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ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области - РИА Новости Крым, 27.09.2026
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ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области
ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области - РИА Новости Крым, 27.09.2026
ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области
Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Хрипуны в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.09.2026
2026-09-27T10:43
2026-09-27T10:48
новости сво
харьковская область
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Хрипуны в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.За неделю по контроль бойцов российско армии перешли 13 населенных пунктов в нескольких регионах в зоне проведения спецоперации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, харьковская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, потери всу
ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области

Еще один населенный пункт в Харьковской области перешел под контроль российских войск

10:43 27.09.2026 (обновлено: 10:48 27.09.2026)
 
© РИА Новости КрымБойцы СВО
Бойцы СВО - РИА Новости, 1920, 27.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Хрипуны в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" установлен контроль над населенным пунктом Хрипуны в Харьковской области", – сказано в сводке российского военно ведомстве.
За неделю по контроль бойцов российско армии перешли 13 населенных пунктов в нескольких регионах в зоне проведения спецоперации.
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Боевая работа расчета БПЛА Молния - РИА Новости, 1920, 27.09.2026
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Новости СВОХарьковская областьВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФПотери ВСУ
 
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