https://crimea.ria.ru/20260928/armiya-rf-vybila-polovinu-data-tsentrov-na-ukraine--voennyy-ekspert-1159766190.html

Армия РФ выбила половину дата-центров на Украине – военный эксперт

Армия РФ выбила половину дата-центров на Украине – военный эксперт - РИА Новости Крым, 28.09.2026

Армия РФ выбила половину дата-центров на Украине – военный эксперт

Вооруженные силы России на данный момент вывели из строя примерно половину дата-центров на Украине, существенно ограничив получение и обработку цифровой... РИА Новости Крым, 28.09.2026

2026-09-28T14:08

2026-09-28T14:08

2026-09-28T14:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России на данный момент вывели из строя примерно половину дата-центров на Украине, существенно ограничив получение и обработку цифровой информации для ВСУ. Об этом заявил военный эксперт, директор Музея Войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов в ходе форсайт-форума "СВО и Третья мировая" на площадке Международной медиагруппы "Россия сегодня".По его мнению, в ближайшие две-три недели российские войска продолжат работать по этим объектам, чтобы "ограничить возможности получения и обработки цифровой информации, которая приходит непосредственно к украинской армии".Также Вооруженные силы РФ достаточно успешно "изолируют Украину от внешнего мира", полагает Кнутов."Отрезали (Украину) от Черного моря, перерезаем коммуникации, связывающие с Румынией, теперь новые модернизированные "Герани" достают до границы с Польшей. Это очень важный фактор… Это (изолировать Украину – ред.) сложно, но если мы хотя бы процентов 40 поставок перекроем, это очень здорово поможет нашему фронту", - подчеркнул специалист.В ночь на понедельник в Киеве нанесен удар по центру обработки данных компании "Укртелеком" – одного из крупнейших поставщиков стационарной и мобильной связи, а также высокоскоростного интернета для ВСУ. Также поражен центр обработки данных компании "Дримлайн" – поставщику высокоскоростного интернета для ВСУ, в том числе хранения разведывательных данных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украине придется заплатить: Песков об ответе на удары по РоссииАрмия России разгромила центры связи и логистики на УкраинеМассированный удар нанесен по предприятиям ВПК и центрам связи на Украине

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2026

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новости сво, удары по украине, вооруженные силы россии, юрий кнутов, мнения, новости, украина