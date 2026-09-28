Рейтинг@Mail.ru
Билеты на пассажирские поезда подорожают с октября - АТОР - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260928/bilety-na-passazhirskie-poezda-podorozhayut-s-oktyabrya---ator-1159760505.html
Билеты на пассажирские поезда подорожают с октября - АТОР
Билеты на пассажирские поезда подорожают с октября - АТОР - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Билеты на пассажирские поезда подорожают с октября - АТОР
Стоимость проезда в пассажирских поездах дальнего следования в России вырастет более чем на 9%. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем... РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T12:24
2026-09-28T12:24
россия
новости
поезд
российские железные дороги (ржд)
цены и тарифы
общественный транспорт
логистика
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111777/61/1117776132_0:148:3093:1888_1920x0_80_0_0_87414707d9c31e33c27f67b0b5d38db0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Стоимость проезда в пассажирских поездах дальнего следования в России вырастет более чем на 9%. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале.Уточняется, что на купе и СВ грядущее подорожание не распространяется, так как цены в этих категориях перевозчики формируют самостоятельно.Ранее сообщалось, что с 1 сентября в России вступили в силу новые правила перевозок в поездах. В частности, речь идет о доступности железнодорожного транспорта для пассажиров с инвалидностью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда в Крым будут курсировать до Керчи до 5 октябряЕдиный билет существенно сократит затраты на общественный транспорт -экспертСеть пригородных поездов в Крыму - как она будет развиваться
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111777/61/1117776132_362:0:3093:2048_1920x0_80_0_0_d8a6a803b4ceb310a8ac420ceae7da4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости, поезд, российские железные дороги (ржд), цены и тарифы, общественный транспорт, логистика
Билеты на пассажирские поезда подорожают с октября - АТОР

Билеты на пассажирские поезда в плацкартных и общих вагонах подорожают с октября - АТОР

12:24 28.09.2026
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПервый рейс обновленного поезда №71/72 "Белогорье"
Первый рейс обновленного поезда №71/72 Белогорье - РИА Новости, 1920, 28.09.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Стоимость проезда в пассажирских поездах дальнего следования в России вырастет более чем на 9%. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале.
"С 1 октября 2026 года тарифы на проезд в регулируемом сегменте поездов дальнего следования вырастут на 9,2%. Индексация затронет прежде всего плацкартные и общие вагоны, а также перевозку багажа и грузобагажа", – говорится в сообщении.
Уточняется, что на купе и СВ грядущее подорожание не распространяется, так как цены в этих категориях перевозчики формируют самостоятельно.
"Это очередная индексация железнодорожных тарифов за последние годы. Предыдущее повышение произошло в декабре 2025 года, тогда тарифы выросли на 11,4%", – отметили в АТОР.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября в России вступили в силу новые правила перевозок в поездах. В частности, речь идет о доступности железнодорожного транспорта для пассажиров с инвалидностью.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Поезда в Крым будут курсировать до Керчи до 5 октября
Единый билет существенно сократит затраты на общественный транспорт -эксперт
Сеть пригородных поездов в Крыму - как она будет развиваться
 
РоссияНовостиПоездРоссийские железные дороги (РЖД)Цены и тарифыОбщественный транспортЛогистика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:48В Крыму введен режим повышенной готовности из-за непогоды
12:3523 ножевых: рецидивистка из Крыма пойдет в колонию за пьяное убийство
12:24Билеты на пассажирские поезда подорожают с октября - АТОР
12:15Подросток поджег колонку на АЗС после общения с "девушкой"
12:04Российские военные наступают: освобождены сразу два населенных пункта
11:59Почти 5 млрд рублей направят на возведение модульных гостиниц в регионах
11:47Серийному маньяку дали пожизненное за убийства в Москве и области
11:38Восемь детей и 18 взрослых пострадали в ДТП в Крыму
11:24Крым и Севастополь получат 64 млн на социальную газификацию
11:17Генерал-полковник Лапин станет вице-премьером Татарстана
11:09Обрушение моста и сход вагонов: ВСУ атаковали железную дорогу на Брянщине
11:01Шторм идет на Крым: в готовности к возможным подтоплениям аэромобильная группировка
10:51Афера на туризме: жительница Севастополя обманула три десятка человек на 9 млн
10:39Аграрии Крыма и других регионов получат поддержку на 670 млн рублей
10:30Часть Херсонской области обесточена из-за атак ВСУ
10:19В Севастополе за неделю сбили почти 40 вражеских беспилотников
10:15Хирургам могут разрешить операции вне больницы
09:56Трое детей и женщина ранены в результате атаки на Воронеж
09:49В ФСБ рассказали об использовании Лондоном российских релокантов
09:43Зажало между поездом и платформой: мужчина погиб на станции в Москве
Лента новостейМолния