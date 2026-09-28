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Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 28.09.2026
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Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
Над Крымом, Черным морем и еще пятью регионами России силы ПВО за 12 часов сбили 14 дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T20:48
2026-09-28T21:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен– РИА Новости Крым. Над Крымом, Черным морем и еще пятью регионами России силы ПВО за 12 часов сбили 14 дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.Ранее сообщалось, что в течение минувшей ночи силы ПВО перехватили и уничтожили 254 украинских беспилотника над регионами России, в том числе над Крымом, а также акваториями Черного и Азовского морей.В Брянской области после ударов ВСУ произошел сход вагонов и обрушение части железнодорожного моста. В Краснодарском крае после атаки вспыхнули пожары на трех предприятиях в Динском, Павловском и Красноармейском районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, министерство обороны рф, пво, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, черное море, крым, новости, атаки всу
Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники

Над Россией за день уничтожено 14 беспилотников

20:48 28.09.2026 (обновлено: 21:00 28.09.2026)
 
© РИА НовостиРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 28.09.2026
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен– РИА Новости Крым. Над Крымом, Черным морем и еще пятью регионами России силы ПВО за 12 часов сбили 14 дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.
"В период с 8.00 до 20.00 дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в течение минувшей ночи силы ПВО перехватили и уничтожили 254 украинских беспилотника над регионами России, в том числе над Крымом, а также акваториями Черного и Азовского морей.
В Брянской области после ударов ВСУ произошел сход вагонов и обрушение части железнодорожного моста. В Краснодарском крае после атаки вспыхнули пожары на трех предприятиях в Динском, Павловском и Красноармейском районах.
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Новости СВОМинистерство обороны РФПВОБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьЧерное мореКрымНовостиАтаки ВСУ
 
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