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Людям важна стабильность: эксперт оценил бюджет России на 2027-2029 годы - РИА Новости Крым, 28.09.2026
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Людям важна стабильность: эксперт оценил бюджет России на 2027-2029 годы
Людям важна стабильность: эксперт оценил бюджет России на 2027-2029 годы - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Людям важна стабильность: эксперт оценил бюджет России на 2027-2029 годы
Сохранение социальной направленности в федеральном бюджете на 2027-2029 годы важно для людей. Об этом рассказал экономист Сергей Землячев в эфире радио "Спутник РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T06:08
2026-09-28T06:08
россия
сергей землячев
экономика
федеральный бюджет
бюджет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Сохранение социальной направленности в федеральном бюджете на 2027-2029 годы важно для людей. Об этом рассказал экономист Сергей Землячев в эфире радио "Спутник в Крыму".Минфин России ранее внес на рассмотрение в правительство законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. Уточнялось, что бюджетная политика на ближайшие три года направлена на выполнение всех социальных обязательств государства, обеспечение потребностей обороны и технологического лидерства.Он отметил, что в федеральном бюджете на ближайшие три года заложены рост реальных доходов населения, рост средней заработной платы, индексации пенсий. Будет продолжаться в достаточно большом объеме и система мер поддержки семей с детьми, что должно способствовать решению демографической проблемы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дефицит в 2% ВВП: в Минфине рассказали о новом федеральном бюджетеБюджет Крыма пополнился на 170 млрд с начала годаНовшества в налогах: что может измениться с 2027 года в России
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россия, сергей землячев, экономика, федеральный бюджет, бюджет
Людям важна стабильность: эксперт оценил бюджет России на 2027-2029 годы

Эксперт рассказал о тенденции социального развития бюджета России

06:08 28.09.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Сохранение социальной направленности в федеральном бюджете на 2027-2029 годы важно для людей. Об этом рассказал экономист Сергей Землячев в эфире радио "Спутник в Крыму".
Минфин России ранее внес на рассмотрение в правительство законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. Уточнялось, что бюджетная политика на ближайшие три года направлена на выполнение всех социальных обязательств государства, обеспечение потребностей обороны и технологического лидерства.

"Мы действительно видим, что бюджет предполагает сохранение социальной направленности и мер поддержки, которые были на протяжении последних лет. Даже во времена кризисных явлений - социальная направленность только усиливалась. Потому что социальное напряжение в обществе излишне в условиях и так существующих рисков", – пояснил эксперт.

Он отметил, что в федеральном бюджете на ближайшие три года заложены рост реальных доходов населения, рост средней заработной платы, индексации пенсий. Будет продолжаться в достаточно большом объеме и система мер поддержки семей с детьми, что должно способствовать решению демографической проблемы.
"Мы на самом деле видим, что бюджет будет иметь прогнозируемую тенденцию социального развития. Для людей сейчас важна стабильность и прогнозируемость – и вот мы видим, что бюджет эту логику соблюдает", – подчеркнул Землячев.
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РоссияСергей ЗемлячевЭкономикаФедеральный бюджетБюджет
 
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