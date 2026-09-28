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Билеты на пассажирские поезда подорожают с октября - АТОР
Билеты на пассажирские поезда подорожают с октября - АТОР - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Билеты на пассажирские поезда подорожают с октября - АТОР
Стоимость проезда в пассажирских поездах дальнего следования в России вырастет более чем на 9%. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем... РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T12:24
2026-09-28T12:24
2026-09-28T12:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Стоимость проезда в пассажирских поездах дальнего следования в России вырастет более чем на 9%. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале.Уточняется, что на купе и СВ грядущее подорожание не распространяется, так как цены в этих категориях перевозчики формируют самостоятельно.Ранее сообщалось, что с 1 сентября в России вступили в силу новые правила перевозок в поездах. В частности, речь идет о доступности железнодорожного транспорта для пассажиров с инвалидностью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда в Крым будут курсировать до Керчи до 5 октябряЕдиный билет существенно сократит затраты на общественный транспорт -экспертСеть пригородных поездов в Крыму - как она будет развиваться
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россия, новости, поезд, российские железные дороги (ржд), цены и тарифы, общественный транспорт, логистика
Билеты на пассажирские поезда подорожают с октября - АТОР
Билеты на пассажирские поезда в плацкартных и общих вагонах подорожают с октября - АТОР