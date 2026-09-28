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Армия России давит противника и уничтожает укрепрайоны ВСУ - РИА Новости Крым, 28.09.2026
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Армия России давит противника и уничтожает укрепрайоны ВСУ
Армия России давит противника и уничтожает укрепрайоны ВСУ - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Армия России давит противника и уничтожает укрепрайоны ВСУ
Вооруженные силы Российской Федерации продолжают сжимать кольцо окружения формирований ВСУ в Харьковской области и уничтожать укрепленные опорные пункты... РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T13:00
2026-09-28T13:00
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
потери всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают сжимать кольцо окружения формирований ВСУ в Харьковской области и уничтожать укрепленные опорные пункты противника в Донецкой Народной Республике. Всего за сутки враг потерял на всех направлениях более 1350 солдат. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" сжимают кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. Ведутся бои за населенные пункты Нестерное, Лукашово, Грачевка и Рубленое. Также формирования противника уничтожаются в районах населенных пунктов Варваровка, Черное, Нефедовка и Купино.В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за населенный пункт Приколотное Харьковской области. В Сумской области установлен контроль над населенным пунктом Уланово.Всего в зоне ответственности "Север" противник потерял 285 солдат, боевую бронированную машину, 21 автомобиль, орудие полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Разгромили бригады ВСУ в Донецкой Народной Республике, и Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 210 боевиков, боевая бронированная машина, 12 автомобилей и артиллерийское орудие.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Ликвидировали бригады ВСУ в Донецкой Народной Республике. Киев потерял более 190 боевиков, бронетранспортер М113 производства США, четыре боевые бронированные машины, 23 автомобиля, орудие полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град".Подразделения "Центра" освободили населенный пункт Нововодяное Донецкой Народной Республики.Бойцы морской пехоты также действовали в восточной части Доброполья, уничтожили укрепленный опорный пункт противника.Всего в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили до 460 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей и боевая машина реактивной системы залпового огня "Град".Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях. ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей и два артиллерийских орудия.Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю. Разгромили бригады и штурмовые полки врага в Запорожской области и городе Запорожье. Уничтожены 25 украинских военнослужащих и восемь автомобилей.Также оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 151 районе.Средствами противовоздушной обороны сбиты десять управляемых авиационных бомб и 442 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской областиНанесен удар по центрам обработки данных двух крупнейших провайдеров на Украине13 населенных пунктов освободили российские бойцы за неделю
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , новости, инфографика
Армия России давит противника и уничтожает укрепрайоны ВСУ

Новости СВО: за сутки Киев лишился более 1350 солдат

13:00 28.09.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают сжимать кольцо окружения формирований ВСУ в Харьковской области и уничтожать укрепленные опорные пункты противника в Донецкой Народной Республике. Всего за сутки враг потерял на всех направлениях более 1350 солдат. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" сжимают кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. Ведутся бои за населенные пункты Нестерное, Лукашово, Грачевка и Рубленое. Также формирования противника уничтожаются в районах населенных пунктов Варваровка, Черное, Нефедовка и Купино.
В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за населенный пункт Приколотное Харьковской области. В Сумской области установлен контроль над населенным пунктом Уланово.
Всего в зоне ответственности "Север" противник потерял 285 солдат, боевую бронированную машину, 21 автомобиль, орудие полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.
Подразделения войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Разгромили бригады ВСУ в Донецкой Народной Республике, и Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 210 боевиков, боевая бронированная машина, 12 автомобилей и артиллерийское орудие.
Сводка Минобороны РФ на 28 сентября 2026 годаСводка Минобороны РФ на 28 сентября 2026 года
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Ликвидировали бригады ВСУ в Донецкой Народной Республике. Киев потерял более 190 боевиков, бронетранспортер М113 производства США, четыре боевые бронированные машины, 23 автомобиля, орудие полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град".
Подразделения "Центра" освободили населенный пункт Нововодяное Донецкой Народной Республики.
Бойцы морской пехоты также действовали в восточной части Доброполья, уничтожили укрепленный опорный пункт противника.
Всего в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили до 460 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей и боевая машина реактивной системы залпового огня "Град".
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях. ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей и два артиллерийских орудия.
Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю. Разгромили бригады и штурмовые полки врага в Запорожской области и городе Запорожье. Уничтожены 25 украинских военнослужащих и восемь автомобилей.
Также оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 151 районе.
Средствами противовоздушной обороны сбиты десять управляемых авиационных бомб и 442 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииПотери ВСУНовости
 
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