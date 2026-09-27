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Военные учения стран ОДКБ и ситуация с туротраслью в Крыму и Севастополе: главное - РИА Новости Крым, 27.09.2026
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Военные учения стран ОДКБ и ситуация с туротраслью в Крыму и Севастополе: главное
Военные учения стран ОДКБ и ситуация с туротраслью в Крыму и Севастополе: главное - РИА Новости Крым, 27.09.2026
Военные учения стран ОДКБ и ситуация с туротраслью в Крыму и Севастополе: главное
В России стартовали учения с участием военных из стран ОДКБ. Херсонская область осталась полностью без света из-за нарушения в энергосистеме. В Казахстане... РИА Новости Крым, 27.09.2026
2026-09-27T22:03
2026-09-27T22:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В России стартовали учения с участием военных из стран ОДКБ. Херсонская область осталась полностью без света из-за нарушения в энергосистеме. В Казахстане министра обороны отправили в отставку после гибели военных во время учений. Как прошел курортный сезон 2026 в Крыму и Севастополе. Ученые из федерального исследовательского центра в Севастополе отправились во Вьетнам в рамках нового международного проекта.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В России стартовали учения военных из стран ОДКБВ России стартовали учения с участием военных из стран ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности, об этом сообщили в Минобороны РФ."На территории полигона "Чебаркульский" состоялась церемония открытия командно-штабного учения с коллективными силами оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности "Взаимодействие", специальных учений "Поиск" и "Эшелон", – заявили в военном ведомстве.Основная цель маневров – отработка вопросов, связанных с совместной операцией по локализации гипотетического приграничного конфликта. Учения призваны улучшить слаженность органов управления и войск, а также проверить их готовность к выполнению задач.Оценка курортного сезона-2026 в Крыму и СевастополеВ этом году высокий курортный сезон в Крыму прошел в очень сложных условиях. Проблемы с логистикой, топливный кризис, обеспечение безопасности – все это требовало принятия оперативных и нестандартных решений. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов, отметив, что Крым справился с главными вызовами.Туризм для Севастополя – также важная часть экономики, и сейчас эта отрасль работает в непростых условиях. О мерах поддержки туротрасли в городе-герое рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.Херсонщина осталась полностью без светаХерсонская область полностью осталась без света, произошло нарушение в энергосистеме региона. Об этом днем в воскресенье, 27 сентября, сообщил губернатор Владимир Сальдо."В Херсонской области произошло аварийное отключение электроэнергии. Из-за технологического нарушения в энергосистеме область временно обесточена", – написал он в своем канале в МАКС.Министр обороны Казахстана лишился должностиПрезидент Казахстана освободил министра обороны страны Даурена Косанова от должности после гибели военнослужащих в Каспийском море во время учений. Об этом сообщила пресс-служба главы государства."Указом главы государства Косанов Даурен Жуматаевич освобожден от должности министра обороны республики Казахстан", – сказано в сообщении.Ученые из Севастополя отправились во ВьетнамУченые из Севастополя отправились во Вьетнам в рамках нового проекта. Об этом РИА Новости Крым рассказала и. о. директора государственного научного центра России в Севастополе, кандидат биологических наук Екатерина Скуратовская."С 2026 года мы совместно с коллегами участвуем в реализации четвертой программы – "Комплексные исследования экологии, биоразнообразия и биоресурсов морской акватории Вьетнама в условиях антропогенного воздействия и изменения климата... Сегодня уезжаем с коллегами во Вьетнам для выполнения проекта", – сообщила Скуратовская.Уже 38 лет во Вьетнаме работает Совместный российско-вьетнамский научно-исследовательский и технологический центр, где с участием ученых двух стран реализуются проекты по разным направлениям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Военные учения стран ОДКБ и ситуация с туротраслью в Крыму и Севастополе: главное

Старт военных учений ОДКБ и ситуация с туротраслью в Крыму и Севастополе – главное за день

22:03 27.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 27.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В России стартовали учения с участием военных из стран ОДКБ. Херсонская область осталась полностью без света из-за нарушения в энергосистеме. В Казахстане министра обороны отправили в отставку после гибели военных во время учений. Как прошел курортный сезон 2026 в Крыму и Севастополе. Ученые из федерального исследовательского центра в Севастополе отправились во Вьетнам в рамках нового международного проекта.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

В России стартовали учения военных из стран ОДКБ

В России стартовали учения с участием военных из стран ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности, об этом сообщили в Минобороны РФ.
"На территории полигона "Чебаркульский" состоялась церемония открытия командно-штабного учения с коллективными силами оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности "Взаимодействие", специальных учений "Поиск" и "Эшелон", – заявили в военном ведомстве.
Основная цель маневров – отработка вопросов, связанных с совместной операцией по локализации гипотетического приграничного конфликта. Учения призваны улучшить слаженность органов управления и войск, а также проверить их готовность к выполнению задач.
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Оценка курортного сезона-2026 в Крыму и Севастополе

В этом году высокий курортный сезон в Крыму прошел в очень сложных условиях. Проблемы с логистикой, топливный кризис, обеспечение безопасности – все это требовало принятия оперативных и нестандартных решений. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов, отметив, что Крым справился с главными вызовами.
Туризм для Севастополя – также важная часть экономики, и сейчас эта отрасль работает в непростых условиях. О мерах поддержки туротрасли в городе-герое рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.
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Херсонщина осталась полностью без света

Херсонская область полностью осталась без света, произошло нарушение в энергосистеме региона. Об этом днем в воскресенье, 27 сентября, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"В Херсонской области произошло аварийное отключение электроэнергии. Из-за технологического нарушения в энергосистеме область временно обесточена", – написал он в своем канале в МАКС.
Боевая работа расчета БПЛА Орлан-10 группировки Центр - РИА Новости, 1920, 27.09.2026
18:01
Нанесен удар по центрам обработки данных двух крупнейших провайдеров на Украине

Министр обороны Казахстана лишился должности

Президент Казахстана освободил министра обороны страны Даурена Косанова от должности после гибели военнослужащих в Каспийском море во время учений. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
"Указом главы государства Косанов Даурен Жуматаевич освобожден от должности министра обороны республики Казахстан", – сказано в сообщении.
Подводный мир - РИА Новости, 1920, 27.09.2026
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Ученые из Севастополя отправились во Вьетнам

Ученые из Севастополя отправились во Вьетнам в рамках нового проекта. Об этом РИА Новости Крым рассказала и. о. директора государственного научного центра России в Севастополе, кандидат биологических наук Екатерина Скуратовская.
"С 2026 года мы совместно с коллегами участвуем в реализации четвертой программы – "Комплексные исследования экологии, биоразнообразия и биоресурсов морской акватории Вьетнама в условиях антропогенного воздействия и изменения климата... Сегодня уезжаем с коллегами во Вьетнам для выполнения проекта", – сообщила Скуратовская.
Уже 38 лет во Вьетнаме работает Совместный российско-вьетнамский научно-исследовательский и технологический центр, где с участием ученых двух стран реализуются проекты по разным направлениям.
Ученые из Крыма сотрудничают с коллегами из БРИКС
15:48Эксклюзивы РИА Новости Крым
Крым и Севастополь в фокусе внимания ученых стран БРИКС – что исследуют
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22:03Военные учения стран ОДКБ и ситуация с туротраслью в Крыму и Севастополе: главное
21:48Крым осенью: топ-3 направлений для путешествий
21:33Александр Вучич объявил об отставке с поста президента Сербии
21:22Разрушающие города ураганы: чего ждать Крыму в условиях смены климата
21:07Чем грозит неграмотная очистка рек в Крыму
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17:48Ливадийский дворец: тонкости строительства крымской жемчужины
17:28Ученые из Севастополя отправляются во Вьетнам в рамках нового проекта
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