб на станции в Москве
09:37Экс-модель и лидер RDS Максимова* объявлена в международный розыск
09:31Пострадавший от атак дронов бизнес в России освободили от проверок
09:22Нашли в тумане: в крымских горах спасли туриста
09:13Силы ПВО за ночь уничтожили 254 беспилотника над регионами России
09:06Названы регионы РФ с самой доступной ипотекой: на каком месте Крым
08:55Пожары произошли на трех предприятиях Кубани после массированной атаки ВСУ
08:47Трехдневный шторм в Крыму - людей призвали не выходить в горы, море и на побережье
08:32В Киеве и области поражены центры обработки данных и военный аэродром
08:26Разработка ученых из Севастополя поможет спасать людей в море
08:09Новости Крыма на утро 28 сентября
07:57Люди попали под электричку в Москве
07:46Подарок от небесной канцелярии: какой будет погода в октябре
07:37Ситуация с бешенством в Крыму - как защититься
07:25В Крыму туристка отстала от группы и заблудилась в горах
07:06Крымский мост утром в понедельник - актуальная обстановка
Лента новостейМолния