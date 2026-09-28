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Крымский мост утром в понедельник - актуальная обстановка - РИА Новости Крым, 28.09.2026
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Крымский мост утром в понедельник - актуальная обстановка
Крымский мост утром в понедельник - актуальная обстановка - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Крымский мост утром в понедельник - актуальная обстановка
Утром в понедельник проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте. РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T07:06
2026-09-28T07:06
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
транспорт
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Утром в понедельник проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.В течение ночи проезд к досмотровым пунктам перед транспортным переходом через Керченский пролив также был свободен, движение по мосту не перекрывали.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым
Крымский мост утром в понедельник - актуальная обстановка

Крымский мост утром в понедельник свободен для проезда

07:06 28.09.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
Крымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Утром в понедельник проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении по состоянию на 7 утра.

В течение ночи проезд к досмотровым пунктам перед транспортным переходом через Керченский пролив также был свободен, движение по мосту не перекрывали.
Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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