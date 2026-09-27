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В магазине в Волгограде застрелили отца пятерых детей
В магазине в Волгограде застрелили отца пятерых детей - РИА Новости Крым, 27.09.2026
В магазине в Волгограде застрелили отца пятерых детей
В Волгоградской области по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в убийстве многодетного отца. Об этом сообщила официальный представитель МВД России... РИА Новости Крым, 27.09.2026
2026-09-27T11:32
2026-09-27T11:32
2026-09-27T13:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. В Волгоградской области по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в убийстве многодетного отца. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в мессенджере МАКС.По ее информации, в полицию Красноармейского района города Волгограда от очевидцев поступило сообщение о стрельбе в одном из крупных сетевых магазинов.Стрелявший скрылся с места преступления, но оперативниками уголовного розыска Красноармейского района во взаимодействии с сотрудниками регионального Главка был задержан по горячим следам. Им оказался 32-летний местный житель. Задержание проводилось при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. В настоящее время злоумышленник доставлен в следственные органы, проинформировала Ирина Волк.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости, волгоград, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), ирина волк, убийство, видео
В магазине в Волгограде застрелили отца пятерых детей
Отца пятерых детей застрелили из-за конфликта в магазине в Волгограде
11:32 27.09.2026 (обновлено: 13:16 27.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. В Волгоградской области по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в убийстве многодетного отца. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в мессенджере МАКС.
По ее информации, в полицию Красноармейского района города Волгограда от очевидцев поступило сообщение о стрельбе в одном из крупных сетевых магазинов.
"Прибывшими на место полицейскими установлено, что в торговом зале один из посетителей попытался успокоить других, выражавшихся нецензурной бранью. В ходе возникшего конфликта он получил несколько огнестрельных ранений и скончался до приезда скорой помощи. У погибшего остались 5 детей", – сообщила представитель МВД РФ.
Стрелявший скрылся с места преступления, но оперативниками уголовного розыска Красноармейского района во взаимодействии с сотрудниками регионального Главка был задержан по горячим следам. Им оказался 32-летний местный житель. Задержание проводилось при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. В настоящее время злоумышленник доставлен в следственные органы, проинформировала Ирина Волк.
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