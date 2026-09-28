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Люди попали под электричку в Москве
Люди попали под электричку в Москве - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Люди попали под электричку в Москве
Несколько человек пострадали на станции "Тушинская" МЦД-2 в Москве вследствие нарушения правил нахождения на железнодорожной инфраструктуре. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T07:57
2026-09-28T07:57
2026-09-28T07:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Несколько человек пострадали на станции "Тушинская" МЦД-2 в Москве вследствие нарушения правил нахождения на железнодорожной инфраструктуре. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).На время работы оперативных служб движение поездов в границах станции Тушинская организовано по соседнему пути в реверсивном режиме, добавили в МЖД.В связи с этим с отставанием от графика следуют пригородные поезда дальних маршрутов Рижского и Курского направлений. Ряд поездов отменены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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москва, происшествия, электричка, железная дорога, новости
Люди попали под электричку в Москве
Несколько человек травмированы электропоездом на станции "Тушинская" в Москве
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Несколько человек пострадали на станции "Тушинская" МЦД-2 в Москве вследствие нарушения правил нахождения на железнодорожной инфраструктуре. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).
"Сегодня в 6:05 на станции "Тушинская" МЦД-2 электропоездом №7216 Нахабино – Подольск были травмированы несколько человек, которые, по предварительной информации, нарушили правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре", - говорится в сообщении.
На время работы оперативных служб движение поездов в границах станции Тушинская организовано по соседнему пути в реверсивном режиме, добавили в МЖД.
В связи с этим с отставанием от графика следуют пригородные поезда дальних маршрутов Рижского и Курского направлений. Ряд поездов отменены.
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