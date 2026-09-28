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Афера на туризме: жительница Севастополя обманула три десятка человек на 9 млн - РИА Новости Крым, 28.09.2026
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Афера на туризме: жительница Севастополя обманула три десятка человек на 9 млн
Афера на туризме: жительница Севастополя обманула три десятка человек на 9 млн - РИА Новости Крым, 28.09.2026
Афера на туризме: жительница Севастополя обманула три десятка человек на 9 млн
В Крыму задержана бывшая сотрудница турфирмы из Севастополя, которая обманула доверчивых граждан на фейковых путевках почти на 9 млн рублей. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T10:51
2026-09-28T10:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. В Крыму задержана бывшая сотрудница турфирмы из Севастополя, которая обманула доверчивых граждан на фейковых путевках почти на 9 млн рублей. Об этом сообщили в региональном МВД."Оперуполномоченные уголовного розыска УМВД России "Ялтинское" Республики Крым задержали 41‑летнюю жительницу города Севастополя, подозреваемую в серии мошенничеств в сфере туризма", - говорится в сообщении.По информации правоохранителей, ранее женщина работала агентом в компании, где занималась оформлением и реализацией путевок. После увольнения она зарегистрировала ИП и, используя накопленную клиентскую базу, а также размещая объявления в социальных сетях, продолжила предлагать туристические услуги.Злоумышленница предлагала заказчикам выгодные варианты отдыха, заключала договоры и получала полную предоплату. Затем сообщала о технических сбоях. Деньги, возвращенные в связи с отменой брони, поступали на подконтрольный ей счет.Сейчас возбуждено уголовное дело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе квартирная мошенница сменила апартаменты на камеру в колонииВ Алуште обманутым дольщикам выплатили 52,5 млн рублейВосьмиэтажная афера: в Евпатории фирма-застройщик пыталась заработать на дольщиках
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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мошенничество, крым, севастополь, новости крыма, мвд по республике крым
Афера на туризме: жительница Севастополя обманула три десятка человек на 9 млн

Экс-работница турфирмы из Севастополя обманула граждан почти на 9 млн рублей

10:51 28.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 28.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. В Крыму задержана бывшая сотрудница турфирмы из Севастополя, которая обманула доверчивых граждан на фейковых путевках почти на 9 млн рублей. Об этом сообщили в региональном МВД.
"Оперуполномоченные уголовного розыска УМВД России "Ялтинское" Республики Крым задержали 41‑летнюю жительницу города Севастополя, подозреваемую в серии мошенничеств в сфере туризма", - говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, ранее женщина работала агентом в компании, где занималась оформлением и реализацией путевок. После увольнения она зарегистрировала ИП и, используя накопленную клиентскую базу, а также размещая объявления в социальных сетях, продолжила предлагать туристические услуги.
Злоумышленница предлагала заказчикам выгодные варианты отдыха, заключала договоры и получала полную предоплату. Затем сообщала о технических сбоях. Деньги, возвращенные в связи с отменой брони, поступали на подконтрольный ей счет.
"От противоправной деятельности женщины пострадали 33 гражданина, а общий ущерб превысил 8,7 миллиона рублей", - уточнили в МВД.
Сейчас возбуждено уголовное дело.
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