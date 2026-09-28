Людям важна стабильность: эксперт оценил бюджет России на 2027-2029 годы
Эксперт рассказал о тенденции социального развития бюджета России
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Сохранение социальной направленности в федеральном бюджете на 2027-2029 годы важно для людей. Об этом рассказал экономист Сергей Землячев в эфире радио "Спутник в Крыму".
Минфин России ранее внес на рассмотрение в правительство законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. Уточнялось, что бюджетная политика на ближайшие три года направлена на выполнение всех социальных обязательств государства, обеспечение потребностей обороны и технологического лидерства.
"Мы действительно видим, что бюджет предполагает сохранение социальной направленности и мер поддержки, которые были на протяжении последних лет. Даже во времена кризисных явлений - социальная направленность только усиливалась. Потому что социальное напряжение в обществе излишне в условиях и так существующих рисков", – пояснил эксперт.
Он отметил, что в федеральном бюджете на ближайшие три года заложены рост реальных доходов населения, рост средней заработной платы, индексации пенсий. Будет продолжаться в достаточно большом объеме и система мер поддержки семей с детьми, что должно способствовать решению демографической проблемы.
"Мы на самом деле видим, что бюджет будет иметь прогнозируемую тенденцию социального развития. Для людей сейчас важна стабильность и прогнозируемость – и вот мы видим, что бюджет эту логику соблюдает", – подчеркнул Землячев.
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