https://crimea.ria.ru/20260928/nad-krymom-i-chernym-morem-sbili-bespilotniki-1159777515.html

Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники

Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 28.09.2026

Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники

Над Крымом, Черным морем и еще пятью регионами России силы ПВО за 12 часов сбили 14 дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 28.09.2026

2026-09-28T20:48

2026-09-28T20:48

2026-09-28T21:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен– РИА Новости Крым. Над Крымом, Черным морем и еще пятью регионами России силы ПВО за 12 часов сбили 14 дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.Ранее сообщалось, что в течение минувшей ночи силы ПВО перехватили и уничтожили 254 украинских беспилотника над регионами России, в том числе над Крымом, а также акваториями Черного и Азовского морей.В Брянской области после ударов ВСУ произошел сход вагонов и обрушение части железнодорожного моста. В Краснодарском крае после атаки вспыхнули пожары на трех предприятиях в Динском, Павловском и Красноармейском районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, пво, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, черное море, крым, новости, атаки всу