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Крым и Севастополь получат 64 млн на социальную газификацию
Крым и Севастополь получат 64 млн на социальную газификацию - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Крым и Севастополь получат 64 млн на социальную газификацию
Крым и Севастополь получат более 64 млн рублей на бесплатное подключение льготных категорий граждан к газовым сетям, информирует в понедельник пресс-служба... РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T11:24
2026-09-28T11:24
2026-09-28T11:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Крым и Севастополь получат более 64 млн рублей на бесплатное подключение льготных категорий граждан к газовым сетям, информирует в понедельник пресс-служба правительства республики со ссылкой на соответствующее распоряжение премьер‑министра России Михаила Мишустина.Благодаря этим средствам 13 тысяч семей в 56 регионах смогут подключить дома к газовым сетям и получить необходимое оборудование, уточняется в сообщении. Деньги пойдут на оборудование и работы по подключению к газу домов ветеранов, инвалидов, многодетных семей и других льготных категорий граждан.Более 700 домовладений крымчан из числа льготных категорий подключены к природному газу с начала года в рамках программы социальной газификации, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России сельские Дома культуры подключат к газуПрезидент поручил не допускать навязанных услуг при газификации домовВ Севастополе началась четвертая очередь газификации Байдарской долины
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газификация крыма, газ, правительство россии, финансирование, крым, новости крыма
Крым и Севастополь получат 64 млн на социальную газификацию
Крым и Севастополь получат более 64 млн рублей на социальную газификацию – власти