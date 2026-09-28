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Нашли в тумане: в крымских горах спасли туриста
Нашли в тумане: в крымских горах спасли туриста - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Нашли в тумане: в крымских горах спасли туриста
В городском округе Алушта искали потерявшегося туриста, который отбился от группы. Поиски мужчины осложнял туман. Об этом сообщили в МЧС Республики Крым. РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T09:22
2026-09-28T09:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. В городском округе Алушта искали потерявшегося туриста, который отбился от группы. Поиски мужчины осложнял туман. Об этом сообщили в МЧС Республики Крым.По данным спасателей, поиски мужчины осложняли темное время суток и густой туман. Туриста нашли в труднодоступном месте - на сыпучем склоне под скалой Чугун-Эли. В медпомощи он не нуждался. Спасатели доставили мужчину к его автомобилю.Ранее сообщалось, что в Бахчисарайском районе Крыма туристка отстала от группы и заблудилась в горах, на помощь пришлось вызывать спасателей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Девушка сорвалась со скалы на Генеральских пляжах в Крыму11 взрослых и одного ребенка спасли в Севастополе во время купального сезонаВ Крыму семью с детьми спасли из Долины Привидений
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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происшествия, горы крыма, алушта, мчс крыма, новости крыма, крым
Нашли в тумане: в крымских горах спасли туриста
Под Алуштой спасли заблудившегося в горах туриста