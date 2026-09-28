https://crimea.ria.ru/20260928/agrarii-kryma-i-drugikh-regionov-poluchat-podderzhku-na-670-mln-rubley-1159757540.html

Аграрии Крыма и других регионов получат поддержку на 670 млн рублей

Аграрии Крыма и других регионов получат поддержку на 670 млн рублей - РИА Новости Крым, 28.09.2026

Аграрии Крыма и других регионов получат поддержку на 670 млн рублей

Правительство РФ дополнительно направит более 670 миллионов рублей на поддержку сельхозтоваропроизводителей в Крыму и других регионах. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 28.09.2026

2026-09-28T10:39

2026-09-28T10:39

2026-09-28T10:39

михаил мишустин

правительство россии

сельское хозяйство

господдержка

финансирование

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Правительство РФ дополнительно направит более 670 миллионов рублей на поддержку сельхозтоваропроизводителей в Крыму и других регионах. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.Средства пойдут на компенсацию издержек региональных сельскохозяйственных производителей, возникающих из-за неблагоприятных погодных условий.Общий объем средств, предусмотренных на поддержку агрострахования в текущем году, превышает 5,5 млрд рублей, добавил глава правительства."Рассчитываем, что благодаря принятым мерам агропромышленный комплекс будет и далее добиваться высоких результатов, развивать производственные мощности и обеспечивать людей, что самое важное, качественной продукцией", – указал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 60 севастопольских агропредприятий получили господдержкуВ Крыму планируют посеять свыше 500 тысяч гектаров озимых зерновыхКабмин выделил 9,5 млрд рублей на поддержку агропромышленного комплекса

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, правительство россии, сельское хозяйство, господдержка, финансирование, крым