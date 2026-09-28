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Где в Севастополе купить бензин свободно и по QR-коду во вторник
Где в Севастополе купить бензин свободно и по QR-коду во вторник - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Где в Севастополе купить бензин свободно и по QR-коду во вторник
В Севастополе во вторник можно будет приобрести бензин АИ-95, АИ-95 NP и АИ-92 по QR-кодам, а дизельное топливо, газ и бензин марки АИ-98 будут доступны в... РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T21:51
2026-09-28T21:51
2026-09-28T21:51
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топливо
топливо в крыму
бензин
дефицит топлива в крыму
qr-коды на топливо в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен– РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник можно будет приобрести бензин АИ-95, АИ-95 NP и АИ-92 по QR-кодам, а дизельное топливо, газ и бензин марки АИ-98 будут доступны в свободной продаже, но только на одной из сетей АЗС. Об этом сообщили в правительстве города."Продажа трех видов топлива (АИ-95, АИ-95 NP и АИ-92) на АЗС "ТЭС" будет осуществляться по QR-кодам. Стандартный лимит — 20 литров. Бензин марок АИ-92 и АИ-95 (лимит 20 литров) по QR-коду по цене не выше 100 рублей", - говорится в сообщении.Продавать бензин по кодам будут с 09.00 до 16:00. Также разрешена заправка в канистры АИ-92, ДТ и ДТ NP (для работы домашних генераторов). В этот же временной период можно заправить газ пропан на шести АЗС (без ограничений) по следующим адресам: Городское шоссе (авто + баллоны), Хрусталева, 6 (авто), Крестовского, 56 (авто), Таврида 1 (авто), Таврида 2 (авто), Гончарное (авто)."На шести АЗС "АТАН" по QR-коду будет доступен бензин марки АИ-95 с 10.00 (лимит 20 литров) по QR-коду по цене не выше 100 рублей. Топлива ограниченное количество, поэтому продавать бензин по кодам будут с 10.00 до 16:00. Если вы получили QR-код — нужно успеть заправиться в этот период", - обозначили в правительстве и напомнили, что заправка в канистры запрещена.В понедельник также сообщалось, что в Армянске и Джанкое, а также в еще 8 районах Крыма начнут продавать топливо на АЗС с 16:00.Ранее зампредседателя правительства России Александр Новак заявлял, что профильные ведомства должны проработать риск-сценарии на топливном рынке. Он также обратил внимание, что были приняты акты правительства о запрете экспорта автомобильного бензина, дизельного топлива, авиакеросина, внесены изменения в Налоговый кодекс по созданию условий для импорта топлива. Также приняты указ президента России и постановление правительства, которые временно разрешили производство, оборот и реализацию на АЗС топлива класса К2, К3 и К4.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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севастополь, топливо, топливо в крыму, бензин, дефицит топлива в крыму, qr-коды на топливо в севастополе, азс, новости севастополя, общество
Где в Севастополе купить бензин свободно и по QR-коду во вторник
В Севастополе 29 сентября в свободном доступе будет бензин АИ-98
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен– РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник можно будет приобрести бензин АИ-95, АИ-95 NP и АИ-92 по QR-кодам, а дизельное топливо, газ и бензин марки АИ-98 будут доступны в свободной продаже, но только на одной из сетей АЗС. Об этом сообщили в правительстве города.
"Продажа трех видов топлива (АИ-95, АИ-95 NP и АИ-92) на АЗС "ТЭС" будет осуществляться по QR-кодам. Стандартный лимит — 20 литров. Бензин марок АИ-92 и АИ-95 (лимит 20 литров) по QR-коду по цене не выше 100 рублей", - говорится в сообщении.
Продавать бензин по кодам будут с 09.00 до 16:00.
Также разрешена заправка в канистры АИ-92, ДТ и ДТ NP (для работы домашних генераторов).
В свободной продаже будет бензин АИ-98, ДТ, ДТ NP, залить можно не больше 40 литров в период с 6:00 до 21:00.
В этот же временной период можно заправить газ пропан на шести АЗС (без ограничений) по следующим адресам: Городское шоссе (авто + баллоны), Хрусталева, 6 (авто), Крестовского, 56 (авто), Таврида 1 (авто), Таврида 2 (авто), Гончарное (авто).
"На шести АЗС "АТАН" по QR-коду будет доступен бензин марки АИ-95 с 10.00 (лимит 20 литров) по QR-коду по цене не выше 100 рублей. Топлива ограниченное количество, поэтому продавать бензин по кодам будут с 10.00 до 16:00. Если вы получили QR-код — нужно успеть заправиться в этот период", - обозначили в правительстве и напомнили, что заправка в канистры запрещена.
В понедельник также сообщалось
, что в
Армянске и Джанкое, а также в еще 8 районах Крыма начнут продавать топливо на АЗС с 16:00.
Ранее зампредседателя правительства России Александр Новак заявлял
, что профильные ведомства должны проработать риск-сценарии на топливном рынке. Он также обратил внимание, что были приняты акты
правительства о запрете экспорта автомобильного бензина, дизельного топлива, авиакеросина, внесены изменения в Налоговый кодекс по созданию условий для импорта топлива.
Также приняты указ президента России и постановление правительства, которые временно разрешили производство, оборот и реализацию на АЗС топлива класса К2, К3 и К4.
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