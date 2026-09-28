https://crimea.ria.ru/20260928/general-polkovnik-lapin-stanet-vitse-premerom-tatarstana-1159758805.html

Генерал-полковник Лапин станет вице-премьером Татарстана

Генерал-полковник Лапин станет вице-премьером Татарстана - РИА Новости Крым, 28.09.2026

Генерал-полковник Лапин станет вице-премьером Татарстана

Герой России, генерал-полковник Александр Лапин в статусе вице-премьера Татарстана возглавит в правительстве республики специальное подразделение по работе с... РИА Новости Крым, 28.09.2026

2026-09-28T11:17

2026-09-28T11:17

2026-09-28T11:17

александр лапин

вооруженные силы россии

рустам минниханов

татарстан

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Герой России, генерал-полковник Александр Лапин в статусе вице-премьера Татарстана возглавит в правительстве республики специальное подразделение по работе с участниками СВО. Об этом сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов, обращаясь с ежегодным посланием к парламенту республики.17 февраля 2023 года генерал-полковника Александра Лапина на посту командующего Центральным военным округом сменил Гвардии генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.Ранее Лапин также возглавлял группировку войск "Север". 21 августа 2026 года его на посту сменил генерал-полковник Евгений Никифоров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

татарстан

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лапин, вооруженные силы россии, рустам минниханов, татарстан, новости