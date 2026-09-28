https://crimea.ria.ru/20260928/agrarii-kryma-i-drugikh-regionov-poluchat-podderzhku-na-670-mln-rubley-1159757540.html
Аграрии Крыма и других регионов получат поддержку на 670 млн рублей
Аграрии Крыма и других регионов получат поддержку на 670 млн рублей - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Аграрии Крыма и других регионов получат поддержку на 670 млн рублей
Правительство РФ дополнительно направит более 670 миллионов рублей на поддержку сельхозтоваропроизводителей в Крыму и других регионах. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T10:39
2026-09-28T10:39
2026-09-28T10:39
михаил мишустин
правительство россии
сельское хозяйство
господдержка
финансирование
крым
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/0a/0d/1141046662_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4746230ba52b17f8eea0950daca396bb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Правительство РФ дополнительно направит более 670 миллионов рублей на поддержку сельхозтоваропроизводителей в Крыму и других регионах. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.Средства пойдут на компенсацию издержек региональных сельскохозяйственных производителей, возникающих из-за неблагоприятных погодных условий.Общий объем средств, предусмотренных на поддержку агрострахования в текущем году, превышает 5,5 млрд рублей, добавил глава правительства."Рассчитываем, что благодаря принятым мерам агропромышленный комплекс будет и далее добиваться высоких результатов, развивать производственные мощности и обеспечивать людей, что самое важное, качественной продукцией", – указал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 60 севастопольских агропредприятий получили господдержкуВ Крыму планируют посеять свыше 500 тысяч гектаров озимых зерновыхКабмин выделил 9,5 млрд рублей на поддержку агропромышленного комплекса
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/0a/0d/1141046662_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_92755ca57e326342e479956df4755ec5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, правительство россии, сельское хозяйство, господдержка, финансирование, крым
Аграрии Крыма и других регионов получат поддержку на 670 млн рублей
Кабмин дополнительно направит на поддержку аграриев Крыма и других регионов 670 млн рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Правительство РФ дополнительно направит более 670 миллионов рублей на поддержку сельхозтоваропроизводителей в Крыму и других регионах. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
"Распределим дополнительно свыше 670 миллионов рублей. Эти средства необходимы для агрострахования в 21 региона, в том числе в Краснодарском крае, Ростовской, Брянской, Нижегородской областях, республиках Крым, Мордовия и Удмуртия", - сказал Мишустин.
Средства пойдут на компенсацию издержек региональных сельскохозяйственных производителей, возникающих из-за неблагоприятных погодных условий.
Общий объем средств, предусмотренных на поддержку агрострахования в текущем году, превышает 5,5 млрд рублей, добавил глава правительства.
"Рассчитываем, что благодаря принятым мерам агропромышленный комплекс будет и далее добиваться высоких результатов, развивать производственные мощности и обеспечивать людей, что самое важное, качественной продукцией", – указал он.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: