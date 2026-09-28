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Аграрии Крыма и других регионов получат поддержку на 670 млн рублей - РИА Новости Крым, 28.09.2026
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Аграрии Крыма и других регионов получат поддержку на 670 млн рублей
Аграрии Крыма и других регионов получат поддержку на 670 млн рублей - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Аграрии Крыма и других регионов получат поддержку на 670 млн рублей
Правительство РФ дополнительно направит более 670 миллионов рублей на поддержку сельхозтоваропроизводителей в Крыму и других регионах. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T10:39
2026-09-28T10:39
михаил мишустин
правительство россии
сельское хозяйство
господдержка
финансирование
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Правительство РФ дополнительно направит более 670 миллионов рублей на поддержку сельхозтоваропроизводителей в Крыму и других регионах. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.Средства пойдут на компенсацию издержек региональных сельскохозяйственных производителей, возникающих из-за неблагоприятных погодных условий.Общий объем средств, предусмотренных на поддержку агрострахования в текущем году, превышает 5,5 млрд рублей, добавил глава правительства."Рассчитываем, что благодаря принятым мерам агропромышленный комплекс будет и далее добиваться высоких результатов, развивать производственные мощности и обеспечивать людей, что самое важное, качественной продукцией", – указал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 60 севастопольских агропредприятий получили господдержкуВ Крыму планируют посеять свыше 500 тысяч гектаров озимых зерновыхКабмин выделил 9,5 млрд рублей на поддержку агропромышленного комплекса
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михаил мишустин, правительство россии, сельское хозяйство, господдержка, финансирование, крым
Аграрии Крыма и других регионов получат поддержку на 670 млн рублей

Кабмин дополнительно направит на поддержку аграриев Крыма и других регионов 670 млн рублей

10:39 28.09.2026
 
© ТГ-канал Алексей СмирновСельское хозяйство
Сельское хозяйство
© ТГ-канал Алексей Смирнов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Правительство РФ дополнительно направит более 670 миллионов рублей на поддержку сельхозтоваропроизводителей в Крыму и других регионах. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
"Распределим дополнительно свыше 670 миллионов рублей. Эти средства необходимы для агрострахования в 21 региона, в том числе в Краснодарском крае, Ростовской, Брянской, Нижегородской областях, республиках Крым, Мордовия и Удмуртия", - сказал Мишустин.
Средства пойдут на компенсацию издержек региональных сельскохозяйственных производителей, возникающих из-за неблагоприятных погодных условий.
Общий объем средств, предусмотренных на поддержку агрострахования в текущем году, превышает 5,5 млрд рублей, добавил глава правительства.
"Рассчитываем, что благодаря принятым мерам агропромышленный комплекс будет и далее добиваться высоких результатов, развивать производственные мощности и обеспечивать людей, что самое важное, качественной продукцией", – указал он.
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Михаил МишустинПравительство РоссииСельское хозяйствоГосподдержкаФинансированиеКрым
 
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