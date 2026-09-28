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Часть Херсонской области обесточена из-за атак ВСУ

Часть Херсонской области обесточена из-за атак ВСУ - РИА Новости Крым, 28.09.2026

Часть Херсонской области обесточена из-за атак ВСУ

Девять регионов Херсонской области остались без света в понедельник из-за атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 28.09.2026

2026-09-28T10:30

2026-09-28T10:30

2026-09-28T10:30

отключение электроэнергии

херсонская область

владимир сальдо

атаки всу

электричество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Девять регионов Херсонской области остались без света в понедельник из-за атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.В том числе под отключение попали Генический, Голопристанский, Ивановский, Нижнесерогозский, Верхнерогачикский, Каховский, Новокаховский городской, Новотроицкий и Чаплинский округа, перечислил губернатор.Специалисты энергетических служб ведут восстановительные работы.Накануне днем Херсонская область полностью осталась без света из-за нарушения в энергосистеме региона, сообщал Сальдо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчан предупредили о возможных аварийных отключениях светаКрым закупит 1500 генераторов в рамках подготовки к зимеВ Севастополе снова будут включать уличное освещение

херсонская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отключение электроэнергии, херсонская область, владимир сальдо, атаки всу, электричество, новости