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Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
Над Крымом, Черным морем и еще пятью регионами России силы ПВО за 12 часов сбили 14 дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T20:48
2026-09-28T20:48
2026-09-28T21:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен– РИА Новости Крым. Над Крымом, Черным морем и еще пятью регионами России силы ПВО за 12 часов сбили 14 дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.Ранее сообщалось, что в течение минувшей ночи силы ПВО перехватили и уничтожили 254 украинских беспилотника над регионами России, в том числе над Крымом, а также акваториями Черного и Азовского морей.В Брянской области после ударов ВСУ произошел сход вагонов и обрушение части железнодорожного моста. В Краснодарском крае после атаки вспыхнули пожары на трех предприятиях в Динском, Павловском и Красноармейском районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, пво, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, черное море, крым, новости, атаки всу
Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
Над Россией за день уничтожено 14 беспилотников
20:48 28.09.2026 (обновлено: 21:00 28.09.2026)