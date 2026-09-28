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Часть Херсонской области обесточена из-за атак ВСУ - РИА Новости Крым, 28.09.2026
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Часть Херсонской области обесточена из-за атак ВСУ
Часть Херсонской области обесточена из-за атак ВСУ - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Часть Херсонской области обесточена из-за атак ВСУ
Девять регионов Херсонской области остались без света в понедельник из-за атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T10:30
2026-09-28T10:30
отключение электроэнергии
херсонская область
владимир сальдо
атаки всу
электричество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Девять регионов Херсонской области остались без света в понедельник из-за атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.В том числе под отключение попали Генический, Голопристанский, Ивановский, Нижнесерогозский, Верхнерогачикский, Каховский, Новокаховский городской, Новотроицкий и Чаплинский округа, перечислил губернатор.Специалисты энергетических служб ведут восстановительные работы.Накануне днем Херсонская область полностью осталась без света из-за нарушения в энергосистеме региона, сообщал Сальдо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчан предупредили о возможных аварийных отключениях светаКрым закупит 1500 генераторов в рамках подготовки к зимеВ Севастополе снова будут включать уличное освещение
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РИА Новости Крым
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отключение электроэнергии, херсонская область, владимир сальдо, атаки всу, электричество, новости
Часть Херсонской области обесточена из-за атак ВСУ

Более 200 населенных пунктов Херсонской области осталась без света из-за атак ВСУ – Сальдо

10:30 28.09.2026
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоЛЭП в Херсонской области
ЛЭП в Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Девять регионов Херсонской области остались без света в понедельник из-за атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"Из-за террористических ударов противника в регионе произошло аварийное отключение электроэнергии. Сейчас без электроснабжения остаются 213 населенных пунктов", – проинформировал Сальдо в своем канале в МАКС.
В том числе под отключение попали Генический, Голопристанский, Ивановский, Нижнесерогозский, Верхнерогачикский, Каховский, Новокаховский городской, Новотроицкий и Чаплинский округа, перечислил губернатор.
Специалисты энергетических служб ведут восстановительные работы.
Накануне днем Херсонская область полностью осталась без света из-за нарушения в энергосистеме региона, сообщал Сальдо.
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Отключение электроэнергииХерсонская областьВладимир СальдоАтаки ВСУЭлектричествоНовости
 
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