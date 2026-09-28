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Хирургам могут разрешить операции вне больницы
Хирургам могут разрешить операции вне больницы - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Хирургам могут разрешить операции вне больницы
Хирургам в России хотят разрешить оказывать помощь за пределами больницы и прямо в машинах "скорой". Новый порядок работы хирургов может вступить в силу уже с... РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T10:15
2026-09-28T10:15
2026-09-28T10:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Хирургам в России хотят разрешить оказывать помощь за пределами больницы и прямо в машинах "скорой". Новый порядок работы хирургов может вступить в силу уже с января 2027 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на проект приказа Минздрава РФ.Согласно нововведениям, хирургов смогут привлекать к работе вне медицинской организации - по месту вызова бригады скорой помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации.Кроме того, медицинская помощь по профилю "хирургия" будет оказываться в том числе в виде паллиативной медицинской помощи.Ранее сообщалось, что в России зарегистрирован первый отечественный хирургический роботизированный комплекс, способный проводить сложные эндоскопические манипуляции. Разработка уже используется для хирургических вмешательств: захвата, рассечения, диссекции, репозиции, лигирования, прижигания электрическим током, наложения швов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жилье, выплаты и целевики: Севастополь решает вопрос медицинских кадровКаких врачей не хватает в КрымуВ России сокращены сроки для врачебных консультаций
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РИА Новости Крым
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минздрав рф, новости, здравоохранение в россии, медицина
Хирургам могут разрешить операции вне больницы
В России с января 2027 года может измениться порядок работы хирургов