https://crimea.ria.ru/20260928/eks-model-i-lider-rds-maksimova-obyavlena-v-mezhdunarodnyy-rozysk-1159755639.html

Экс-модель и лидер RDS Максимова* объявлена в международный розыск

Экс-модель и лидер RDS Максимова* объявлена в международный розыск - РИА Новости Крым, 28.09.2026

Экс-модель и лидер RDS Максимова* объявлена в международный розыск

Бывшая модель и создатель действующей в Британии антироссийской структуры Russian Democratic Society (RDS)** Ксения Максимова* объявлена в федеральный и... РИА Новости Крым, 28.09.2026

2026-09-28T09:37

2026-09-28T09:37

2026-09-28T09:51

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

терроризм

великобритания

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Бывшая модель и создатель действующей в Британии антироссийской структуры Russian Democratic Society (RDS)** Ксения Максимова* объявлена в федеральный и международные розыски по обвинению в участи в террористической организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.Как отметили в ведомстве, фигурантка является функционером действующей на территории Великобритании организации Russian Democratic Society** UK и так называемым "консулом" в Соединенном Королевстве движения "Антивоенного комитета России"***, признанного Верховным судом РФ террористической организацией.В ФСБ указали, что Максимова* объявлена в федеральный и международные розыски, а также включена в составленный Росфинмониторингом список экстремистов и террористов.По информации ведомства, RDS объединила вокруг себя российских релокантов в Великобритании. Через RDS Максимова* организовала сбор денег, оборудования и иной помощи в интересах киевского режима. RDS** стала площадкой для выступлений лиц, планирующих насильственный захват власти и смену конституционного строя в России.*внесена в РФ в перечень террористов и экстремистов**деятельность организации признана нежелательной в РФ***запрещенная в России террористическая организацияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

великобритания

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), терроризм, великобритания, новости