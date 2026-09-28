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Билеты на пассажирские поезда подорожают с октября - АТОР

Билеты на пассажирские поезда подорожают с октября - АТОР - РИА Новости Крым, 28.09.2026

Билеты на пассажирские поезда подорожают с октября - АТОР

Стоимость проезда в пассажирских поездах дальнего следования в России вырастет более чем на 9%. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем... РИА Новости Крым, 28.09.2026

2026-09-28T12:24

2026-09-28T12:24

2026-09-28T12:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Стоимость проезда в пассажирских поездах дальнего следования в России вырастет более чем на 9%. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале.Уточняется, что на купе и СВ грядущее подорожание не распространяется, так как цены в этих категориях перевозчики формируют самостоятельно.Ранее сообщалось, что с 1 сентября в России вступили в силу новые правила перевозок в поездах. В частности, речь идет о доступности железнодорожного транспорта для пассажиров с инвалидностью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда в Крым будут курсировать до Керчи до 5 октябряЕдиный билет существенно сократит затраты на общественный транспорт -экспертСеть пригородных поездов в Крыму - как она будет развиваться

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, поезд, российские железные дороги (ржд), цены и тарифы, общественный транспорт, логистика