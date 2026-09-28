https://crimea.ria.ru/20260928/afera-na-turizme-zhitelnitsa-sevastopolya-obmanula-tri-desyatka-chelovek-na-9-mln-1159757707.html

Афера на туризме: жительница Севастополя обманула три десятка человек на 9 млн

Афера на туризме: жительница Севастополя обманула три десятка человек на 9 млн - РИА Новости Крым, 28.09.2026

Афера на туризме: жительница Севастополя обманула три десятка человек на 9 млн

В Крыму задержана бывшая сотрудница турфирмы из Севастополя, которая обманула доверчивых граждан на фейковых путевках почти на 9 млн рублей. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 28.09.2026

2026-09-28T10:51

2026-09-28T10:51

2026-09-28T10:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. В Крыму задержана бывшая сотрудница турфирмы из Севастополя, которая обманула доверчивых граждан на фейковых путевках почти на 9 млн рублей. Об этом сообщили в региональном МВД."Оперуполномоченные уголовного розыска УМВД России "Ялтинское" Республики Крым задержали 41‑летнюю жительницу города Севастополя, подозреваемую в серии мошенничеств в сфере туризма", - говорится в сообщении.По информации правоохранителей, ранее женщина работала агентом в компании, где занималась оформлением и реализацией путевок. После увольнения она зарегистрировала ИП и, используя накопленную клиентскую базу, а также размещая объявления в социальных сетях, продолжила предлагать туристические услуги.Злоумышленница предлагала заказчикам выгодные варианты отдыха, заключала договоры и получала полную предоплату. Затем сообщала о технических сбоях. Деньги, возвращенные в связи с отменой брони, поступали на подконтрольный ей счет.Сейчас возбуждено уголовное дело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе квартирная мошенница сменила апартаменты на камеру в колонииВ Алуште обманутым дольщикам выплатили 52,5 млн рублейВосьмиэтажная афера: в Евпатории фирма-застройщик пыталась заработать на дольщиках

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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