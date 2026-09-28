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Экс-модель и лидер RDS Максимова* объявлена в международный розыск
Экс-модель и лидер RDS Максимова* объявлена в международный розыск - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Экс-модель и лидер RDS Максимова* объявлена в международный розыск
Бывшая модель и создатель действующей в Британии антироссийской структуры Russian Democratic Society (RDS)** Ксения Максимова* объявлена в федеральный и... РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T09:37
2026-09-28T09:37
2026-09-28T09:51
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Бывшая модель и создатель действующей в Британии антироссийской структуры Russian Democratic Society (RDS)** Ксения Максимова* объявлена в федеральный и международные розыски по обвинению в участи в террористической организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.Как отметили в ведомстве, фигурантка является функционером действующей на территории Великобритании организации Russian Democratic Society** UK и так называемым "консулом" в Соединенном Королевстве движения "Антивоенного комитета России"***, признанного Верховным судом РФ террористической организацией.В ФСБ указали, что Максимова* объявлена в федеральный и международные розыски, а также включена в составленный Росфинмониторингом список экстремистов и террористов.По информации ведомства, RDS объединила вокруг себя российских релокантов в Великобритании. Через RDS Максимова* организовала сбор денег, оборудования и иной помощи в интересах киевского режима. RDS** стала площадкой для выступлений лиц, планирующих насильственный захват власти и смену конституционного строя в России.*внесена в РФ в перечень террористов и экстремистов**деятельность организации признана нежелательной в РФ***запрещенная в России террористическая организацияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), терроризм, великобритания, новости
Экс-модель и лидер RDS Максимова* объявлена в международный розыск
Против лидера RDS Ксении Максимовой* возбуждено уголовное дело о терроризме – ФСБ
09:37 28.09.2026 (обновлено: 09:51 28.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Бывшая модель и создатель действующей в Британии антироссийской структуры Russian Democratic Society (RDS)** Ксения Максимова* объявлена в федеральный и международные розыски по обвинению в участи в террористической организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности РФ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК России (участие в деятельности организации) в отношении гражданки России Максимовой* Ксении Константиновны, 16.01.1986 года рождения", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, фигурантка является функционером действующей на территории Великобритании организации Russian Democratic Society** UK и так называемым "консулом" в Соединенном Королевстве движения "Антивоенного комитета России"***, признанного Верховным судом РФ террористической организацией.
В ФСБ указали, что Максимова* объявлена в федеральный и международные розыски, а также включена в составленный Росфинмониторингом список экстремистов и террористов.
По информации ведомства, RDS объединила вокруг себя российских релокантов в Великобритании. Через RDS Максимова* организовала сбор денег, оборудования и иной помощи в интересах киевского режима. RDS** стала площадкой для выступлений лиц, планирующих насильственный захват власти и смену конституционного строя в России.
*внесена в РФ в перечень террористов и экстремистов
**деятельность организации признана нежелательной в РФ
***запрещенная в России террористическая организация
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