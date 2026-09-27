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В России стартовали учения ОДКБ
В России стартовали учения ОДКБ - РИА Новости Крым, 27.09.2026
В России стартовали учения ОДКБ
В России стартовали учения с участием военных из стран ОДКБ, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 27.09.2026
2026-09-27T12:28
2026-09-27T12:28
2026-09-27T12:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. В России стартовали учения с участием военных из стран ОДКБ, сообщили в Минобороны.В Челябинскую область прибыли военнослужащие из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.В министерстве пояснили, что наращивание боевого потенциала ОДКБ обусловлена сложной военно-политической обстановкой в мире, деградацией международных отношений и приближением зон нестабильности к границам участников объединения.Основная цель маневров – отработка вопросов, связанных с совместной операцией по локализации гипотетического приграничного конфликта. Учения призваны улучшить слаженность органов управления и войск, а также проверить их готовность к выполнению задач.Как отметил генерал-полковник Андрей Сердюков, все эти мероприятия плановые и не направлены против третьих стран.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новости, россия, организация договора о коллективной безопасности (одкб), учения, белоруссия, казахстан, киргизия, таджикистан
В России стартовали учения ОДКБ
В России стартовали учения ОДКБ "Взаимодействие", "Поиск" и "Эшелон"
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. В России стартовали учения с участием военных из стран ОДКБ, сообщили в Минобороны.
"На территории полигона "Чебаркульский" состоялась церемония открытия командно-штабного учения с коллективными силами оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности "Взаимодействие", специальных учений "Поиск" и "Эшелон", – цитирует сообщение РИА Новости.
В Челябинскую область прибыли военнослужащие из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.
В министерстве пояснили, что наращивание боевого потенциала ОДКБ обусловлена сложной военно-политической обстановкой в мире, деградацией международных отношений и приближением зон нестабильности к границам участников объединения.
Основная цель маневров – отработка вопросов, связанных с совместной операцией по локализации гипотетического приграничного конфликта. Учения призваны улучшить слаженность органов управления и войск, а также проверить их готовность к выполнению задач.
Как отметил генерал-полковник Андрей Сердюков, все эти мероприятия плановые и не направлены против третьих стран.
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