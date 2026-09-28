https://crimea.ria.ru/20260928/23-nozhevykh-retsidivistka-iz-kryma-poydet-v-koloniyu-za-pyanoe-ubiystvo-1159760892.html

23 ножевых: рецидивистка из Крыма пойдет в колонию за пьяное убийство

23 ножевых: рецидивистка из Крыма пойдет в колонию за пьяное убийство - РИА Новости Крым, 28.09.2026

23 ножевых: рецидивистка из Крыма пойдет в колонию за пьяное убийство

28-летняя рецидивистка из Симферопольского района пойдет в колонию за убийство малознакомого мужчины, которое она совершила в состоянии алкогольного опьянения... РИА Новости Крым, 28.09.2026

2026-09-28T12:35

2026-09-28T12:35

2026-09-28T12:35

крым

гсу ск россии по крыму и севастополю

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. 28-летняя рецидивистка из Симферопольского района пойдет в колонию за убийство малознакомого мужчины, которое она совершила в состоянии алкогольного опьянения. Об этом информирует пресс-служба Главного управления Следкома России по Крыму и Севастополю.Конфликт между девушкой и ее знакомым произошел в августе 2025 года в хостеле по улице Крейзера.Как уточняет пресс-служба прокуратуры Крыма, женщина нанесла знакомому 23 ножевых ранения в момент распития алкоголя в хостеле, где оба оказались вскоре после знакомства возле магазина алкогольной продукции. При этом ранее фигурантка уже была судима за покушение на убийство и уклонялась от административного надзора после освобождения из колонии.Злоумышленница дала признательные показания. По решению суда она отправится в исправительную колонию общего режима на 9 лет и 3 месяцам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С ножом в дверь: в Севастополе двое мужчин пытались ограбить супермаркет"Ничего, кровью истекает": крымчанка ответит за пьяное убийство мужаВ Сочи мужчина зарезал жену и соседа из-за ревности

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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