https://crimea.ria.ru/20260927/vs-rf-vzyali-pod-kontrol-esche-odin-naselennyy-punkt-v-kharkovskoy-oblasti-1159739550.html

ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области

ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области - РИА Новости Крым, 27.09.2026

ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области

Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Хрипуны в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.09.2026

2026-09-27T10:43

2026-09-27T10:43

2026-09-27T10:48

новости сво

харьковская область

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Хрипуны в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.За неделю по контроль бойцов российско армии перешли 13 населенных пунктов в нескольких регионах в зоне проведения спецоперации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260927/nanesen-udar-po-shtabu-voenno-morskoy-bazy-vostok-vms-ukrainy-1159734938.html

харьковская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, харьковская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, потери всу