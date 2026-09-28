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Генерал-полковник Лапин станет вице-премьером Татарстана - РИА Новости Крым, 28.09.2026
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Генерал-полковник Лапин станет вице-премьером Татарстана
Генерал-полковник Лапин станет вице-премьером Татарстана - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Генерал-полковник Лапин станет вице-премьером Татарстана
Герой России, генерал-полковник Александр Лапин в статусе вице-премьера Татарстана возглавит в правительстве республики специальное подразделение по работе с... РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T11:17
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александр лапин
вооруженные силы россии
рустам минниханов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Герой России, генерал-полковник Александр Лапин в статусе вице-премьера Татарстана возглавит в правительстве республики специальное подразделение по работе с участниками СВО. Об этом сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов, обращаясь с ежегодным посланием к парламенту республики.17 февраля 2023 года генерал-полковника Александра Лапина на посту командующего Центральным военным округом сменил Гвардии генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.Ранее Лапин также возглавлял группировку войск "Север". 21 августа 2026 года его на посту сменил генерал-полковник Евгений Никифоров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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александр лапин, вооруженные силы россии, рустам минниханов, татарстан, новости
Генерал-полковник Лапин станет вице-премьером Татарстана

Герой России Александр Лапин назначен на должность вице-премьера Татарстана

11:17 28.09.2026
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКомандующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин
Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин - РИА Новости, 1920, 28.09.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Герой России, генерал-полковник Александр Лапин в статусе вице-премьера Татарстана возглавит в правительстве республики специальное подразделение по работе с участниками СВО. Об этом сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов, обращаясь с ежегодным посланием к парламенту республики.
"Принято решение о создании отдельной структуры - подразделения в составе правительства по вопросам поддержки участников СВО и назначении куратором этого направления Героя России, генерала-полковника Александра Лапина в статусе вице-премьера Республики Татарстан", - цитирует Минниханова РИА Новости.
17 февраля 2023 года генерал-полковника Александра Лапина на посту командующего Центральным военным округом сменил Гвардии генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.
Ранее Лапин также возглавлял группировку войск "Север". 21 августа 2026 года его на посту сменил генерал-полковник Евгений Никифоров.
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Александр ЛапинВооруженные силы РоссииРустам МиннихановТатарстанНовости
 
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