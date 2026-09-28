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Когда выгодно брать отпуск в 2027 году - РИА Новости Крым, 28.09.2026
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Когда выгодно брать отпуск в 2027 году
Когда выгодно брать отпуск в 2027 году - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Когда выгодно брать отпуск в 2027 году
Самыми выгодными для отпуска с финансовой точки зрения в 2027 году являются март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь. Об этом RT рассказала директор по... РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T21:59
2026-09-28T21:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Самыми выгодными для отпуска с финансовой точки зрения в 2027 году являются март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь. Об этом RT рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина.По ее словам, отпуск, взятый в эти месяцы, позволяет минимизировать потерю в заработной плате, так как стоимость одного рабочего дня ниже, чем в месяцах с меньшим количеством трудовых дней.Наименее выгодны для отпуска январь, февраль, май и ноябрь, добавила Санина.С точки зрения длительности отдыха наиболее выгодными будут варианты, которые продлевают праздничные дни при оформлении меньшего числа отпускных дней.Всего в 2027 году будет 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней.Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2027 году. В новом году 2 и 3 января выпадают на нерабочие дни - субботу и воскресенье. Поэтому было принято решение перенести их на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно.Таким образом, предстоящие новогодние каникулы продлятся 11 дней – с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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отпуск, общество, совет эксперта, работа, новости
Когда выгодно брать отпуск в 2027 году

Самыми выгодными для отпуска месяцами в 2027 году являются апрель, июль и август – эксперт

21:59 28.09.2026
 
© Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушка на пляже в Коктебеле
Девушка на пляже в Коктебеле
© Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Самыми выгодными для отпуска с финансовой точки зрения в 2027 году являются март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь. Об этом RT рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина.
"С финансовой точки зрения самыми выгодными для отпуска являются месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. В 2027 году к таким периодам относятся март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь – каждом из них по 22 рабочих дня", - сказала специалист.
По ее словам, отпуск, взятый в эти месяцы, позволяет минимизировать потерю в заработной плате, так как стоимость одного рабочего дня ниже, чем в месяцах с меньшим количеством трудовых дней.
Наименее выгодны для отпуска январь, февраль, май и ноябрь, добавила Санина.
С точки зрения длительности отдыха наиболее выгодными будут варианты, которые продлевают праздничные дни при оформлении меньшего числа отпускных дней.
Всего в 2027 году будет 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней.
Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2027 году. В новом году 2 и 3 января выпадают на нерабочие дни - субботу и воскресенье. Поэтому было принято решение перенести их на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно.
Таким образом, предстоящие новогодние каникулы продлятся 11 дней – с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.
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