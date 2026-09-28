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Эксперт назвал способ избежать большой войны с Европой - РИА Новости Крым, 28.09.2026
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Эксперт назвал способ избежать большой войны с Европой
Эксперт назвал способ избежать большой войны с Европой - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Эксперт назвал способ избежать большой войны с Европой
Максимальная готовность России к прямому военному конфликту с Европой станет единственным способом предотвратить этот конфликт. Такое мнение высказал политолог, РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T19:20
2026-09-28T19:20
мнения
россия
европа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Максимальная готовность России к прямому военному конфликту с Европой станет единственным способом предотвратить этот конфликт. Такое мнение высказал политолог, руководитель научно-производственного центра "Ушкуйник" Алексей Чадаев в ходе форсайт-форума "СВО и Третья мировая" на площадке Международной медиагруппы "Россия сегодня".По словам Чадаева, в современном мире искусственного интеллекта очень сложно обмануть противника. Все хуже работают классические хитрости демонстрации силы и громких заявлений, поскольку у потенциального противника достаточно средств, чтобы понять, стоит ли за этими высказываниями реальная готовность или нет."Чтобы переломить эту ситуацию, нужно не просто говорить, как мы готовимся к большому конфликту, а действительно к нему готовиться. Только так мы повышаем вероятность того, что удастся этого конфликта избежать", - подчеркнул эксперт.При этом реальная готовность Европы к конфликту с РФ на данный момент невелика, убежден Чадаев.Понимая эту свою уязвимость, Запад делает ставку только на одно: затянуть российско-украинский конфликт как можно дольше и помогать Украине всем, чем можно, чтобы купить себе время для подготовки, полагает эксперт.Президент России Владимир Путин ранее назвал полным бредом заявления западных политиков о якобы желании России напасть на Европу. Он отметил, что агрессивно настроенные круги в Европе и дальше хотят использовать Украину как пушечное мясо, как инструмент борьбы с РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина исчезнет в случае эскалации конфликта – экс-соратница ЗеленскогоВ НАТО запаниковали из-за нехватки топлива для танков в случае войныГалоперидол вместо варенья: Захарова дала рекомендацию главе МИД Польши
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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мнения, россия, европа, безопасность, вооруженные силы россии
Эксперт назвал способ избежать большой войны с Европой

Максимальная готовность РФ к большой войне с Европой предотвратит конфликт – эксперт

19:20 28.09.2026
 
© РИА Новости . Александр Мельников / Перейти в фотобанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.09.2026
© РИА Новости . Александр Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Максимальная готовность России к прямому военному конфликту с Европой станет единственным способом предотвратить этот конфликт. Такое мнение высказал политолог, руководитель научно-производственного центра "Ушкуйник" Алексей Чадаев в ходе форсайт-форума "СВО и Третья мировая" на площадке Международной медиагруппы "Россия сегодня".
"Единственный способ избежать втягивания в большую войну – быть к ней максимально готовыми. Чем в большей степени мы готовы к эскалации и силовому сценарию, тем в меньшей степени он вероятен", - сказал эксперт.
По словам Чадаева, в современном мире искусственного интеллекта очень сложно обмануть противника. Все хуже работают классические хитрости демонстрации силы и громких заявлений, поскольку у потенциального противника достаточно средств, чтобы понять, стоит ли за этими высказываниями реальная готовность или нет.
"Чтобы переломить эту ситуацию, нужно не просто говорить, как мы готовимся к большому конфликту, а действительно к нему готовиться. Только так мы повышаем вероятность того, что удастся этого конфликта избежать", - подчеркнул эксперт.
При этом реальная готовность Европы к конфликту с РФ на данный момент невелика, убежден Чадаев.
"Производство в Европе во многом деградировало, их компетенции в этих войнах уехали за океан, собственная европейская способность воевать и обеспечивать войну слаба. Дроны, умные машины, - с этим в Европе тоже все не слава богу. Микроэлектроника – это Юго-Восточная Азия, искусственный интеллект – это США и Юго-Восточная Азия. Все что они умеют делать – средства для ведения прошлых войн", – пояснил политолог.
Понимая эту свою уязвимость, Запад делает ставку только на одно: затянуть российско-украинский конфликт как можно дольше и помогать Украине всем, чем можно, чтобы купить себе время для подготовки, полагает эксперт.
Президент России Владимир Путин ранее назвал полным бредом заявления западных политиков о якобы желании России напасть на Европу. Он отметил, что агрессивно настроенные круги в Европе и дальше хотят использовать Украину как пушечное мясо, как инструмент борьбы с РФ.
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