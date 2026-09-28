https://crimea.ria.ru/20260928/lyudi-popali-pod-elektrichku-v-moskve-1159754199.html

Люди попали под электричку в Москве

Люди попали под электричку в Москве - РИА Новости Крым, 28.09.2026

Люди попали под электричку в Москве

Несколько человек пострадали на станции "Тушинская" МЦД-2 в Москве вследствие нарушения правил нахождения на железнодорожной инфраструктуре. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 28.09.2026

2026-09-28T07:57

2026-09-28T07:57

2026-09-28T07:57

москва

происшествия

электричка

железная дорога

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Несколько человек пострадали на станции "Тушинская" МЦД-2 в Москве вследствие нарушения правил нахождения на железнодорожной инфраструктуре. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).На время работы оперативных служб движение поездов в границах станции Тушинская организовано по соседнему пути в реверсивном режиме, добавили в МЖД.В связи с этим с отставанием от графика следуют пригородные поезда дальних маршрутов Рижского и Курского направлений. Ряд поездов отменены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия, электричка, железная дорога, новости