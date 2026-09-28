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День работника атомной промышленности – инфографика - РИА Новости Крым, 28.09.2026
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Инфографика
https://crimea.ria.ru/20260928/den-rabotnika-atomnoy-promyshlennosti--infografika-1159719374.html
День работника атомной промышленности – инфографика
День работника атомной промышленности – инфографика - РИА Новости Крым, 28.09.2026
День работника атомной промышленности – инфографика
День работника атомной промышленности учрежден указом президента России от 3 июня 2005 года и ежегодно отмечается 28 сентября. Выбранная для празднования дата... РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T06:35
2026-09-28T06:35
инфографика
праздники и памятные даты
атомная энергетика
наука и технологии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. День работника атомной промышленности учрежден указом президента России от 3 июня 2005 года и ежегодно отмечается 28 сентября. Выбранная для празднования дата связана с тем, что 28 сентября 1942 года председатель Государственного комитета обороны (ГКО) СССР Иосиф Сталин подписал распоряжение ГКО "Об организации работ по урану". Документом предписывалось возобновить в Советском Союзе работы по изучению возможности использования атомной энергии.По словам президента России Владимира Путина, профессиональный праздник День работника атомной промышленности является данью уважения многим поколениям ученых, конструкторов, рабочих, инженеров – всем тем, кто своим талантом и трудом способствовал становлению перспективных направлений отечественной фундаментальной и прикладной науки, создавал первые атомные электростанции и реакторы, обеспечивал ядерный паритет и обороноспособность страны.О профессиональном празднике атомщиков – инфографика РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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праздники и памятные даты, атомная энергетика, наука и технологии, инфографика
День работника атомной промышленности – инфографика

День работника атомной промышленности – инфографика РИА Новости Крым

06:35 28.09.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. День работника атомной промышленности учрежден указом президента России от 3 июня 2005 года и ежегодно отмечается 28 сентября. Выбранная для празднования дата связана с тем, что 28 сентября 1942 года председатель Государственного комитета обороны (ГКО) СССР Иосиф Сталин подписал распоряжение ГКО "Об организации работ по урану". Документом предписывалось возобновить в Советском Союзе работы по изучению возможности использования атомной энергии.
По словам президента России Владимира Путина, профессиональный праздник День работника атомной промышленности является данью уважения многим поколениям ученых, конструкторов, рабочих, инженеров – всем тем, кто своим талантом и трудом способствовал становлению перспективных направлений отечественной фундаментальной и прикладной науки, создавал первые атомные электростанции и реакторы, обеспечивал ядерный паритет и обороноспособность страны.
О профессиональном празднике атомщиков – инфографика РИА Новости Крым.
День работника атомной промышленности – инфографикаДень работника атомной промышленности – инфографика
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ИнфографикаПраздники и памятные датыАтомная энергетикаНаука и технологии
 
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