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Часть Херсонской области обесточена из-за атак ВСУ
Часть Херсонской области обесточена из-за атак ВСУ - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Часть Херсонской области обесточена из-за атак ВСУ
Девять регионов Херсонской области остались без света в понедельник из-за атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T10:30
2026-09-28T10:30
2026-09-28T10:30
отключение электроэнергии
херсонская область
владимир сальдо
атаки всу
электричество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Девять регионов Херсонской области остались без света в понедельник из-за атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.В том числе под отключение попали Генический, Голопристанский, Ивановский, Нижнесерогозский, Верхнерогачикский, Каховский, Новокаховский городской, Новотроицкий и Чаплинский округа, перечислил губернатор.Специалисты энергетических служб ведут восстановительные работы.Накануне днем Херсонская область полностью осталась без света из-за нарушения в энергосистеме региона, сообщал Сальдо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчан предупредили о возможных аварийных отключениях светаКрым закупит 1500 генераторов в рамках подготовки к зимеВ Севастополе снова будут включать уличное освещение
херсонская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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отключение электроэнергии, херсонская область, владимир сальдо, атаки всу, электричество, новости
Часть Херсонской области обесточена из-за атак ВСУ
Более 200 населенных пунктов Херсонской области осталась без света из-за атак ВСУ – Сальдо