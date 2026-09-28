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День работника атомной промышленности – инфографика

День работника атомной промышленности – инфографика - РИА Новости Крым, 28.09.2026

День работника атомной промышленности – инфографика

День работника атомной промышленности учрежден указом президента России от 3 июня 2005 года и ежегодно отмечается 28 сентября. Выбранная для празднования дата... РИА Новости Крым, 28.09.2026

2026-09-28T06:35

2026-09-28T06:35

2026-09-28T06:35

инфографика

праздники и памятные даты

атомная энергетика

наука и технологии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. День работника атомной промышленности учрежден указом президента России от 3 июня 2005 года и ежегодно отмечается 28 сентября. Выбранная для празднования дата связана с тем, что 28 сентября 1942 года председатель Государственного комитета обороны (ГКО) СССР Иосиф Сталин подписал распоряжение ГКО "Об организации работ по урану". Документом предписывалось возобновить в Советском Союзе работы по изучению возможности использования атомной энергии.По словам президента России Владимира Путина, профессиональный праздник День работника атомной промышленности является данью уважения многим поколениям ученых, конструкторов, рабочих, инженеров – всем тем, кто своим талантом и трудом способствовал становлению перспективных направлений отечественной фундаментальной и прикладной науки, создавал первые атомные электростанции и реакторы, обеспечивал ядерный паритет и обороноспособность страны.О профессиональном празднике атомщиков – инфографика РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, атомная энергетика, наука и технологии, инфографика