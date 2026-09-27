https://crimea.ria.ru/20260927/v-rossii-startovali-ucheniya-odkb-1159742570.html

В России стартовали учения ОДКБ

В России стартовали учения ОДКБ - РИА Новости Крым, 27.09.2026

В России стартовали учения ОДКБ

В России стартовали учения с участием военных из стран ОДКБ, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 27.09.2026

2026-09-27T12:28

2026-09-27T12:28

2026-09-27T12:28

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организация договора о коллективной безопасности (одкб)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. В России стартовали учения с участием военных из стран ОДКБ, сообщили в Минобороны.В Челябинскую область прибыли военнослужащие из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.В министерстве пояснили, что наращивание боевого потенциала ОДКБ обусловлена сложной военно-политической обстановкой в мире, деградацией международных отношений и приближением зон нестабильности к границам участников объединения.Основная цель маневров – отработка вопросов, связанных с совместной операцией по локализации гипотетического приграничного конфликта. Учения призваны улучшить слаженность органов управления и войск, а также проверить их готовность к выполнению задач.Как отметил генерал-полковник Андрей Сердюков, все эти мероприятия плановые и не направлены против третьих стран.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

белоруссия

казахстан

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, организация договора о коллективной безопасности (одкб), учения, белоруссия, казахстан, киргизия, таджикистан