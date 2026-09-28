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23 ножевых: рецидивистка из Крыма пойдет в колонию за пьяное убийство - РИА Новости Крым, 28.09.2026
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23 ножевых: рецидивистка из Крыма пойдет в колонию за пьяное убийство
23 ножевых: рецидивистка из Крыма пойдет в колонию за пьяное убийство - РИА Новости Крым, 28.09.2026
23 ножевых: рецидивистка из Крыма пойдет в колонию за пьяное убийство
28-летняя рецидивистка из Симферопольского района пойдет в колонию за убийство малознакомого мужчины, которое она совершила в состоянии алкогольного опьянения... РИА Новости Крым, 28.09.2026
2026-09-28T12:35
2026-09-28T12:35
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прокуратура республики крым
убийство
происшествия
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. 28-летняя рецидивистка из Симферопольского района пойдет в колонию за убийство малознакомого мужчины, которое она совершила в состоянии алкогольного опьянения. Об этом информирует пресс-служба Главного управления Следкома России по Крыму и Севастополю.Конфликт между девушкой и ее знакомым произошел в августе 2025 года в хостеле по улице Крейзера.Как уточняет пресс-служба прокуратуры Крыма, женщина нанесла знакомому 23 ножевых ранения в момент распития алкоголя в хостеле, где оба оказались вскоре после знакомства возле магазина алкогольной продукции. При этом ранее фигурантка уже была судима за покушение на убийство и уклонялась от административного надзора после освобождения из колонии.Злоумышленница дала признательные показания. По решению суда она отправится в исправительную колонию общего режима на 9 лет и 3 месяцам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С ножом в дверь: в Севастополе двое мужчин пытались ограбить супермаркет"Ничего, кровью истекает": крымчанка ответит за пьяное убийство мужаВ Сочи мужчина зарезал жену и соседа из-за ревности
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РИА Новости Крым
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4.7
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news.crimea@rian.ru
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крым, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, убийство, происшествия, уголовный кодекс, новости крыма
23 ножевых: рецидивистка из Крыма пойдет в колонию за пьяное убийство

В Крыму женщина отправится в колонию за жестокое убийство знакомого

12:35 28.09.2026
 
© РИА Новости КрымНож
Нож - РИА Новости, 1920, 28.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. 28-летняя рецидивистка из Симферопольского района пойдет в колонию за убийство малознакомого мужчины, которое она совершила в состоянии алкогольного опьянения. Об этом информирует пресс-служба Главного управления Следкома России по Крыму и Севастополю.
Конфликт между девушкой и ее знакомым произошел в августе 2025 года в хостеле по улице Крейзера.
"В ходе ссоры фигурантка вооружилась ножом и нанесла мужчине множественные ранения. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте преступления", – сказано в сообщении.
Как уточняет пресс-служба прокуратуры Крыма, женщина нанесла знакомому 23 ножевых ранения в момент распития алкоголя в хостеле, где оба оказались вскоре после знакомства возле магазина алкогольной продукции.
При этом ранее фигурантка уже была судима за покушение на убийство и уклонялась от административного надзора после освобождения из колонии.
Злоумышленница дала признательные показания. По решению суда она отправится в исправительную колонию общего режима на 9 лет и 3 месяцам.
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КрымГСУ СК России по Крыму и СевастополюПрокуратура Республики КрымУбийствоПроисшествияУголовный кодексНовости Крыма
 
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