https://crimea.ria.ru/20260928/krymskiy-most-utrom-v-ponedelnik---aktualnaya-obstanovka-1159752856.html
Крымский мост утром в понедельник - актуальная обстановка
Крымский мост утром в понедельник - актуальная обстановка - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Крымский мост утром в понедельник - актуальная обстановка
Утром в понедельник проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте. РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T07:06
2026-09-28T07:06
2026-09-28T07:06
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
транспорт
логистика
новости крыма
крым
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/04/17/1145904409_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_47b7513fcb2d551e64e3e2f8031b29f0.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Утром в понедельник проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.В течение ночи проезд к досмотровым пунктам перед транспортным переходом через Керченский пролив также был свободен, движение по мосту не перекрывали.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260926/ataki-na-krymskiy-most-signaliziruyut-ob-otchayanii-kieva--vengerskiy-zhurnalist-1159723484.html
крымский мост
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/04/17/1145904409_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_422471c1791ccc6fcac1e258d235d0b5.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым
Крымский мост утром в понедельник - актуальная обстановка
Крымский мост утром в понедельник свободен для проезда