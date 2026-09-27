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В магазине в Волгограде застрелили отца пятерых детей

В магазине в Волгограде застрелили отца пятерых детей - РИА Новости Крым, 27.09.2026

В магазине в Волгограде застрелили отца пятерых детей

В Волгоградской области по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в убийстве многодетного отца. Об этом сообщила официальный представитель МВД России... РИА Новости Крым, 27.09.2026

2026-09-27T11:32

2026-09-27T11:32

2026-09-27T13:16

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волгоград

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

ирина волк

убийство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. В Волгоградской области по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в убийстве многодетного отца. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в мессенджере МАКС.По ее информации, в полицию Красноармейского района города Волгограда от очевидцев поступило сообщение о стрельбе в одном из крупных сетевых магазинов.Стрелявший скрылся с места преступления, но оперативниками уголовного розыска Красноармейского района во взаимодействии с сотрудниками регионального Главка был задержан по горячим следам. Им оказался 32-летний местный житель. Задержание проводилось при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. В настоящее время злоумышленник доставлен в следственные органы, проинформировала Ирина Волк.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

волгоград

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, волгоград, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), ирина волк, убийство, видео